Paul George parti, et Kawhi Leonard toujours ménagé, il y a de quoi être inquiet pour la défense des Clippers pour la saison à venir. Mais la direction a trouvé l’homme de la situation pour infuser une mentalité défensive collective, et il s’agit de Jeff Van Gundy. À 62 ans, l’ancien coach des Knicks et des Rockets a repris le chemin des bancs pour assister Tyronn Lue, avec l’étiquette de « spécialiste défensif ».

« Nous devons corriger certaines choses », prévient James Harden. « Nous voulons être parfaits. Nous avons Jeff Van Gundy, qui nous demande tous les jours d’être parfaits défensivement, parce que c’est la seule chance que nous avons. C’est donc notre objectif principal et, comme vous pouvez le voir, nous en avons eu un petit aperçu [lundi soir]. Cela a généré des opportunités de contre-attaque que nous avons converties. C’est donc sur cela que nous allons nous appuyer ».

La rencontre de lundi soir, c’était face aux Mavericks, pour l’inauguration d’Intuit Dome, et les Clippers l’ont terminé avec 20 interceptions. Sur l’ensemble de la présaison, certes très particulière, les Clippers encaissent moins de 100 points de moyenne.

« Il y a toujours de la place pour l’amélioration », constate Brian Shaw, autre assistant de Tyronn Lue. « Je pense que le plus important, c’est que Van Gundy leur a donné les moyens d’être très agressifs et de ne pas commettre d’erreurs tant qu’ils jouent dur. Et comme je l’ai dit, ils sont agressifs. »

Polyvalence et mobilité comme points forts

Pour compenser le départ de Paul George et l’absence de Kawhi Leonard, les Clippers misent sur la polyvalence et la mobilité de leurs extérieurs, comme Derrick Jones Jr, Kris Dunn, Kevin Porter Jr, Terance Mann ou Amir Coffey.

« On a la polyvalence avec des joueurs capables de jouer sur plusieurs positions, et de défendre sur plusieurs positions. Cela devrait un de nos points forts » insiste Brian Shaw, qui rappelle que le « spécialiste défensif » est souvent considéré comme le « bad cop » dans un staff.

« L’arrivée de Van Gundy s’est faite en douceur », conclut-il. « Le spécialiste défensif est généralement considéré comme le méchant parce qu’il faut être dur et exiger que tout le monde prenne ses responsabilités. Alors, parfois, quand il est comme ça, nous devons être les « good cops » pour équilibrer, mais ça se passe bien ».