Après six matchs manqués, Ja Morant effectuait son retour face aux Lakers dans un contexte peu commun : la première rencontre depuis le renvoi de Taylor Jenkins. Un coup de théâtre dans la saison des Grizzlies qui génère son lot de questions pour la suite des événements à Memphis.

Le retour du leader des Grizzlies, auteur de 22 points (9/23 aux tirs), 10 passes et 8 rebonds, n’a pas suffi à faire la différence face au trio Austin Reavers – Luka Doncic – LeBron James d’en face. Après la rencontre, les journalistes ont logiquement interrogé ses coéquipiers et lui sur ce licenciement choc survenu à quelques jours du démarrage des playoffs.

Le meneur de jeu dit avoir appris la nouvelle alors qu’il était au lit. Son entourage venait de l’appeler pour l’avertir. « J’ai cru que quelqu’un avait encore dit quelque chose sur moi. Et puis j’ai vu, j’étais choqué. C’est dur pour moi, je suis avec Coach Taylor depuis que je suis ici », réagit le joueur de 25 ans.

Drafté en 2019, à la 2e position par les Grizzlies, il a intégré le club au même moment que le coach, recruté pour son premier poste de « head coach », après avoir été assistant à Atlanta, puis à Milwaukee.

« Tout ce que j’ai fait sous le maillot des Grizzlies était sous sa direction. C’est toujours dur, c’est la première fois que j’en fais vraiment l’expérience, qu’un coach s’en va, depuis que je joue au basket. On a dû rapidement tourner la page pour se concentrer sur les Lakers », poursuit-il.

Desmond Bane pointe la responsabilité des joueurs

Ja Morant n’en dira pas davantage sur sa relation avec le technicien. Pour mémoire, selon The Athletic, l’intéressé détestait l’attaque mise en place par les Grizzlies cette saison. Et regrettait de ne pas avoir assez d’écrans pour pouvoir obtenir les espaces et les lectures de jeu qu’il avait l’habitude d’avoir depuis toujours.

Avec 22 points de moyenne, avec 17 tirs pris par rencontre cette rencontre, le meneur affiche sa plus faible production offensive depuis sa deuxième saison NBA. Devenu le meilleur marqueur de la formation, Jaren Jackson Jr. voyait son ancien coach comme son « gars. Il le sera toujours. Il a eu un super impact ici. »

« Il va devenir l’un des coachs les plus recherchés, ce qui est amplement mérité », se projette l’intérieur, quand Desmond Bane estime que les joueurs ont leur responsabilité dans ce renvoi. « Nous sommes les cinq joueurs sur le parquet, le coach n’a pas pris un tir de la saison, il n’a défendu sur personne. Il nous a offert un super plan de jeu et on ne l’a pas suivi au niveau dont on avait besoin », regrette l’arrière, auteur de 29 points cette nuit.

Il ajoute : « D’autres portent le chapeau, mais au final, c’est de la responsabilité des joueurs. » Des joueurs qui doivent maintenant essayer de vite tourner cette lourde page pour se focaliser sur les phases finales à venir. Pour ce premier match face aux Lakers, Tuomas Iisalo a logiquement vu « beaucoup d’émotions ».

« Au-delà de cela, je dois admirer le professionnalisme de ces gars. Après un délai si court, les gars étaient à fond. Tout le monde s’est dit : ‘C’est notre plan, voilà ce qu’on va faire’. Je ne pourrais pas être plus positif et fier de la réponse des gars », termine le coach par intérim.