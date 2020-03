Les Clippers rachètent le Forum d’Inglewood afin de pouvoir construire leur future salle

Ça faisait un moment qu’ils se disputaient, mais voilà qu’une résolution a été trouvée entre le groupe de Steve Ballmer (CAPSS LLC), le patron des Clippers, et le groupe de James Dolan (Madison Square Garden Co), le patron des Knicks, également propriétaire du Forum d’Inglewood à Los Angeles, selon le Los Angeles Times.

Toujours en quête de leur propre salle, les Clippers ont donc racheté le Forum (salle des Lakers de 1967 à 1999) pour la modique somme de 400 millions de dollars, en cash !

Une façon pour Steve Ballmer de régler le combat judiciaire imposé par James Dolan, qui ne voyait pas d’un bon oeil du tout l’installation d’une salle à proximité du Forum et tentait de ralentir le projet depuis de très longs mois.

« C’est une période sans précédent [avec la saison suspendue par l’épidémie], mais on croit dans notre avenir », a déclaré Steve Ballmer dans un communiqué. « On veut continuer à investir dans la ville d’Inglewood, ce qui sera positif pour la communauté locale, les Clippers, et nos fans. »

Contraints de partager le Staples Center avec les Lakers, auquel il est tout acquis, les Clippers ont ainsi eu beau cacher les bannières, et apporter leur propre touche, rien n’y a fait. Cette nouvelle salle à venir sera donc une vraie révolution pour un club qui a toujours mangé les miettes de ses prestigieux voisins.

Quant à James Dolan, il peut être satisfait, expliquant que « c’est la meilleure résolution pour toutes les parties concernées et (que) nous souhaitons aux nouveaux propriétaires tout le succès possible » dans un communiqué.