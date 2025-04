Les Nuggets virent Mike Malone (et leur GM) !!!

Quelques semaines après le licenciement surprise de Taylor Jenkins à Memphis, en voilà un autre encore plus étonnant : celui de Mike Malone chez les Nuggets ! Une annonce qui nous vient de ESPN, alors que c’est David Adelman, son assistant, qui prend en charge l’équipe pour la fin de saison.

Mais ce n’est pas tout : ESPN ajoute dans la foulée que Calvin Booth, leur General Manager depuis 2022, est également poussé dehors par Denver ! Le nettoyage est donc complet à une dizaine de jours des playoffs…

Une fin de saison qui n’est pourtant pas terminée pour les Nuggets, actuels 4e à l’Ouest et toujours en lice pour l’avantage du terrain au premier tour, même si la franchise du Colorado pourrait aussi se retrouver 8e dans quelques jours, vu la densité de sa conférence.

Qu’est-ce qui se cache derrière ce grand chambardement ?

On ignore encore ce qui a poussé les dirigeants de Denver à se séparer de Calvin Booth mais surtout de Michael Malone, en poste depuis 2015, sacré champion en 2023 et vainqueur de 471 matchs en saison régulière (record de franchise) ainsi que de 44 matchs en playoffs (record de franchise). Surtout à ce moment de la saison…

Jamais un coach n’avait été viré si tard dans la saison depuis Hubie Brown, également licencié à trois matchs de la fin de la saison régulière. C’était en 1980/81, par les Hawks.

La stratégie des Nuggets, qui avaient laissé filer pas mal de « role players » (Bruce Brown, Jeff Green, Kentavious Caldwell-Pope…) ces dernières saisons pour miser sur le développement des jeunes pour entourer Nikola Jokic, avait créé pas mal de tensions en interne. Mais même si les résultats étaient moins bons depuis dix jours, avec quatre défaites de suite pour l’équipe malgré un Nikola Jokic stratosphérique, il semble fou de tout changer maintenant, et de ne même pas laisser à Mike Malone une dernière campagne de playoffs.

« C’est sans plaisir que nous annonçons que nous avons relevé Michael Malone de ses fonctions d’entraîneur, avec effet immédiat » explique Josh Kroenke, le propriétaire du club, dans un communiqué de presse. « Cette décision n’a pas été prise à la légère et a été évaluée très attentivement, et nous la prenons uniquement dans l’intention de donner à notre groupe la meilleure chance de se battre pour le titre lors de cette saison 2024/25. Bien que le moment choisi pour prendre cette décision soit malheureux, puisque Coach Malone a contribué à poser les bases de notre programme, qui fait aujourd’hui partie des meilleurs, il s’agit d’une étape nécessaire pour nous permettre d’être compétitifs au plus haut niveau dès à présent. »

Josh Kroenke remercie également Calvin Booth, même s’il précise que ce dernier n’est pas immédiatement viré, et qu’il n’est simplement pas prolongé. Il devrait donc au moins gérer la Draft.