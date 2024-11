Sans convaincre, les Knicks gagnent à Charlotte

Au lendemain de sa traditionnelle pause due à Thanksgiving, la NBA reprend très tôt à Charlotte, avec un affrontement entre les Hornets et les Knicks. Loin d’être le plus qualitatif de la saison, et c’est peu dire, mais Jalen Brunson (31 points, 6 rebonds, 6 passes), Karl-Anthony Towns (19 points, 12 rebonds, 6 passes) et New York ont assuré l’essentiel face à une équipe privée entre autres de LaMalo Ball.

Comme on pouvait l’imaginer dans ce match à horaire très avancé, la maladresse est au rendez-vous pour démarrer, même si les Hornets prennent le meilleur « moins mauvais » départ grâce à l’énergie de sa paire tricolore, Tidjane Salaün – Moussa Diabaté (23-15). Malgré leurs pertes de balle, les Knicks se lancent enfin avec l’activité de leur banc pour épauler Karl-Anthony Towns. La réussite à 3-points de Charlotte, et notamment de Vasilije Micic, redonne de l’air à l’équipe, mais Jalen Brunson sort de sa boîte pour réduire une nouvelle fois l’écart, avant que Josh Green ne s’illustre au buzzer (49-46).

La qualité de jeu n’est pas plus séduisante après la pause et les deux équipes continuent de faire jeu égal (72-71). Forcément, tout se joue dans le « money-time ». L’instant choisi par Jalen Brunson, agressif, pour prendre les choses en mains et, à l’usure, les Knicks finissent par faire craquer ces Hornets qui ont chèrement vendu leur peau (99-98). Même si, à l’image de Brandon Miller, ils pourront nourrir des regrets à cause de leur maladresse.

À RETENIR

– New York gagne mais ne rassure pas. Les candidats supposés au titre doivent être capables de s’imposer même quand ils jouent mal et les Knicks ont au moins eu le mérite d’y arriver aujourd’hui. Plombés par leur maladresse balle en main (21 ballons perdus…) et par une attaque globalement statique et en manque d’inspiration, les hommes de Tom Thibodeau se sont faits peur contre un adversaire largement à leur portée mais qui leur est rentré dedans sans discontinuer.

– Mikal Bridges « benché ». Remplacé à huit minutes de la fin du match, « Iron Mik’ » n’est ensuite pas revenu sur le terrain jusqu’au fameux jeu des lancers-francs dans les ultimes secondes. Une décision forte de Tom Thibodeau, visiblement pas content du niveau affiché par son ailier dans cette partie, ce qui se comprend : 8 points et 3 balles perdues, à 3/10 au tir, en 37 minutes. La confirmation, surtout, que l’intéressé traverse une mauvaise passe depuis la reprise et que son intégration à New York n’est guère réussie jusqu’à présent.

– Charlotte éliminé. Si les Knicks se rapprochent d’une qualification pour les quarts de finale de cette « NBA Cup », restant toutefois sous la menace du Magic (2-0) à cause d’un différentiel qui ne leur est pas favorable, les Hornets ne sont de leur côté plus en lice pour atteindre la phase à élimination directe. Malgré les titularisations de Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, qui ont fait leurs stats dans le cinq, les joueurs de Charles Lee ont souffert offensivement et le 7/25 de Brandon Miller, couplé à ses 6 pertes de balle, a pesé lourd dans la balance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.