Les Nuggets craquent encore au plus mauvais moment

Alors qu’ils sont à la lutte avec les Lakers, les Clippers, les Warriors, les Wolves et les Grizzlies pour les places 3 à 8 dans la conférence Ouest, les Nuggets craquent au plus mauvais moment avec un 4e revers de suite. L’absence de Jamal Murray semble bien plus compliquée à gérer que prévu et l’énième triple-double de Nikola Jokic ne suffit plus.

Pourtant, les joueurs de Mike Malone avaient pris le match par le bon bout avec notamment un énorme poster à deux mains de Michael Porter Jr. sur la tête d’Obi Toppin. Nikola Jokic y va aussi de son petit dunk, et le Serbe signe un très gros premier quart-temps avec des 3-points sur le museau de Myles Turner, puis un « Dream Shake » pour enrhumer Thomas Bryant. Après douze minutes, les Nuggets mènent 33-24, et Jokic en est déjà à 21 points !

Alors que Toppin fait presque oublier Siakam, les Nuggets insistent avec Russell Westbrook. Le meneur All-Star trouve Aaron Gordon pour le dunk, puis s’offre un « coast-to-coast » pour donner 11 points d’avance (48-37). Mais les Pacers ne rompent pas, et la balle circule vite et bien comme sur cette séquence qui se termine par un dunk de Turner. A la mi-temps, les Nuggets ne mènent plus que 66-61.

La boulette de Nikola Jokic

Au retour des vestiaires, le niveau de jeu s’élève d’un cran, et les Pacers et les Nuggets se rendent coup pour coup, à l’image de cette folle séquence de 90 secondes avec 16 points inscrits. Christian Braun est bouillant, mais Obi Toppin lui répond dans le corner pour donner l’avantage aux Pacers (79-78). Jokic rassure les fans des Nuggets pour lancer un 6-0 mais les rotations de Rick Carlisle portent leurs fruits, et Jarace Walker et TJ McConnell permettent aux Pacers de basculer en tête (98-97).

Le dernier quart-temps est l’occasion pour les Pacers de prendre jusqu’à 10 points d’avance grâce à Myles Turner (116-106). Et c’est encore Braun qui secoue ses coéquipiers pour ramener les Nuggets à deux unités à l’entrée du « money time » (119-117). Sur un service d’Haliburton, Nembhard redonne un peu d’air aux Pacers (122-118) à une minute de la fin.

Sauf que Braun met ses lancers-francs et récupère le 3-points raté de Turner. Les Nuggets ont la balle pour égaliser ou passer devant. Et là, comme face aux Wolves, ils se prennent les pieds dans le tapis avec un retour en zone de Jokic, qui cherchait Russell Westbrook ! Les Pacers ne se font pas prier pour transformer cette boulette, et s’imposer 125-120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Qui est le fautif ? Comme face aux Wolves, les Nuggets ont mal négocié une possession pour arracher la victoire. Cette fois, c’est Jokic qui assure mal sa passe et provoque un retour en zone. Mais c’est Christian Braun qui va en endosser la responsabilité, expliquant qu’il pensait faire un main à la main avec Jokic, pour finalement le gêner dans sa passe.

– Fébrilité. Cette balle perdue était la 6e des Nuggets dans le dernier quart-temps, et les joueurs de Mike Malone en ont perdu trois dans les deux dernières minutes…

– Les Pacers en forme. Quatrième victoire de rang pour les Pacers, qui possèdent désormais trois succès d’avance sur les Bucks dans la course à la 4e place. Les deux équipes devraient se retrouver au premier tour des playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.