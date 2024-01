Pour leur mur de supporters à l’Intuit Dome, les Clippers ne veulent que des fans « certifiés »

Les Clippers emménageront l’année prochaine à l’Intuit Dome d’Inglewood, avec une particularité : la salle ne sera pas symétrique, un « kop » de supporters se trouvant derrière un des deux paniers.

Ce « mur », appelé justement « The Wall » par la franchise, se veut particulièrement bruyant et enflammé.

« Il y a plusieurs choses qui sont vraiment singulières d’un point de vue architectural » expliquait Gillian Zucker, la présidente de la franchise. « Tout d’abord, à l’une des extrémités de la salle, il y a un mur de spectateurs qui fait 51 rangées de haut. La tribune est donc complètement ininterrompue. Il n’y a pas de suites qui le divisent. C’est pourquoi nous pensons que cela va nous donner un avantage considérable à domicile. (…) Il s’agit de 4 700 sièges, et quand on y pense, cela couvre une grande surface. Il y aura une section de supporters debout au centre, qui comptera quelques centaines de personnes, puis tout autour, ce sera une tribune très intense pour les gens qui aiment vraiment le basket et qui sont venus encourager avec beaucoup d’énergie. »

Sans loges pour « couper » la tribune, celle-ci devrait ainsi ressembler à un vrai mur de supporters, avec des places debout. « C’est là que les gens qui veulent canaliser leur Steve Ballmer intérieur viendront s’asseoir » s’était d’ailleurs amusée Gillian Zucker, en référence au bouillant propriétaire de la franchise californienne.

Ce « mur » aura tout de même un « code » strict, afin de garantir que seuls les vrais fans des Clippers y accéderont :

– Interdiction d’encourager l’autre équipe ou de porter maillot, casquette ou autre de l’adversaire

– Seuls des fans « certifiés » pourront acheter des tickets dans cette section, la revente étant interdite hors du système géré par les Clippers, afin de vérifier que l’achat est fait par des fans « certifiés »

– Possibilité de donner son ticket à un autre fan, non « certifié », à condition que ce dernier respecte le « code » en place. À défaut, la certification du détenteur d’origine sera révoquée…