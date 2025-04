Un des pires gâchis de l’histoire des playoffs pour les Grizzlies

Pouvait-on imaginer pire cauchemar dans le Tennessee ? Memphis a vécu de rares montagnes russes d’émotions lors du Game 3, de l’exhalation à une immense désillusion avec une défaite 108-114 contre le Thunder. Il était pour ainsi dire impossible d’imaginer un pareil scénario alors que les Grizzlies menaient 69-40 avec plus de trois minutes à jouer dans le deuxième quart-temps. Puis tout s’est écroulé. Ja Morant tout d’abord, hurlant au sol après une chute sévère en contre-attaque qui a mis fin à son match. Puis toute l’avance que les locaux avaient si brillamment construite.

Les Grizzlies ont compté jusqu’à 29 points d’avance et en comptaient encore 26 au moment de rentrer aux vestiaires sur un tir à 3-points à la sirène de Luke Kennard. Les locaux shootaient alors à 11/22 derrière l’arc et filaient tout droit vers la victoire. Puis OKC s’est réveillé, notamment en défense. Et l’absence de Ja Morant a comme ramené Memphis un an plus tôt, quand un effectif déplumé terminait 13e de l’Ouest avec 27 petites victoires et une saison quasi blanche de son meneur star. « Le Thunder a clairement augmenté sa pression en défense, on l’a bien senti en deuxième période » a analysé Jaren Jackson Jr en conférence de presse. « Ils nous ont fait perdre des ballons et nous ont forcés à prendre des tirs qui étaient peut-être un peu précipités. »

Des Grizzlies sans mordant offensif en l’absence de Morant

La formation de Tuomas Iisalo a été plombée par son manque de créateurs suite à la sortie de Morant. Jaren Jackson Jr, fréquemment pris à deux, a rarement fait les bons choix pour trouver une solution, cumulant trois balles perdues pour une seule passe décisive en deuxième période. Un ratio tout aussi négatif pour Desmond Bane (trois balles perdues pour deux passes), par ailleurs très maladroit avec un 2/10 au tir après la pause, ou pour Scotty Pippen Jr. Irrésistible en première période avec 23 points à 7/10 et 4 passes, il est tombé dans la tenaille Thunder au retour des vestiaires (1/6 au tir, 4 balles perdues et une seule passe). Et les visiteurs ont signé un tonitruant 74-41 avec Morant aux vestiaires.

« Je pense qu’on a fait du super boulot à se battre pendant 48 minutes » a estimé l’entraîneur des Grizzlies. « Mais contre cette équipe, se battre n’est pas suffisant. Vous devez aussi être capable d’exécuter votre plan de jeu. » La blessure de Ja Morant vient s’ajouter à la longue liste de pépins physiques connus par le meneur, et plus largement par toute son équipe, perturbée à bien des égards depuis maintenant deux ans. « C’est vraiment difficile à décrire à quiconque n’a jamais été dans cette situation » n’a pu qu’expliquer Tuomas Iisalo.

Un record pour OKC

Memphis avait encore une chance de s’en sortir alors que les deux équipes étaient à égalité 108 partout à 80 secondes de la fin. Mais les Grizzlies se sont complètement éteints en fin de match, en ne marquant que cinq points dans les sept dernières minutes, aucun lors des dernières quatre minutes et 51 secondes.

Le scénario de ce mercredi est quasiment du jamais vu dans l’histoire des playoffs NBA. Aucune équipe ne s’était inclinée après avoir mené de 26 points à la mi-temps, le record appartenant jusque-là aux Pacers, battus par les Cavaliers de LeBron James lors du même Game 3 du premier tour lors des playoffs 2017 après avoir compté 25 longueurs d’avance après 24 minutes. Seuls les Clippers en 2019 ont fait plus fort que le comeback du Thunder. Los Angeles avait alors effacé un retard de 31 points contre les Warriors. Un match auquel avait déjà pris part un certain Shai Gilgeous-Alexander, alors rookie chez les Clippers.

Ce n’est toutefois pas une première non plus pour le FedEx Forum. Lors des playoffs 2012, les Grizzlies de Zach Randolph, Marc Gasol ou Rudy Gay étaient passés totalement à côté de leur fin de match, et avaient gâché 21 points d’avance dans le seul quatrième quart-temps contre les Clippers de l’ère « Lob City » pour finalement s’incliner 98-99 dans le Game 1 avant de sortir dès le premier tour.

Les plus gros comebacks de l’histoire des playoffs