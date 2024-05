Mike Conley : « Rudy Gobert a le même impact sur un match qu’un LeBron James ou Stephen Curry »

Après une petite période de moins bien, les Wolves ont repris leur marche en avant grâce à des victoires probantes face aux Bucks et aux Clippers. Les coéquipiers de Rudy Gobert ont repris, seuls, les commandes de la conférence Ouest, et Mike Conley tient à souligner le rôle du Français.

Avec Domantas Sabonis, le pivot des Wolves fait partie des oubliés du All-Star Game, et son meneur a été surpris qu’il ne soit pas retenu. Mais pour Mike Conley, son impact est équivalent à celui d’un LeBron James ou d’un Stephen Curry.

« On ne le traite pas comme une superstar parce qu’il ne fait pas des trucs de superstar en attaque, comme LeBron [James] et Steph [Curry]. Mais il a le même impact sur un match » estime l’ancien meneur du Jazz. « Les adversaires élaborent leur plan de jeu en fonction de lui, comme ils le font pour d’autres. On se prépare différemment face à Steph ».

Un Rudy Gobert bien dans sa peau et son basket

Pour Mike Conley, Rudy Gobert change la stratégie des adversaires par sa présence au rebond offensif.

« Avec Rudy, vous devez préparer votre plan de jeu en fonction de sa présence sur le plan offensif. S’il va au rebond offensif, ça occupe deux ou trois personnes. Lors des séances vidéo, ils se disent qu’il faut être en place en défense, à trois, dans la raquette. »

Cette « surprésence » libère de l’espace pour ses coéquipiers, et déséquilibre les défenses adverses. Comme Mike Conley est le joueur qui connaît le mieux Rudy Gobert, que pense-t-il de son évolution cette saison ?

« Il donne l’impression d’être le même que j’ai connu à Utah. Il domine en défense. En attaque, il pèse par ses courses près du cercle et sa finition » explique-t-il. « Il se débrouille bien mieux près du cercle, et pour prendre des tirs difficiles. Il semble en meilleure santé que jamais. Je pense qu’il a surtout l’air bien dans sa peau. Il est confiant. Quand vous avez confiance en vous, peu importe vos qualités, vous avez la capacité de compenser une éventuelle brèche ».