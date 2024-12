Karl-Anthony Towns n’a toujours pas réglé son problème de fautes bêtes

Avec 24 points et plus de 13 rebonds de moyenne depuis son arrivée chez les Knicks, Karl-Anthony Towns retrouve un rayonnement offensif qu’il n’avait plus ces deux dernières saisons, avec l’émergence d’Anthony Edwards dans le Minnesota.

Mais le nouvel héritier de Patrick Ewing dans la raquette de Gotham pourrait faire encore plus de ravages s’il parvenait (enfin) à limiter ses fautes qui, parfois, limitent son temps de jeu, et donc forcément, son impact. En l’occurrence, KAT a accumulé au moins cinq fautes sur quatre de ses sept dernières sorties !

Face à la Nouvelle Orléans, il a ainsi été limité à 27 minutes et 11 petits points à cause de fautes trop rapidement sifflées à son encontre. Face aux Spurs, pour le match de Noël, rebelote face à Victor Wembanyama avec 29 minutes seulement…

« Ça doit d’abord venir de moi », explique Towns dans le New York Post. « Je dois peut-être prendre de meilleures décisions [en défense]. Je sais que je donne au moins une ou deux fautes bêtes à chaque match. Pour bien faire mon travail, je dois d’abord éviter ces fautes-là qui sont évitables. »

Thibodeau réclame de la discipline

Souvent critiqué pour son implication, et son application, en défense, Towns est un cas difficile à analyser car il n’est clairement pas reconnu pour faire les bons gestes défensifs aux bons moments, mais, à sa décharge, il est aussi sifflé plus rapidement que d’autres du fait qu’il va au contact et cherche aussi les coups de sifflets à son avantage de l’autre côté du terrain.

Pour son coach, il s’agit de faire le tri sélectif : il y a faute et faute…

« Il y a les bonnes fautes agressives et il y a les fautes qui sont évidemment mauvaises et qu’on doit nettoyer », observe Thibodeau. « Le plus important pour lui, c’est de comprendre la différence entre les deux et de voir comment elles sont sifflées. La discipline est très importante. On veut qu’il aille au contact mais il faut que ce soit fait avec intelligence. C’est une grande partie du jeu physique, et de ce qui fait gagner les matchs. Que regardent les arbitres ? La verticalité en est une, la pose d’écrans, une autre… Il joue depuis assez longtemps pour savoir ce qui les fait siffler. Soyons disciplinés ! »

Avec une moyenne de 3,4 fautes sifflées par match en carrière, Towns est un multi-récidiviste. Déjà chez les Wolves, il lui arrivait souvent de devoir abandonner ses coéquipiers à cause de mauvaises décisions, de bras qui traînent bêtement, ou de passages en force trop manifestes.

« C’est comme ça. Mais au final, le plus important, c’est qu’on continue à gagner des matchs », conclut-il.

Sur ce point, on ne peut lui donner tort, puisque les Knicks restent actuellement sur une très belle série de 6 victoires de rang, et même seize succès sur leurs vingt dernières rencontres. « On fait du bon boulot, surtout quand on nous permet de jouer physique. C’est là qu’on est à notre meilleur niveau. On capitalise sur nos points forts, en faisant des stops, en créant des balles perdues et en les transformant en points faciles. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 29 34 53.9 44.8 83.5 2.8 10.7 13.5 3.4 3.6 0.9 2.6 0.9 24.3 Total 602 34 52.4 40.0 83.8 2.8 8.2 11.0 3.2 3.4 0.8 2.7 1.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.