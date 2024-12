Pourquoi les Grizzlies ont (presque) arrêté d’utiliser le pick-and-roll

Il y a quelques années, la chaîne YouTube « Coach Daniel » avait fait un gros plan sur l’attaque de la petite fac de Saint Joseph’s, qui avait globalement décidé de se passer du pick-and-roll.

Le YouTubeur se demandait s’il ne s’agissait pas du « futur du basket ». Techniquement, les principes de ce système offensif n’étaient toutefois pas nouveaux. C’était du « Read and React », les joueurs apprenant à se déplacer et à couper en fonction du porteur du ballon, et des aides potentielles, afin d’aller dans des zones « ouvertes ».

Deux fois moins de pick-and-roll que les autres

Sauf que cet été, les Grizzlies ont quasiment renouvelé l’intégralité du staff de leur « head coach », Taylor Jenkins. Et si on a beaucoup parlé de l’arrivée de Tuomas Iisalo, l’ancien coach du Paris Basket, dans le staff de la franchise du Tennessee, le club a aussi décidé d’engager Noah LaRoche… l’ancien entraîneur de Saint Joseph’s.

Résultat : après presque un tiers de la saison, on peut dire que les Grizzlies ont adopté sa philosophie offensive, puisque Ja Morant et ses coéquipiers ont très sévèrement réduit leur utilisation du pick-and-roll.

Globalement, comme le note Adam Pike, les Grizzlies n’utilisent un écran que sur 20% de leurs actions. C’est quasiment deux fois moins que la moyenne en NBA, qui se situe aux alentours des 40%…

C’est-à-dire que depuis Mike D’Antoni, le pick-and-roll (puis le main-à-main avec écran) est devenu la première arme de création offensive en NBA, celle qui permet de créer des décalages, et des situations de surnombre. Depuis vingt ans, la plupart des stratégies offensives et défensives sont donc liées à cet écran pour le porteur du ballon.

« Original » et « bizarre » pour Draymond Green

Comme le détaille également « Thinking Basketball », les Grizzlies prennent le contrepied en mettant en place une attaque qui se passe globalement de ce premier écran, pour faire confiance au pur un-contre-un.

Draymond Green le notait d’ailleurs mi-novembre, lors de la victoire des Warriors lors de la NBA Cup : l’ailier fort de Golden State n’avait jamais fait face à une attaque de ce genre, qu’il qualifiait « d’originale » et « bizarre ».

« En NBA, la plupart des rotations et des schémas de jeu sont similaires. Mais ce que Memphis fait, je ne l’avais jamais vu » expliquait ainsi le vétéran de la Baie. « Si un gars attaque le cercle sur la droite, toute l’équipe bouge vers la droite. Si un gars attaque sur la droite et qu’il y a un coéquipier dans le coin, ce dernier bouge pour lui donner de l’espace. Si un gars attaque au centre, toute l’équipe se met en mouvement. Peu importe qui attaque, tout le monde bouge. C’est simplement un peu différent et ça change le schéma classique d’aides. »

Ce schéma de jeu est forcément perturbant pour des défenses surtout habituées à gérer le pick-and-roll. Et ça marche puisque les Grizzlies (18 victoires – 8 défaites) sont à la 2e place de la conférence Ouest avec la 4e attaque la plus efficace de la ligue (116.9 points inscrits sur 100 possessions). Surtout, c’est la première année depuis l’arrivée de Taylor Jenkins à la tête du groupe, en 2019, que l’équipe a une attaque plus efficace que la moyenne sur jeu placé, alors que les Grizzlies avaient surtout l’habitude de briller sur jeu rapide depuis six ans.

Et si l’équipe veut aller loin en playoffs, ça risque de compter…