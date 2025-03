La dernière fois que les Nuggets ont affronté les Rockets, Nikola Jokic était déjà absent, et Jamal Murray (22 points ce soir-là) n’avait pas empêché une lourde défaite – de 20 points – de sa formation. Changement de configuration hier dans le Texas, avec un Jamal Murray, de nouveau privé de son pivot, d’un tout autre niveau.

Agressif sous le cercle pour marquer le premier panier de son équipe, le meneur de jeu des Nuggets a continué à attaquer Jalen Green et la défense des Rockets. Pour aller jusqu’au cercle ou se stopper au niveau de la ligne des lancers. À la mi-temps, il en était déjà à 17 points inscrits.

Un total… doublé après un troisième quart-temps de feu où le Canadien a pesé à tous les niveaux, souvent en « fadeaway », quand il n’était pas occupé à délivrer des passes lobées vers son usé mais toujours bondissant pivot DeAndre Jordan.

À l’arrivée, une performance de choix à 39 points (15/28 aux tirs dont 4/6 de loin), 7 passes, 4 passes et +19 lorsqu’il était en jeu. Sa sortie intervient après un tout petit match 10 points à 5/10 dans une défaite à Portland. Une contre-performance relativisée par son coach qui ne veut pas que son leader soit « oublié » dans le jeu des Nuggets.

Obtenir bien plus que 10 tirs

« C’est aussi mon travail de m’assurer qu’il ne puisse pas avoir seulement 10 tentatives de tir dans un match. Ce n’est pas de la faute de Jamal, c’est de ma faute, c’est de la faute de ses coéquipiers. On doit donner à Jamal Murray plus de 10 tirs », réclame Mike Malone après le succès face aux Rockets.

Un discours, avec cette volonté d’augmenter son volume de tirs ainsi que de celui de Nikola Jokic, régulièrement tenu par le technicien des Nuggets. Sur ce match, le volume était à la hauteur de son souhait : les 28 tentatives étaient la deuxième marque la plus importante de sa saison. Mais comme le dit le coach : « Un Jamal Murray agressif est un Jamal Murray très efficace. »

Car plus souvent sur la ligne des lancers-francs par exemple, où le meneur de jeu ne passe qu’à quatre reprises par rencontre sur la saison. Son attitude permet surtout à l’attaque de Denver d’être moins prévisible et dépendante de Nikola Jokic.

« Ce ne peut pas être joli à chaque fois. On a des joueurs absents, il faut venir jouer dur. C’était une grande victoire d’équipe, tout le monde a fait son travail, tout le monde est dans un bon état d’esprit. On voulait vraiment cette victoire, et on sait que les playoffs arrivent, il faut créer de bonnes habitudes », conclut l’intéressé.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 63 36 47.6 39.9 88.7 0.7 3.1 3.8 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.6 Total 531 31 45.5 38.2 87.0 0.8 3.0 3.8 4.7 1.8 1.0 2.0 0.4 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.