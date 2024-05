Coéquipier de l’année 2024 | Mike Conley de nouveau récompensé

Après les trois sacres en quatre ans de Jrue Holiday, c’est à Mike Conley de remporter une nouvelle fois le titre de Coéquipier de l’année. « Une nouvelle fois », car le meneur des Wolves avait déjà été élu par ses pairs en 2019, à une époque où il évoluait chez les Grizzlies. Jrue Holiday comme Mike Conley sont désormais les deux seuls joueurs récompensés de la sorte à plusieurs reprises.

Décerné depuis 2013 et nommé en hommage à l’amitié entre Jack Twyman et Maurice Stokes, quand Jack Twyman est devenu le tuteur de son coéquipier Maurice Stokes, paralysé après avoir reçu un choc à la tête en plein match à la fin des années 1950, ce « Twyman-Stokes Teammate of the Year Award » met en avant les qualités humaines et le comportement de son lauréat.

Conley et Holiday ont raflé cinq fois le trophée

Jamais le dernier pour prendre la défense de ses coéquipiers, notamment de Rudy Gobert dans le Minnesota, Mike Conley (11.4 points, 5.9 passes, 2.9 rebonds et 1.2 interception de moyenne cette saison) est un véritable gentleman des parquets, qui n’a pas reçu la moindre faute technique en carrière et qui a carrément gagné à… quatre reprises (!) le trophée Joe Dumars de la sportivité. Le genre de joueur que toute franchise rêve de compter dans ses rangs.

Comme Jack Twyman avec Maurice Stokes, le vétéran de 36 ans va d’ailleurs pouvoir prendre soin d’un membre de son équipe, en la personne de son coach Chris Finch, qu’il a involontairement blessé au genou ce week-end…

Palmarès complet du trophée Twyman-Stokes

2013 : Chauncey Billups (LA Clippers)

2014 : Shane Battier (Miami)

2015 : Tim Duncan (San Antonio)

2016 : Vince Carter (Memphis)

2017 : Dirk Nowitzki (Dallas)

2018 : Jamal Crawford (Wolves)

2019 : Mike Conley (Memphis)

2020 : Jrue Holiday (New Orleans)

2021 : Damian Lillard (Portland)

2022 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2023 : Jrue Holiday (Milwaukee)

2024 : Mike Conley (Minnesota)

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 Total 1101 32 43.9 38.7 82.3 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.