Malgré Stephen Curry, les Warriors sont envoyés en play-in par les Clippers !

Il aura donc fallu attendre les dernières secondes de la prolongation du dernier match de la saison régulière pour connaître le sort des Warriors et des Clippers, opposés sur ce dernier match aux airs de Game 7.

Au terme d’une rude bataille, les Warriors, battus 124 à 119, sont les grands perdants de la soirée. Malgré toute la détermination de Stephen Curry (36 points) et Jimmty Butler (30 points), ce sont en effet James Harden et Kawhi Leonard (39 et 33 points) qui ont eu le dernier mot !

Les Clippers ont affiché leurs ambitions d’entrée avec le tandem Harden-Leonard qui a fait rimer agressivité avec efficacité. La suite ne présageait rien de bon lorsque Stephen Curry a rapidement dû sortir à cause de deux fautes personnelles, avec un retour express au vestiaire en prime (22-25). Et puis l’étincelle Jimmy Butler a changé la donne, avec un premier dunk et deux 2+1. Accompagné dans son élan par Brandin Podziemski, l’ancien leader du Heat a ainsi infligé un 11-0 pour boucler le premier acte (33-25).

Draymond Green a surenchéri avec un 3-points pour lancer le deuxième quart-temps, forçant Kawhi Leonard et Bogdan Bogdanovic à répondre, également de loin.

Ce sont ensuite deux paniers intérieurs d’Ivica Zubac et deux flèches à 3-points de Kris Dunn qui ont progressivement ramené les Clippers dans le coup peu avant la pause (46-45). C’est ensuite le trio Leonard-Harden-Powell qui a fait feu de loin pour répondre aux deux nouveaux 3-points de Stephen Curry, avec un tir du centre-ville signé Norman Powell au buzzer de la première mi-temps pour placer les Californiens en tête (58-60).

Stephen Curry à deux doigts de l’exploit

Le troisième quart-temps a pris des airs de guerre des tranchées, avec d’un côté la triplette Harden-Leonard-Zubac pour scorer 21 des 23 points des Clippers, et de l’autre un Jimmy Butler déchaîné qui a fait tout son possible pour maintenir les siens dans la partie, même si comme en fin de deuxième quart-temps, c’est un panier de Norman Powell qui a remis LA devant au score (82-83).

Les Clippers ont chargé en premier dans le dernier acte en passant un 7-0 conclu par un gros dunk du voltigeur en chef, Derrick Jones Jr (86-92). De quoi réveiller un Stephen Curry qui a livré un véritable récital sur la fin de match. Auteur de 18 points dont deux floaters et trois paniers à 3-points dont lui seul est capable dans ce contexte, le meneur superstar des Warriors a fait le nécessaire pour maintenir son équipe dans le match puis pour la placer en position préférentielle à deux minutes de la fin (111-107).

A leur tour, ce sont les Clippers qui ont alors fait les bons choix pour rester en vie, entre un alley-oop claqué par Ivica Zubac et un ultime lay-up de James Harden pour égaliser à 111-111. Dans les dernières secondes, c’est même Kawhi Leonard qui a eu le ballon de la gagne, sans parvenir à se défaire de Draymond Green : prolongation !

Face à un Stephen Curry épuisé, c’est finalement James Harden qui a su finir le plus fort, entre ses deux paniers à 3-points qui ont climatisé le Chase Center, ses deux lancers et son floater contré bien trop tard par Jimmy Butler (117-121). Golden State y a cru jusqu’au bout, entre le lay-up de Jimmy Butler et le 1/2 de Kawhi Leonard au moment de tuer le match (119-122). À six secondes de la fin, Buddy Hield a eu la lourde tâche de sauver les siens sur un « catch-and-shoot » pour empêcher LA de faire faute, mais sa tentative n’a pas touché le cercle.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Clippers en playoffs. Avec ce succès au bout du suspense, les Clippers vont passer directement en playoffs. Cinquièmes, ils auront à affronter Denver sans l’avantage du terrain. Pour les Warriors, il faudra passer le play-in, avec un premier match à domicile face à Memphis pour aller chercher le 7e spot.

– Le quatrième quart-temps de folie de Stephen Curry. Si c’est Jimmy Butler qui avait tenu la baraque jusque-là, Stephen Curry a livré un quatrième quart-temps irrésistible avec 18 points sans rater un seul tir, et trois paniers à 3-points qui ont bien failli rentrer dans la légende. Paradoxalement, son coup de chaud a un peu figé le reste de l’équipe qui n’a pas su trouver de relais sur les deux dernières minutes du quatrième quart-temps… Les Warriors sont passés si près….

– Le dernier mot pour James Harden. Quel finish de « The Beard » pour conclure sa belle saison. En réponse au coup de chaud de Stephen Curry, l’arrière des Clippers a su garder son sang-froid jusqu’à ce début de prolongation où il a aligné deux paniers à 3-points, deux lancers et ce floater qui a pris Jimmy Butler en défaut.

– Un Draymond Green « petit bras ». À 119-121, après un raté de Kawhi Leonard, Golden State a bénéficié d’une occasion en or d’égaliser. Stephen Curry a trouvé Gary Payton II qui a pu servir Draymond Green seul sous le cercle. En position préférentielle, le vétéran des Warriors a tergiversé et son lay-up a rebondi contre l’extérieur du cercle. Cette fois, la chance de Golden State venait de passer.

