Preview Playoffs 2025 | Denver Nuggets (4) – LA Clippers (5)

Dire que les Clippers abordent ces playoffs sur l’une des meilleures dynamiques de toute la NBA n’est pas exagéré. Les hommes de Tyronn Lue ont fini la saison régulière avec 18 victoires, dont huit de suite, sur les 21 derniers matchs avec un dernier duel de folie face aux Warriors pour arracher cette place en playoffs, sans passer par le « play-in ». Mieux encore, Kawhi Leonard a retrouvé son meilleur niveau, et il peut enchaîner les matches, tandis que Bogdan Bogdanovic et Ben Simmons apportent de nouvelles solutions.

Du côté de Denver, la fin de la saison régulière a été plus périlleuse avec le renvoi du duo Mike Malone – Calvin Booth lors des dernières semaines de la saison. Ce changement d’entraîneur a toutefois réveillé les Nuggets qui ont terminé la régulière avec trois succès de suite. Mais le groupe peut-il se remobiliser sur l’ensemble d’une série après une saison faite de hauts et de bas ? Le tout avec un coach rookie, qui défie un ancien champion NBA et un habitué des phases finales…

PRÉSENTATION DES NUGGETS

Titulaires : J. Murray, C. Braun, M. Porter Jr, A. Gordon, N. Jokic

Remplaçants : R. Westbrook, J. Pickett, P. Watson, D. Jordan, J. Strawther, Z. Nnaji, D. Saric…

Absent : DaRon Holmes II

Coach : David Adelman

LE POINT FORT

– Nikola Jokic. Comment évoquer les Nuggets sans mentionner Nikola Jokic ? Cette saison, plus que jamais, il a porté Denver sur son dos avec son premier exercice en triple-double de moyenne (29.6 points, 12.7 rebonds et 10.2 passes). Pour ce premier tour de playoffs, le Serbe risque d’avoir encore plus de travail que d’habitude car la santé de Jamal Murray reste incertaine. Certes, Nikola Jokic aura fort à faire face à Ivica Zubac, auteur de sa meilleure saison en carrière. Mais par deux fois cette saison, il a dominé son homologue européen avec en point d’orgue une sortie à 41 points en octobre.

LE POINT FAIBLE

– Le banc. Depuis le début de saison, le banc des Nuggets est pointé du doigt. Mike Malone, du temps où il était entraîneur de Denver, a quasiment tout essayé pour redonner des couleurs à sa « second unit« . Entre un passage de Christian Braun qui a fini par retrouver le cinq majeur ou l’installation de Russell Westbrook sur le banc, rien n’a vraiment fonctionné, et des éléments comme Dario Saric ou Zeke Nnaji jouent très peu. Pour preuve, le banc de Denver continue d’être l’un des moins productifs de NBA avec 14.7 points de moyenne par match, soit la 27e moyenne de la ligue.

PRÉSENTATION DES CLIPPERS

Titulaires : J. Harden, K. Dunn, N. Powell, K. Leonard, I. Zubac

Remplaçants : D. Jones Jr, B. Bogdanovic, N. Batum, A. Coffey, B. Simmons, D. Eubanks, K. Brown, P. Mills…

Absent : Aucun

Coach : Tyronn Lue

LE POINT FORT

La défense. Les Clippers ont fini la saison sur une excellente dynamique avec la meilleure attaque de NBA sur les 15 derniers matchs (123.1 points inscrits pour 100 possessions) et la 3e meilleure défense (108.2 points encaissés pour 100 possessions). Justement, la défense est dans l’ADN de ces Clippers version 2024/25, avec des éléments comme Kris Dunn, Kawhi Leonard ou Ben Simmons. Sous la houlette de l’assistant coach, Jeff Van Gundy, arrivé l’été dernier, les protégés de Tyronn Lue ont terminé dans le Top 3 des meilleures défenses de la NBA. Tyronn Lue possède même un cinq composé de Harden – Powell – Leonard – Jones Jr – Zubac qui se classe dans le Top 5 des meilleures « line-up » défensifs de la Ligue. De quoi répondre à la solide attaque de Denver, 4e du pays avec 118.9 points inscrits sur 100 possessions.

LE POINT FAIBLE

Le secteur intérieur. Parce que l’équipe avait misé sur la paire Leonard-George, il y a toujours eu un déséquilibre dans l’effectif des Clippers. Même si Ivica Zubac livre la meilleure saison de sa carrière et qu’il se considère comme un candidat au titre de « Défenseur de l’Année », cela risque d’être compliqué de contenir Nikola Jokic. D’autant plus qu’autour de lui, c’est un peu léger pour arrêter le Serbe. Certes bons défenseurs et polyvalents, Derrick Jones Jr et Ben Simmons ne pourront pas faire le poids face à lui à cause de limites physique évidentes tandis que Drew Eubanks n’a pas été d’une grande aide depuis son arrivée en Californie. La défense sur Nikola Jokic sera évidemment un élément essentiel de la série.

LES CLÉS DE LA SÉRIE

La santé. Les deux équipes sont souvent soumises aux pépins physiques. Jamal Murray revient d’un souci aux ischio-jambiers et Aaron Gordon a manqué plusieurs semaines, plus tôt dans la saison, à cause d’une blessure au mollet. Côté Clippers, Kawhi Leonard n’a certes joué que 37 matches, mais il a très bien fini la saison. Rappelons qu’il n’a pas fini une campagne de playoffs à 100% depuis 2020 et une série face aux… Nuggets.

La défense sur Jokic. Comment restreindre l’influence de Nikola Jokic sur le jeu des Nuggets ? Rares sont les défenses à y être parvenues cette saison. Il y a celles qui font le choix de le couper de ses coéquipiers, quitte à le laisser marquer beaucoup de points. Il y a celles qui multiplient les prises à deux pour gêner ses transmissions et l’empêcher d’attaquer le cercle ? Chez les Clippers, on a l’avantage de posséder un vrai pivot, à l’ancienne, avec Zubac, mais le Croate devra limiter les fautes car il n’y a pas beaucoup de taille derrière lui.

SAISON RÉGULIÈRE

2-2

– Vendredi 25 octobre : Nuggets – Clippers (104-109)

– Dimanche 1er décembre : Clippers – Nuggets (126-122)

– Vendredi 13 décembre : Nuggets – Clippers (120-98)

– Mercredi 8 janvier : Nuggets – Clippers (126-103)

VERDICT

Clippers 4-2. Alors que les deux formations ne se sont pas croisées depuis le 8 janvier, la dynamique est clairement du côté des Clippers menés par un duo Kawhi Leonard / James Harden qui marche sur l’eau depuis un mois. Los Angeles possède un effectif bien plus profond, pouvant permettre à Tyronn Lue de varier ses rotations pour répondre aux ajustement proposés par David Adelman. Si Nikola Jokic va être un sérieux problème, les Nuggets vont aussi souffrir du manque de solution autour du Serbe, à l’image de ce que l’on a pu voir cette saison. Si cette série a tout pour être serrée et indécise, les Clippers ont le plus d’arguments pour accéder au tour suivant. Même sans l’avantage du terrain.

CALENDRIER

Game 1 : à Denver, samedi 19 avril (21h30)

Game 2 : à Denver, lundi 21 avril (4h, dans la nuit de lundi à mardi)

Game 3 : à Inglewood, jeudi 24 avril (3h, dans la nuit de vendredi à samedi)

Game 4 : à Inglewood, samedi 26 avril (23h00)

Game 5* : à Denver, mardi 29 avril

Game 6* : à Inglewood, jeudi 1er mai

Game 7* : à Denver, samedi 3 mai

* Si nécessaire.