Les Clippers inaugurent l’Intuit Dome par une victoire

Même s’il ne s’agit que d’un match de présaison, les Clippers ont inauguré cette nuit leur nouvelle salle, l’Intuit Dome, situé à Inglewood. Ouverte depuis août, la salle avait déjà accueilli des concerts, mais la venue des Mavericks a permis à la franchise d’effectuer une répétition générale avant le premier match officiel, le 23 octobre face aux Suns.

« C’est une sensation formidable d’avoir un endroit où se sentir chez soi, et les joueurs sont très enthousiastes », témoigne Tyronn Lue, l’entraîneur des Clippers. « Toute notre organisation s’en réjouit. Ce soir, nos fans ont la chance d’en faire partie. On a la chance d’avoir notre propre endroit que nous appelons « chez nous ». On peut laisser ses chaussures dans le vestiaire et revenir demain, elles seront toujours là. Nous avons notre propre « chez nous », notre propre salle et tout est sécurisé. »

Klay Thompson fâché avec les cercles

Même enthousiasme chez Jason Kidd, son homologue des Mavericks. « C’est magnifique ! On s’est entraîné ici dimanche et on a effectué le shootaround ce matin, et ils ont fait un incroyable boulot. Je pense que les fans des Clippers vont apprécier. Quand on pense à l’expérience utilisateur, c’est sans équivalent. C’est motivant d’être le premier adversaire à expérimenter ça. »

Motivant aussi pour les Clippers, comme Ivica Zubac, auteur d’un « double-double » dans la victoire face aux Mavericks. « C’était génial. La salle est incroyable. Tout ce qui va avec est génial. Les supporters étaient bruyants. J’ai hâte que la saison commence », a confié le Croate, heureux de ne plus partager de salle avec les Lakers.

On imagine que Klay Thompson était beaucoup moins heureux. Le « Splash Brother » s’est méchamment troué : 0 sur 9 aux tirs !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.