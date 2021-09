Les Clippers vont célébrer le début de la construction de leur nouvelle salle

Le propriétaire Steve Ballmer, Kawhi Leonard, Paul George, le président Gillian Zucker, Tyronn Lue, et le maire d’Inglewood, James Butts… Ils seront tous là le 17 septembre prochain, à Inglewood, pour la cérémonie qui marquera le début des travaux de leur nouvelle salle, mais aussi de leur déménagement puisqu’ils quitteront Los Angeles pour sa banlieue. Coût du projet : un milliard de dollars !

Une salle au design futuriste, qui ne coûtera pas un centime aux contribuables, et cette enceinte sera au cœur d’un immense projet qui comprendra les bureaux des dirigeants, les infrastructures d’entraînement, mais aussi des boutiques et des restaurants.

18 500 places

« Mon objectif est simple : je veux que les Clippers possèdent la plus belle salle du monde sportif » avait déclaré le bouillant Steve Ballmer. « Pour moi, ça signifie un environnement sans équivalent pour les joueurs, les fans, les sponsors et les habitants d’Inglewood. Notre but est de construire une enceinte qui s’ajuste aux attentes des fans tout en ayant un impact transformateur sur une ville qui sera notre demeure. »

Si aucun obstacle ne vient entraver le projet, cette salle de 18 500 places sera prête pour début de la saison 2024/25. Il s’agira de la dernière année de contrat de Kawhi Leonard…