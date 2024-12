Jalen Brunson (55 points) et les Knicks s’en sortent en prolongation à Washington

Sans Jordan Poole, héros de la victoire face aux Hornets, les Wizards entament bien cette partie, avec un 12-3 pour commencer. Les Knicks s’appuient sur Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns pour répondre à Justin Champagnie (33-32). Sauf que l’intérieur de New York, comme souvent, prend rapidement deux fautes et se retrouve ciblé en défense. Il compense en attaque et le deuxième quart-temps est un long échange de paniers (60-60).

Après la pause, Jalen Brunson monte à nouveau en température. Il est dans un duel face à Bilal Coulibaly, qui fait ce qu’il peut pour lui répondre en attaque et aussi le contenir en défense. Comme Mikal Bridges est maladroit dans les coins à 3-pts et que les Wizards passent un 12-0, Washington vire en tête avant le début du dernier quart-temps (98-90). Face aux paniers de « KAT », ça ne tient pas. Alexandre Sarr et compagnie doivent fournir un nouvel effort pour être devant. Mais cette fois, c’est Brunson qui égalise et Coulibaly manque la balle de match. On file en prolongation (119-119).

Les Wizards flanchent alors, notamment en défense avec des transitions mal défendues qui offrent des paniers faciles aux Knicks. De plus, dans les dernières secondes, alors qu’ils accusent trois points de retard, les troupes de Tom Thibodeau jouent très bien le coup en faisant faute, pour donner deux lancers-francs et ne pas risquer une sanction derrière l’arc. C’est malin et ça paye avec une victoire des Knicks 132-136.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Performance exceptionnelle de Jalen Brunson. Avec 55 points, dont 9 dans la prolongation, le meneur de jeu des Knicks a signé un match superbe, ainsi que son record de saison. Et presque sans forcer puisqu’il termine avec 18/31 au shoot, dont 3/11 à 3-pts et 16/17 aux lancers-francs. Parfaitement secondé par Karl-Anthony Towns (30 unités), il n’a pas tremblé quand il a fallu inscrire les paniers et les lancers-francs importants. Un match de patron pour se sortir d’une rencontre piège.

– La belle sortie de Justin Champagnie. Si Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr se sont encore montrés (30 points à eux deux), le meilleur joueur des Wizards, ce fut clairement Justin Champagnie. Comment dire le contraire ? Il a réalisé son meilleur match en carrière avec 31 points et 10 rebonds. Surtout, il termine avec un presque parfait 13/15 au shoot dont 5/6 à 3-pts. Propre et bien placé, il a toujours offert une solution offensive à son équipe, qui en avait besoin étant privée de Jordan Poole.

– La série des Knicks continue. Ce fut dur et il a donc fallu 55 points de Jalen Brunson et une prolongation, mais New York est bien l’équipe la plus en forme de la conférence Est. Avec sept victoires d’affilée, personne ne fait mieux en ce moment même si Cleveland est juste derrière avec six succès de rang. Et ça pourrait continuer encore quelques jours puisqu’il y a une revanche contre Washington et une rencontre face à Utah au programme.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.