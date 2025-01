Et si la NBA adoptait les quart-temps de 10 minutes ?

Même si Adam Silver répète que les audiences ne sont pas un problème aussi important que ce qu’on a pu dire pour la NBA, le « commissionner » cherche quand même des pistes pour conserver l’attention des spectateurs, et surtout des téléspectateurs, dans un marché du divertissement de plus en plus concurrentiel…

Les matchs NBA sont-ils trop longs pour la nouvelle génération de fans ? C’est peut-être une des conclusions de la Grande Ligue alors que la durée totale d’un match s’élève cette saison à 2 heures et 16 minutes, ce qui est finalement dans la lignée des quinze dernières années (2 heures et 15 minutes).

Mais, à l’avenir, le patron de la ligue laisse entendre qu’il pourrait carrément… réduire la durée des quarts-temps !

« Il y a une autre chose dont je suis fan, mais je suis probablement dans la minorité, alors qu’on s’implique dans le basket de façon globale. La NBA est la seule ligue à jouer pendant 48 minutes (4×12) et j’adore les quart-temps de dix minutes » explique-t-il d’abord, en rappelant qu’en Europe, en NCAA ou même lors des compétitions internationales, les rencontres se déroulent sur 40 minutes (4×10). « Je ne suis pas sûr que les autres soient aussi fans. Si l’on met de côté ce que ça implique pour les records par exemple, je pense qu’un format de deux heures pour un match est plus en accord avec les habitudes modernes de la télévision ».

Comme si on enlevait 15 matchs de saison régulière

Adam Silver assure ainsi que tout le monde a ainsi adoré les demi-finales et la finale des derniers Jeux olympiques, et il estime aussi que ce serait un bon moyen de lutter contre le « load management » car en réduisant la durée des matchs de huit minutes, « c’est comme si on enlevait 15 matchs de la saison régulière », calcule-t-il.

Bien sûr, le « commissionner » sait que sa proposition va faire hurler, et il admet que ça risque de prendre du temps pour que ça soit accepté. Ça n’a d’ailleurs pas manqué, beaucoup d’observateurs estimant que si la NBA souhaitait réduire la durée totale de ses rencontres, elle n’avait pas forcément besoin de toucher à la durée effective. Il suffit déjà d’éliminer les temps-morts TV ou les interminables « replays » qui saucissonnent les matchs…

« Je suis du côté traditionnel, et je détesterais que ça arrive » a réagi Tom Thibodeau, expliquant qu’il deviendrait dès lors quasiment impossible de battre les différents records établis.

« Je reconnais à la ligue le mérite d’essayer de trouver des moyens de maintenir l’intérêt des supporters », a de son côté réagi Mike Malone. « Mais j’espère que nous ne passerons pas à des quart-temps de 10 minutes. J’espère que nous ne mettrons pas en place une ligne à 4-points. J’espère que nous ne deviendrons pas Barnum & Bailey (un célèbre cirque), ou que nous ne ferons pas n’importe quoi pour conserver l’audience. Parce qu’il y a une grandeur, une histoire et une pureté dans ce jeu et j’espère que nous trouverons le moyen d’y rester fidèles. »