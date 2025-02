Jalen Brunson stoppe la tentative de braquage des Sixers

Karl-Anthony Towns absent en raison d’une douleur au genou, le rookie Ariel Hukporti décroche sa première titularisation de la saison. Coïncidence, ou pas, les Knicks débutent fort avec un 13-2, tandis que les Sixers loupent six tirs d’affilée. La soirée s’annonce longue pour les coéquipiers de Paul George, d’autant que Mikal Bridges est en feu avec 19 points dans le premier quart-temps. Pour le mettre sur orbite, il y a Jalen Brunson, avec sept passes décisives en seulement 12 minutes. À la fin du premier quart-temps, New York mène 33-21, et seul Kelly Oubre Jr. surnage en face.

L’entrée des remplaçants tourne largement à l’avantage des Knicks, avec un écart qui monte à 19 points (53-33) grâce aux bons passages de Precious Achiuwa, Cameron Payne et Miles McBride. Mais New York va s’endormir sur ses lauriers… Josh Hart perd deux ballons, et les Sixers signent un 8-0 pour recoller au score (52-41). Un ultime coup de rein de Brunson permet aux Knicks d’atteindre la pause avec 16 points d’avance (61-45) sur un beau 59% aux tirs.

Paul George sort le grand jeu

Après la pause, place au « Paul George Show ». L’ailier des Sixers se décide enfin à jouer à son vrai niveau, et en défense, comme en attaque, on ne voit que lui. En face, les Knicks perdent ballon sur ballon, et à l’entame du dernier quart-temps, il n’y a plus que neuf points d’avance pour les joueurs de Tom Thibodeau (83-74). Et ça se complique encore davantage lorsque le duo Maxey-George réduisent encore l’écart (84-78).

Sous les panneaux, Andre Drummond fait un chantier monstre, et on retrouve le même scénario que dans le 3e quart-temps avec des Knicks qui cumulent des balles perdues, et des Sixers qui les convertissent par Paul George. Résultat : à l’entrée du « money time », Philly prend les commandes : 97-96 ! Et le duo Maxey-Oubre en remet une couche pour donner quatre points d’avance (102-98) à moins de trois minutes de la fin.

Moment choisi par Jalen Brunson pour prendre le match à son compte avec neuf points de suite, dont un 3-points chanceux pour donner trois points d’avance (107-102). Côté Philly, Maxey retrouve sa maladresse de la première mi-temps, et Drummond se fait méchamment bâcher par Precious Achiuwa. Derrière, Brunson ajoute deux lancers, et c’est OG Anunoby, sur un dunk, qui scelle la victoire des Knicks, et surtout la 9e défaite de rang de Philadelphie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maxey sur le courant alternatif. Si les Sixers étaient à deux doigts du hold-up, c’est grâce à Paul George, mais aussi au réveil de Tyrese Maxey. Le meneur de Philly inscrit 17 points dans les quinze dernières minutes. Mais à… 12 sur 32 aux tirs, dont 0 sur 10 à 3-points !

– Du boulot pour le staff médical. Karl-Anthony Towns ménagé à cause de son genou, Ariel Hukporti était titulaire. Mais il est sorti sur blessure, après une entorse au genou. Quant à OG Anunoby, il s’est tordu la cheville sur une pénétration dans le dernier quart-temps. Mais il est resté en jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.