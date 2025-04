Nicolas Batum en lice pour être élu « Coéquipier de l’année »

Et si Nicolas Batum succédait à Mike Conley, vainqueur en 2024 du « Twyman-Stokes Teammate of the Year Award » ? Autrement dit le trophée du Coéquipier de l’année, qui met en avant les qualités humaines et le comportement de son lauréat.

Le joueur des Clippers fait en tout cas partie des douze finalistes, annoncés hier soir par la NBA. Il tentera de devancer Steven Adams (Rockets), Jalen Brunson (Knicks), Stephen Curry (Warriors), Tobias Harris (Pistons), Al Horford (Celtics), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), James Johnson (Pacers), DeAndre Jordan (Nuggets), Brook Lopez (Bucks), Donovan Mitchell (Cavaliers) et enfin Jaylin Williams (Thunder).

Pour rappel, le trophée Twyman-Stokes est décerné depuis 2013, en hommage à l’amitié entre Jack Twyman et Maurice Stokes, lorsque Jack Twyman était devenu le tuteur de son coéquipier Maurice Stokes, paralysé après avoir reçu un choc à la tête en plein match à la fin des années 1950.

Concernant Nicolas Batum, on avait récemment pu observer à quel point il était épanoui dans le groupe des Clippers, où sa voix compte beaucoup, en bon vétéran et coéquipier modèle. « Je donne des petits conseils sur le jeu et sur ce que je vois. Les autres joueurs sont à l’écoute, j’ai gagné cette forme de légitimité et de respect. Ils viennent vers moi et je me permets d’aller vers eux car je sais qu’ils seront réceptifs, donc c’est plutôt cool. »

Palmarès complet du trophée Twyman-Stokes

2013 : Chauncey Billups (LA Clippers)

2014 : Shane Battier (Miami)

2015 : Tim Duncan (San Antonio)

2016 : Vince Carter (Memphis)

2017 : Dirk Nowitzki (Dallas)

2018 : Jamal Crawford (Minnesota)

2019 : Mike Conley (Memphis)

2020 : Jrue Holiday (New Orleans)

2021 : Damian Lillard (Portland)

2022 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2023 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2024 : Mike Conley (Minnesota)

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 19 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 20 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 2.9 3.8 1.2 2.2 0.6 0.7 0.7 10.1 2010-11 21 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.1 4.5 1.5 2.4 0.8 1.0 0.6 12.4 2011-12 23 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 23 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.2 2.6 1.1 14.3 2013-14 24 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.0 2014-15 25 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 26 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 27 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.6 6.2 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 28 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.0 0.4 11.6 2018-19 29 75 31 45.0 38.9 86.5 0.9 4.3 5.2 3.3 1.9 0.9 1.6 0.6 9.3 2019-20 30 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.5 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 32 67 27 46.4 40.4 82.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 32 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 33 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * 34 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * 34 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * 34 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 2024-25 35 70 18 42.1 41.7 83.3 0.6 2.2 2.8 1.2 1.4 0.7 0.4 0.5 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.