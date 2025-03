Jalen Brunson et les Knicks braquent le Heat en prolongation

L’embellie récente du Heat était à confirmer face aux Knicks, l’un des cadors de l’Est, et on peut dire que les joueurs floridiens ont montré de belles choses, à l’image de Bam Adebayo (30 points, 7 rebonds). Sauf que les coéquipiers de Jalen Brunson (31 points, 6 passes, 5 rebonds), une fois de plus héroïque dans les moments chauds, ont réalisé le parfait match de traînard pour d’abord arracher la prolongation et ensuite faire la différence au cours de celle-ci (116-112).

Car pendant quasiment tout le match, New York a couru après le score. Au maximum, les visiteurs ont ainsi compté jusqu’à… 19 points de retard, ne prenant l’avantage pour la toute première fois qu’à trois minutes de la fin du quatrième quart-temps. La faute, en grande partie, à cette première mi-temps complètement manquée, où Miami a continué sur sa lancée des derniers matchs, en se régalant offensivement, dans la peinture, face à une défense new-yorkaise sans envie.

Mais cela n’a pas duré au retour des vestiaires, puisque les Knicks se sont remis les idées à l’endroit, en contenant bien mieux le duo Bam Adebayo – Kel’el Ware à l’intérieur, au même titre que Tyler Herro à l’extérieur, pendant que Jalen Brunson a appuyé sur l’accélérateur avec ses acrobaties près du cercle.

Le tout épaulé par OG Anunoby, accessoirement auteur du panier qui tue en « overtime ». Brunson et Anunoby, les deux mêmes joueurs qui ont su arracher la prolongation, quelques minutes auparavant…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson, roi du « money-time ». Surnommé « Captain Clutch », Jalen Brunson mérite bbien ce surnom quand on voit comment il a une nouvelle fois sorti ses Knicks d’un vilain traquenard en Floride. À l’image de ses coéquipiers, le meneur a mis du temps à entrer dans sa partie, mais une fois dedans, il n’a pas arrêté de punir la défense adverse : 26 points marqués entre la seconde période et la prolongation ! Une énième performance décisive de la part du All-Star qui a fait basculer la partie en fin de troisième quart-temps puis en « overtime ».

– Miami craque au pire moment. En tête de bout en bout, ou presque, le Heat s’est donc finalement effondré sur la fin. Outre leur incapacité à ralentir Jalen Brunson après la pause et leur maladresse au tir quand la peinture a été verrouillée, les hommes de Erik Spoelstra –privés d’Andrew Wiggins– peuvent aussi regretter leur manque de dureté au rebond, les secondes chances new-yorkaises leur ayant trop souvent causé du tort. Contre une équipe autant fournie que les Knicks en matière de talent, ces erreurs ont fini par se payer, mais les Floridiens peuvent aussi se réjouir de leur niveau de jeu produit durant une trentaine de minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.