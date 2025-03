Le visage de la ligue, la NBA en Europe, les quart-temps de 10 minutes… L’avis de Nicolas Batum

Alors qu’il dispute actuellement sa 17e saison dans la Grande Ligue, Nicolas Batum fait désormais figure de vieux sage au sein du contingent français. C’était l’occasion de discuter avec lui de l’évolution de la NBA, qu’il a pu observer et vivre à une place privilégiée. Et d’imaginer les prochaines tendances…

Vous êtes en NBA depuis dix-sept ans. Comment avez-vous vu évoluer la Grande Ligue ?

Ça a changé. Maintenant, je peux jouer sur le poste 4 ou 5 par périodes alors qu’avant, c’était impossible. C’était différent : plus grand, plus costaud. Aujourd’hui, ça joue plus vite avec plus de « skills ». Le basket a changé, c’est juste une évolution. Il ne faut pas dire que c’était mieux avant ou mieux, comme ci ou comme ça. Le jeu de 2008 est différent de 1986…

Quelles tendances dans le jeu observez-vous ?

Il y a bien évidemment plus de tirs de loin, avec plus d’efficacité. Donc, c’est un peu plus petit sur le terrain. À part le meneur et le pivot, il n’y a plus trop de postes de jeu à proprement parler. Au milieu, c’est un fourre-tout. Comme le font les deux meilleures équipes de la Ligue, Oklahoma City et Cleveland, je pense que les équipes de NBA vont revenir à deux forts « big men » sur le terrain, en même temps.

« Toute une carrière (d’un joueur américain), dès le lycée, c’est ce qui fait rêver »

Le débat autour du nouveau visage de la NBA fait parler dernièrement. Selon vous, qui peut l’incarner ? Doit-il être américain ou peut-il être canadien, européen ou africain, compte tenu de l’évolution de la Ligue et de son internationalisation ?

On sort d’une période incarnée notamment par Michael Jordan, Kobe Bryant puis LeBron James. Ce sont trois joueurs US donc le peuple américain peut s’attacher, s’identifier à leurs histoires et c’est aussi ce qui fait rêver les non-Américains. Victor Wembanyama a tout pour mais… Le suivi de toute une carrière (d’un joueur américain), dès la highschool (lycée), c’est ce qui fait rêver. Zion (Williamson) était parfait pour être dans cette lignée-là mais il a eu beaucoup de blessures… C’est dur de trouver un nouveau visage de la Ligue. Mais il va se passer quelque chose dans les trois, quatre prochaines années… La fin d’une ère approche mais la bascule sera intéressante car ce sera un monde différent. Peut-être qu’on entrera dans une ère où il y aura plusieurs joueurs pour incarner la NBA, comme dans les années 1980. Il y avait Dr. J (Julius Erving), Magic (Johnson), (Larry) Bird…

Avec Victor Wembanyama et Chet Holmgren, Cooper Flagg – pressenti pour être numéro 1 de la prochaine Draft – pourrait également en faire partie. Quel regard portez-vous sur la star de Duke ?

Je le suis depuis la Coupe du monde U17 de Malaga (en 2022), où il a été élu MVP en ayant deux ans de moins que tout le monde. C’est un joueur moderne, une sorte d’Andreï Kirilenko en plus fort et plus offensif. Il a tout pour être très, très fort car il a un sacré sens du jeu. Je regardais un match du tournoi ACC (Atlantic Coast Conference) avant qu’il ne se blesse : on sent qu’il a une vision, la hargne et le « fire ». Il a tout pour réussir.

Ces derniers mois, les rumeurs entourant l’arrivée de la NBA en Europe se sont intensifiées, quelle est votre position sur le sujet ?

Tant que le projet n’est pas lancé et en place… Ça fait vingt ans qu’on en parle. Donc, tant qu’il n’y a rien de concret, je n’y crois pas.

Des quart-temps de 10 minutes ? « Ça remettrait en question toute l’histoire du jeu »

Steve Kerr redisait récemment que les arbitres devraient siffler davantage les marchers pour uniformiser le jeu NBA – FIBA. Y êtes-vous également favorable ?

Les règles changent tous les ans. C’est lié à l’évolution du jeu. La protection de l’attaque, les trois secondes dans la raquette en défense… Il y a beaucoup à faire mais ce n’est pas mon boulot. C’est sûr que si la NBA autorise le « nettoyage » du cercle (enlever la balle quand elle est en contact avec l’anneau), « Wemby » sera injouable (sourire). Plus sérieusement, je pense que c’est une règle qui pourrait arriver un jour.

Et sur la réduction des quart-temps de 12 à 10 minutes ?

(Du tac au tac). Je n’y crois pas une seconde. Ça remettrait en question toute l’histoire du jeu. C’est quand même huit minutes de jeu en moins dans un match. Ce n’est pas possible…

Cette année, la NBA a testé un nouveau format pour le All-Star Game. Qu’en avez-vous pensé ?

Je ne suis pas fan. Le retour d’un match entre l’Ouest et l’Est, où les joueurs sont vraiment impliqués, me semble la meilleure option. Car Ouest contre Est, tu joues vraiment ! Pourquoi pas instaurer un concours de un-contre-un comme le veut Adam Silver mais c’est l’attraction du samedi, ce n’est pas ce qui va sauver l’évènement en lui-même.

De notre correspondant à Atlanta (Géorgie).

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.1 4.5 1.5 2.4 0.8 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2024-25 LAC 68 18 41.5 41.0 83.3 0.7 2.2 2.9 1.2 1.5 0.7 0.4 0.5 3.9 Total 1121 29 43.6 36.8 83.2 1.0 3.9 4.9 3.2 1.7 0.9 1.5 0.6 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.