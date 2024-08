Les Mavericks seront les premiers à jouer à l’Intuit Dome

Le 23 octobre prochain, les Clippers vont inaugurer leur nouvelle salle, l’Intuit Dome, situé à Inglewood. Ce sera face aux Suns de Kevin Durant et Devin Booker pour la 2e soirée de saison régulière, mais ce ne sera pas leur premier match à Inglewood. Avant cela, il y aura les matches de présaison, et c’est le 14 octobre que les Clippers joueront pour la première fois sur le nouveau parquet. Ce sera face aux Mavericks de Kyrie Irving, Luka Doncic et désormais Klay Thompson.

On en a eu la confirmation avec la révélation du calendrier de présaison des Mavericks, et ce sera le seul match à l’extérieur des finalistes NBA. Leurs trois autres rencontres se dérouleront à l’American Airlines Center. Le 7 octobre, ils recevront les Grizzlies de Ja Morant. Le 10, c’est le Jazz qui se déplacera à Dallas. Et enfin, le 17 octobre, pour leur dernier match de préparation, les Mavericks accueilleront les Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Pour leur part, les Clippers disputeront trois rencontres de présaison. La première, le 8 octobre, face aux Nets à Oceanside. Le 11 octobre, ils seront à Seattle pour défier les Blazers. Et donc ils découvriront leur nouvelle salle le 14 octobre.