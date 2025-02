Le GM des Grizzlies assure qu’il ne transférera pas Ja Morant

Outre son aspect historique, très surprenant et le secret qui a entouré les négociations, le transfert de Luka Doncic vers Los Angeles a également été un message envoyé à tous les joueurs, notamment les jeunes stars. Si le Slovène a été échangé, alors tout le monde peut vraiment l’être visiblement… Les Anthony Edwards, Ja Morant, Jayson Tatum pourraient-ils eux aussi être en danger ?

Le nom du meneur des Grizzlies est revenu dans les rumeurs, avec Howard Beck, de The Ringer, qui expliquait, en s’appuyant sur les dires d’un dirigeant, qu’il fallait « garder un œil » sur Ja Morant durant la prochaine intersaison…

Face à ce bruit de couloir, le GM de la franchise du Tennessee, Zach Kleiman, a publié un communiqué pour mettre les choses au point concernant la star, sous contrat avec les Grizzlies jusqu’en 2028.

« Je ne peux pas blâmer les autres dirigeants de fantasmer sur un transfert de Ja Morant. Mais ce n’est que du fantasme. On ne va pas transférer Ja. Continuez de sous-estimer Ja, cette équipe et cette ville et on laissera nos performances sur le parquet parler d’elles-mêmes. Je ne vais pas donner plus de force à cette absurdité et j’ai hâte de revenir au basket » a-t-il ainsi écrit pour couper court à tous les fantasmes autour de sa star.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 32 29 44.7 32.1 81.0 0.7 3.6 4.3 7.4 1.8 1.3 3.8 0.3 20.7 Total 289 32 46.9 31.9 76.1 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.