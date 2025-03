À Memphis, c’est désormais l’avenir de Ja Morant qui interroge…

Le licenciement de Taylor Jenkins par les Grizzlies, à neuf matchs de la fin de la saison régulière, a de quoi interroger. Certes, l’équipe était en difficulté ces derniers temps mais alors que le groupe a connu de multiples blessures, la 5e place (44 victoires – 29 défaites) dans la conférence Ouest n’est pas honteuse.

Dans les couloirs de la NBA, on savait pourtant que le coach le plus victorieux de l’histoire de Memphis était en danger. L’an passé, la franchise avait ainsi renouvelé quasiment tout son staff pour lui imposer de nouvelles têtes, à commencer par Tuomas Iisalo, que le club a débauché au Paris Basket avec un contrat très élevé pour un assistant.

Des tensions internes

C’est d’ailleurs le Finlandais qui va désormais diriger l’équipe pour la fin de saison, et qui doit retrouver de la cohésion, alors que l’altercation entre Desmond Bane et Santi Aldama a fait le tour des réseaux sociaux, sans être commentée par les différents protagonistes, illustrant la tension qui régnait au sein de l’effectif.

Autre fait étonnant : Noah LaRoche, l’entraîneur engagé l’été dernier pour révolutionner l’attaque des Grizzlies, a été remercié en même temps que Taylor Jenkins, selon The Athletic.

Pour rappel, alors que Memphis manquait d’efficacité sur demi-terrain lors des années précédentes, limitant son potentiel en playoffs, Noah LaRoche avait apporté le système qu’il avait développé à l’université, basé sur des coupes et des mouvements globaux. De quoi éloigner les Grizzlies du pick-and-roll. Le problème, toujours selon The Athletic, c’est que Ja Morant détestait cette attaque, et regrettait de ne pas avoir assez d’écrans pour pouvoir obtenir les espaces et les lectures de jeu qu’il avait l’habitude d’avoir depuis toujours.

Ja Morant agacé ?

En conséquence, Taylor Jenkins avait ces dernières semaines réintroduit des systèmes pour permettre au meneur de jeu de jouer le pick-and-roll. Est-ce que ça a joué dans le licenciement de l’entraîneur ? Pas sûr, puisque c’est surtout la dégringolade défensive de l’équipe qui semble avoir poussé le « head coach » vers la sortie.

Mais alors que le GM Zach Kleiman avait déjà dû démentir des rumeurs sur la « disponibilité » de Ja Morant sur le marché des transferts, le licenciement de Taylor Jenkins, que le « franchise player » a soutenu jusqu’au bout, va forcément relancer les spéculations. Le meneur avait ainsi très mal pris de voir l’assistant Blake Ahearn, avec lequel il travaillait beaucoup, être poussé dehors l’été dernier. Et même s’il n’aimait pas son système offensif, il bossait cette année principalement avec Noah LaRoche, également poussé dehors…

De quoi interroger sur son futur à Memphis, alors qu’il a souvent réclamé d’avoir davantage le ballon dans les mains cette saison, lorsqu’il n’était pas à l’infirmerie.

Malgré tout, Ja Morant reste lié aux Grizzlies jusqu’en 2028, avec 39.4 millions de dollars la saison prochaine, 42.2 millions de dollars pour la saison 2026/27 et 44.9 millions de dollars en 2027/28.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 20 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 21 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ 22 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ 23 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 24 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 25 43 30 44.9 29.1 83.4 0.6 3.5 4.1 7.4 2.2 1.2 3.7 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.