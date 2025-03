Quand Larry Brown était viré par les Nets à cause d’une étiquette de bagage

Taylor Jenkins a donc pris la porte à une poignée de matchs de la fin de la saison régulière. Dans l’histoire de la NBA, seuls deux coachs avaient auparavant quitté leur poste en cours de saison, après avoir remporté plus de 40 matchs. Il s’agissait de Larry Brown (47-29) avec les Nets en 1982/83 et Don Nelson (42-22) avec les Mavericks en 2004/05. Le second avait lui-même pris du recul quand il avait constaté que l’équipe répondait mieux à son premier assistant, Avery Johnson.

Le premier ? L’histoire est beaucoup plus surprenante. Car après avoir brillé en ABA, et y avoir remporté deux titres, les débuts du club en NBA à partir de 1976 sont beaucoup plus compliqués.

Julius Erving n’est plus là et il faut attendre l’arrivée de Buck Williams et Larry Brown, en 1981, pour que la franchise affiche enfin un bilan positif (44-38) pour aller en playoffs. L’année suivante est encore meilleure (49-33)… sauf que le coach ne la finira pas sur le banc. Il est ainsi viré à six matchs de la fin !

Que s’est-il passé ? En fait, des rumeurs commencent à circuler sur le fait que Larry Brown est en train de négocier son arrivée à l’université de Kansas suite au licenciement de Ted Owens.

Viré à l’aéroport de Newark

Joe Taub, le propriétaire des New Jersey Nets, n’y croit pas, jusqu’à ce que le coach disparaisse pendant dix heures, le 7 avril 1983. L’entraîneur retrouve son équipe à Detroit sauf que lorsqu’il arrive dans le vestiaire, son sac a encore l’étiquette de la compagnie aérienne indiquant qu’il revient de Kansas City…

« Je ne vais pas laisser Larry s’en tirer comme ça » tempête le propriétaire, qui demande à un membre de son équipe de communication de l’emmener à l’aéroport de Newark pour y retrouver l’équipe dès son retour du Michigan. « Est-ce vrai que tu vas à Kansas ? » demande le propriétaire. Pris sur le fait avec son étiquette de bagage oubliée sur son sac, Larry Brown doit bien admettre que c’est son intention, à la fin des playoffs. « Si tu vas à Kansas, tu n’entraînes plus cette équipe » lance Joe Taub, qui vire son coach à l’aéroport.

C’est Bill Blair qui prend la direction de l’équipe pour les six derniers matchs de saison régulière, puis pour le premier tour, perdu (0-2) face aux New York Knicks.

« On avait entendu des rumeurs, donc on n’a pas totalement été pris par surprise » explique Mike Gminski, l’un des joueurs de l’équipe. « Mais on pensait qu’il allait au moins finir la saison. On s’est traînés jusqu’à la fin. Sans vouloir manquer de respect à Bill Blair ou Mike Schuler, ils n’étaient pas Larry Brown. Et les choses ont déraillé. »