Dans deux ans, les Clippers joueront à l’Intuit Dome, une nouvelle salle située à Inglewood. Fini Los Angeles et sa Crypto.com Arena puisque le propriétaire Steve Ballmer tenait à s’éloigner des Lakers pour que sa franchise se libère de ce voisin aussi prestigieux qu’encombrant.

Mais pour cela, il lui a fallu mettre la main à la poche. D’abord pour gagner des batailles judiciaires contre des organisations locales qui étaient opposées à ce déménagement, mais aussi le patron des Knicks, propriétaire du vieillot Forum d’Inglewood. Ensuite, pour construire la première salle « zéro carbone » de la NBA.

« En fait, le coût varie, ce qui explique probablement pourquoi vous avez vu des chiffres différents » répond à USA Today, Gillian Zucker, la présidente de la franchise. « Lorsque nous avons commencé le projet, il était de l’ordre de 1,2 milliard de dollars. Après le Covid, il y a eu beaucoup de changements et de modifications dans l’approvisionnement et le coût des matériaux, etc. Nous avons donc constaté une certaine inflation sur le coût de la salle. Il s’agit plutôt d’une fourchette aux alentours des 2 milliards de dollars. »

Près de 5 000 places pour « les gens qui aiment vraiment le basket »

Outre le défi écologique que la franchise n’a cessé de mettre en avant avec des bus électriques pour amener les fans, l’utilisation de matériaux recyclables et de technologies basse consommation, les Clippers ont voulu une salle qui permette aux fans d’être plus proches des joueurs. Notamment derrière un panier.

Un vrai « mur » comme on en trouve en football ou en basket en Europe, ou en Amérique du sud.

« Il y a plusieurs choses qui sont vraiment singulières d’un point de vue architectural » annonce Gillian Zucker. « Tout d’abord, à l’une des extrémités de la salle, il y a un mur de spectateurs qui fait 51 rangées de haut. La tribune est donc complètement ininterrompue. Il n’y a pas de suites qui le divisent. C’est pourquoi nous pensons que cela va nous donner un avantage considérable à domicile. (…) Il s’agit de 4 700 sièges, et quand on y pense, cela couvre une grande surface. Il y aura une section de supporters debout au centre, qui comptera quelques centaines de personnes, puis tout autour, ce sera une tribune très intense pour les gens qui aiment vraiment le basket et qui sont venus encourager avec beaucoup d’énergie. »

La dirigeante des Clippers a une formule pour ces fans plus enthousiastes que les autres : « C’est là que les gens qui veulent canaliser leur Steve Ballmer intérieur viendront s’asseoir. »