Titulaire ou remplaçant ? Christian Braun brille dans un flou artistique

Quelle étrange situation que celle de Christian Braun. Petit rappel des faits : titulaire cette saison, l’arrière a finalement été mis sur le banc par Michael Malone. Pourquoi ? Parce qu’Aaron Gordon était de retour de blessure et qu’il voulait garder Russell Westbrook sur le parquet, pour son association avec Nikola Jokic.

Sauf que, deux matches après cette décision, le MVP 2017 se blesse et le coach des Nuggets relance alors l’arrière dans le cinq majeur. Sa relégation aura donc duré deux rencontres, pour son plus grand plaisir car, il ne se cache pas, il veut être titulaire.

« Je ne vais pas dire que je m’en fiche. Je m’en préoccupe. Je veux ce poste dans le cinq majeur », assure-t-il. « Je me bats pour ça, au quotidien. Mais ça ne change pas mon approche. »

Ayant récupéré sa place pendant que son coéquipier est à l’infirmerie, le champion NBA 2023 en a pleinement profité : 19.9 points à 59% de réussite au shoot, 8.1 rebonds, 3.9 passes et 1.6 interception de moyenne sur ces sept rencontres. Surtout, Denver a remporté les sept parties.

Remplaçant ou titulaire : il s’en fiche mais préfère la deuxième option…

Dès lors, la question se repose : quand l’ancien du Thunder sera de retour, sera-t-il titulaire ou Christian Braun a-t-il, avec ses performances et les victoires des Nuggets, définitivement convaincu son coach ?

« Ce n’est pas à moi de décider, c’est la décision du coach et je lui ferai confiance chaque soir, peu importe son choix. Je ne sais pas. Et ça importe peu d’être titulaire ou remplaçant », annonce l’arrière de Denver, se contredisant néanmoins un peu. « Si je suis remplaçant, alors c’est pour l’équipe et c’est la même chose si je suis titulaire. D’après moi, ça ne compte pas vraiment. C’est sa décision. Mon boulot, c’est de bien jouer au basket au quotidien. »

Michael Malone peut d’ailleurs se féliciter puisque ce moment où son joueur fut remplaçant n’a pas ébranlé sa confiance. Les deux matches sur le banc, il fut bon, puis, les sept matches titulaires, on l’a dit, il fut excellent.

« Si je sors du banc ou si je commence, j’aborde les choses de la même manière. Je ne vais pas changer le joueur que je suis, ni forcer quoi que ce soit. Je vais continuer d’être le même, chaque jour, chaque match, peu importe ma situation. Néanmoins, je mentirais si je disais que ça ne comptait pas », conclut-il, ne réussissant toujours pas à trancher entre l’indifférence dont il parle et son envie forte d’être titulaire, qu’il ne peut pas cacher.

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 54 33 57.8 37.3 82.8 1.3 3.8 5.1 2.2 2.2 1.1 1.0 0.6 15.0 Total 212 22 51.6 37.3 73.9 0.9 2.7 3.6 1.5 1.7 0.7 0.7 0.4 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.