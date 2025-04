Interview Nicolas Batum : « En playoffs, j’essaie juste d’être encore un peu plus intelligent »

Le calme après la tempête. Dans un vestiaire californien vidé de tous ses héros et tapissé d’un immense logo des Clippers à son centre, Nicolas Batum (36 ans), serein et décontracté comme à son habitude, est le dernier à sortir de la douche.

Habillé d’un t-shirt noir de Mohamed Ali et de baskets blanches, l’ailier français des Clippers cultive également la sobriété dans son jeu. Auteur de gros tirs à longue distance – dont pour clôturer un 1er quart-temps de rêve (35-28) -, l’ancien capitaine de l’Équipe de France a réussi à élever le curseur en ce début de playoffs face à Denver.

L’hommage de Nikola Jokic

Dans le sillage d’un grand James Harden, il a encore été l’homme de l’ombre, permettant à son équipe d’imprimer le tempo en début de match pour mettre les Nuggets hors du coup et mener 2-1 dans la série, après leur grosse victoire (117-83), ce vendredi soir.

Discret mais indispensable, « Batman », en lice pour être élu « Coéquipier de l’année », est un « connecteur incroyable », pour son entraineur Tyronn Lue. « Tout le monde adore jouer avec lui », ajoute-il encore. Pour Nikola Jokic : « C’est un excellent joueur, je pense que les gens oublient à quel point il est bon. C’est une vraie menace à 3-points, il est super polyvalent en défense, très intelligent — ça les aide beaucoup. »

Tout d’abord, qu’avez-vous pensé de l’ambiance à l’Intuit Dome pour le premier match de « postseason » dans cette enceinte ?

C’était incroyable ! Les fans ont été électriques. Dès notre arrivée à l’échauffement, ils ont été incroyables. Le « Wall » l’a aussi été : c’est la meilleure section de la NBA, et de loin. On a un peu raté notre premier match officiel contre Phoenix en octobre dernier (défaite 116-113), donc c’était comme une autre occasion de bien débuter en playoffs. Le public a été incroyable mais on s’attend à ce qu’il soit encore meilleur samedi.

Un ajustement en défense décisif

Vous avez eu de très belles séquences en première mi-temps, avec notamment un 17-0 entre le 1er et 2e quart-temps. Quelle en a été la clef ?

Sur ces trois premiers matchs, on a bien joué en attaque mais on a dû corriger notre défense. Le staff technique a fait un excellent travail d’analyse de la défense des Nuggets. En attaque, on a tellement d’options, que ce soit Kawhi (Leonard), Norman (Powell) ou James (Harden)… On essaie de trouver la bonne solution à chaque fois pour s’adapter à ce que propose Denver. On a donc travaillé là-dessus pendant une bonne semaine avant de les affronter.

>> À lire : Visage de la ligue, la NBA en Europe, les quart-temps de 10 minutes… L’avis de Nicolas Batum

12 points à 4/6 à 3-points, 5 rebonds, 2 passes, 3 contres, en 27 minutes… Vous avez encore été partout lors de ce Game 3…

(Il sourit). Mon rôle est simple ! Je n’ai pas grand-chose à faire : on ne me demande pas de marquer 20 points à chaque match ou d’orchestrer le jeu. Je dois juste faire en sorte d’être ouvert et de tirer. Je dois juste faciliter la vie de mes coéquipiers, c’est mon boulot. En défense, c’est un peu différent, mais [sur ce début de playoffs], j’essaye juste d’être encore un peu plus intelligent.

Depuis que vous faites partie de ce groupe, est-ce la meilleure version de Kawhi Leonard que vous avez vue sur ce mois d’avril ?

Ce qu’il a fait en 2021 était aussi été incroyable. Mais bon, c’est Kawhi : c’est l’un des meilleurs. Ce n’est pas un hasard s’il est dans le Top 75 des meilleurs joueurs de l’histoire. Je ne suis pas vraiment surpris de son niveau actuel. J’espère juste qu’il continuera sur cette lancée autant que possible.

« Être encore plus prêts samedi qu’aujourd’hui »

Nikola Jokic (23 points, 13 rebonds et 13 passes) et Jamal Murray (23 points) ont souvent semblé frustrés tout au long de la rencontre. Comment avez-vous réussi à leur rendre la vie si difficile ?

Ils sont vraiment géniaux. Ils ont gagné une bague il y a deux ans. Les Nuggets étaient quasiment têtes de série numéro 1 l’an dernier, et ce, toute la saison. Et cette année, ils finissent 4e de la saison régulière (50 victoires – 32 défaites) et ils ont quand même l’avantage du terrain. [Nikola] Jokic est sans doute le meilleur joueur du monde donc que ce soit lui ou Jamal Murray, il faut les forcer à tout donner car c’est impossible de les arrêter. Regardez, Jokic a quand même réussi à faire un triple-double, même si je trouve que « Zu » (Ivica Zubac) a fait un excellent travail sur Jokic en jouant physique. Ils vont rebondir et trouver le moyen de s’améliorer pour faire gagner l’équipe. Il faudra donc être encore plus prêts samedi qu’aujourd’hui.

À quoi vous attendez-vous de la part de Denver pour le match 4, samedi ?

Ils vont être agressifs et ils seront prêts à nous affronter. Ils ont encore une chance de rentrer à la maison avec l’avantage du terrain en l’emportant samedi. Donc ne leur laissons pas une chance [d’espérer], car ils vont naturellement tout faire pour s’imposer ici. On devra être encore meilleurs que ce soir.

De notre envoyé spécial à Inglewood (Californie).