Mikal Bridges (41 points) remporte son énorme duel avec Victor Wembanyama (42 points, 18 rebonds) !

Pour son premier match de Noël, Victor Wembanyama est au Madison Square Garden, mais la lumière n’effraie pas le Français, qui n’hésite pas à prendre sa chance dans le premier quart-temps, puis dans le deuxième.

À la pause, « Wemby » en est déjà à 24 points à 9/18 au tir, 11 rebonds et 4 passes décisives, et les Spurs sont en tête (51-58), en profitant des contre-attaques pour faire mal au repli défensif parfois suspect des Knicks. Jalen Brunson et OG Anunoby sont bien contenus, mais Mikal Bridges est par contre dans un très bon soir.

La reprise est plus délicate pour les Spurs, alors que le trio Brunson – Bridges – Towns fait parler la poudre pour reprendre le contrôle de la partie.

Moins flamboyant en troisième quart-temps, Victor Wembanyama se relance dans l’ultime période, et San Antonio recolle. Il n’y a toujours qu’un point d’écart (112-111) à l’entrée des deux dernières minutes mais Mikal Bridges, en confiance, va chercher ses spots à mi-distance, pour inscrire deux paniers qui font regonfler l’écart !

En face, « Wemby » rate un tir important et si Chris Paul maintient son équipe en vie à 3-points, les Spurs n’auront finalement jamais l’occasion d’arracher la victoire dans les dernières secondes, les rebonds offensifs de Josh Hart permettant à New York de priver San Antonio d’ultimes munitions…

Ce sont donc les Knicks qui s’imposent (117-114) à l’issue d’un match qui lance parfaitement le marathon de Noël.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel fou entre Victor Wembanyama et Mikal Bridges. 42 points à 16/31 au tir, 18 rebonds, 4 passes et 4 contres pour Victor Wembanyama, 41 points à 17/25 et 4 passes pour Mikal Bridges. C’est la première fois depuis 1961 que deux adversaires atteignent la barre des 40 points lors d’un match de Noël, et ça a donné une rencontre épique, entre un « Wemby » écoeurant, notamment en première mi-temps, et un Mikal Bridges monstrueux d’efficacité et de confiance, notamment pour rentrer les tirs importants qui ont plié la rencontre…

– Les rebonds offensifs des Knicks. On retiendra évidemment de ce match le duel entre Victor Wembanyama et Mikal Bridges, mais les 17 rebonds offensifs des Knicks ont aussi fait très mal aux Spurs. Notamment ceux de Josh Hart dans les dernières secondes, qui ont permis à New York de priver San Antonio de munitions.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.