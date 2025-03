Les Lakers rebondissent à Memphis

Dans cette rencontre charnière dans l’histoire des Grizzlies, la première avec Tuomas Iisalo sur le banc, le premier quart-temps est marqué par la maladresse de Ja Morant et Santi Aldama. Les deux ratent beaucoup de choses, contrairement à des Lakers qui frappent fort à 3-pts dès les premières minutes (28-39). Les Californiens enfoncent déjà le clou en début de deuxième quart-temps, en passant un 11-2. Memphis offre une réponse avec Zach Edey, au relais de Jaren Jackson Jr, plombé par les fautes.

Le pivot rookie réveille les siens avec ses dunks et les Grizzlies signent un 12-0. Comme la partie est très rythmée, les Lakers peuvent répondre immédiatement avec un 9-0 et conserver leur avance à la pause (61-72). Ça se confirme en troisième quart-temps, jusqu’aux derniers instants, mal négociés par LeBron James et ses coéquipiers. Memphis peut inscrire des points en contre-attaque et revenir (99-102).

C’est le moment de prendre les commandes pour les patrons de Los Angeles. Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves enchaînent les paniers face à une équipe de Memphis maladroite à 3-pts et qui commet trop de fautes. Le trio assure la victoire (127-134) pour rebondir après la terrible défaite au buzzer à Chicago.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les cadres des Lakers ont assuré. 31 points et 8 passes pour Austin Reaves, 29 points et 9 passes pour Luka Doncic, sans oublier les 25 unités et 8 offrandes de LeBron James : le trio de Los Angeles a fait très mal aux Grizzlies, avec au total donc 85 points et 25 passes ! Ils n’ont pas toujours été parfaits, mais quand il a fallu conclure, ils étaient là. Ils ont aussi apporté 9 des 19 shoots à 3-pts marqués dans ce match, un domaine où les Lakers ont été très bons (44% de réussite).

– Premier match, première défaite pour Tuomas Iisalo. Quelques heures après l’annonce surprise du licenciement de Taylor Jenkins, les Grizzlies retrouvaient les parquets, avec l’ancien technicien du Paris Basket sur le banc. Le Finlandais a surtout vu son équipe incapable de freiner les Californiens en défense et avec une attaque certes rythmée et dynamique, mais parfois brouillonne. Ja Morant et ses coéquipiers ont été souvent en réaction dans cette rencontre, car bousculés par Los Angeles, et pas toujours dans l’action.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.