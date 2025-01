Christian Braun retourne sur le banc des Nuggets

De nouveau de retour de blessure et remplaçant durant ce mois de janvier, Aaron Gordon retrouvait sa place dans le cinq majeur des Nuggets à New York. Forcément, si un joueur entre, il faut en sortir un autre. Le choix logique était Russell Westbrook. Mais Michael Malone a pourtant décidé de choisir Christian Braun, titulaire indiscutable depuis le début de saison…

« Ce n’est jamais une décision facile », concède le coach de Denver. « Christian Braun a été excellent cette saison. Pas seulement bon, mais excellent. Il a fait tout ce qu’on lui a demandé. »

Alors pourquoi le sacrifier ? « Je veux garder Westbrook sur le parquet. Le duo qu’il forme avec Nikola Jokic est le meilleur de la ligue en ce moment et je ne veux pas casser leur rythme », répond Michael Malone. « Connaissant Braun, qu’il soit titulaire ou sorte du banc et joue 29 minutes, il va nous donner la même chose chaque soir. On en a besoin. Je me félicite qu’il comprenne ce qu’on essaie de faire. »

Il sortait de son meilleur match en carrière…

Le MVP 2017 et le pivot des Nuggets s’entendent effectivement très bien puisque le premier a donné 107 passes décisives au second et aucun duo dans la ligue, pas même Chris Paul – Victor Wembanyama, avec en plus un temps de jeu plus important, ne fait mieux.

Alors qu’il s’était installé dans le cinq majeur, et qu’il venait de signer son meilleur match en carrière face aux Bulls (28 points), Christian Braun doit ainsi laisser sa place à Russell Westbrook. « Ce n’est pas une punition. Le coach estime seulement que c’est la meilleure chose pour nous », glisse-t-il. « Il a bien accepté les choses », ajoute le technicien, conscient que son joueur en veut plus.

En bon soldat, l’arrière des Nuggets accepte de perdre sa place. Mais en bon compétiteur, il espère la retrouver très vite. « Peu importe ce qu’on me demande de faire, je vais le faire pour l’équipe. Après, c’est évident que j’étais fier d’être titulaire, d’avoir gagné ma place et je vais bosser pour la retrouver. C’est mon boulot. C’est ce que je veux », assume-t-il. « Tout le monde veut être titulaire en NBA. Je vais continuer d’avoir des minutes, des opportunités. Je dois simplement en profiter le plus possible. »

Une décision qui peut vite évoluer

Et la suite ? Michael Malone a précisé que cette décision n’était pas gravée dans le marbre. « C’est celle qu’on a prise pour l’instant et on va lui donner sa chance pour voir comment ça évolue », dit-il.

Le scénario de la rencontre à New York a d’ailleurs été plutôt cocasse pour Christian Braun. Nikola Jokic a pris deux fautes en deux minutes au début du premier quart-temps, obligeant son coach à le sortir immédiatement pour faire entrer… l’arrière, qui a donc disputé presque 10 minutes dans ce quart-temps, comme s’il était titulaire.

« Je ne vois pas la différence. Oui, je veux être titulaire, comme tout le monde, mais peu importe. Je veux seulement apporter ma pierre quand je joue », insiste-t-il après 13 points dans la défaite face aux Knicks. « Les gars ont mérité leur place, ils sont dans la ligue depuis un moment, plus que moi. Ils méritent tout ça. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 45 32 57.6 37.7 82.4 1.3 3.4 4.6 2.0 2.2 1.1 1.0 0.6 14.3 Total 203 21 51.0 37.4 72.9 0.9 2.5 3.4 1.4 1.7 0.6 0.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.