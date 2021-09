Voici l’Intuit Dome, la future salle des Clippers

Ce 17 septembre marque le début des travaux de la nouvelle salle des Clippers, à Inglewood. Une cérémonie est même prévue pour l’occasion où seront présents Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, Kawhi Leonard et Paul George, ou encore le président Gillian Zucker, le coach Tyronn Lue, sans oublier le maire d’Inglewood, James Butts.

Ce vendredi, on a appris que la salle se nommerait l’Intuit Dome puisque les Clippers ont signé un contrat de 23 ans avec Intuit, un éditeur de logiciels et d’applications comptables pour les professionnels. Cette salle de 18 500 places devrait accueillir les Clippers dans trois ans, pour la saison 2024/2025.

Cette future « Mecque du basket », comme Steve Ballmer le dit, est essentielle pour la franchise.

« On va pouvoir avoir notre propre identité », se réjouit le propriétaire des Clippers pour USA Today. « Et c’est génial. Notre équipe va s’améliorer encore et encore. Je pense qu’on est déjà vu comme une bonne destination pour des free agents, Kawhi Leonard l’a montré, mais on a besoin de gagner des titres et d’avoir notre salle à nous. »

Au plus près du terrain

Les Clippers ne partageront plus ainsi le Staples Center avec les Lakers, ne souffriront plus de la comparaison avec l’histoire de la première équipe de Los Angeles ni ne cohabiteront avec les Kings en NHL.

La nouvelle salle d’Inglewood n’accueillera pas de matches de hockey par exemple et les Clippers auront un peu plus la main sur leur calendrier.

« Si vous êtes un fan absolu, ce sera la meilleure des salles », annonce Steve Ballmer. « On va vous permettre d’être le plus proche possible du match, plus que n’importe quelle autre salle de la ligue, sauf Utah peut-être. On va tout faire aussi pour s’assurer que les gens ne s’éloignent pas longtemps de leur siège. Car je ne supporte pas de voir des sièges vides si longtemps. »

Et le plafond dans tout ça ? Cette nouvelle salle aura besoin de bannières pour briller et pour l’instant, la franchise n’a toujours aucun maillot retiré… « Il faut en avoir des très bons à accrocher », souligne l’ancien PDG de Microsoft. « On verra à quoi ça ressemble au fil du temps. »