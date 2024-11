Au lendemain de sa pire performance en carrière, Victor Wembanyama profite du déplacement à Utah pour signer une performance exceptionnelle : un « five-by-five » ! Avec 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 interceptions et 5 contres, « Wemby » n’est que le 3e joueur de l’histoire à signer plusieurs « 5×5 » en carrière, et surtout il permet aux Spurs de s’imposer 106-88 sur le parquet du Jazz.

Arrivés en retard à Salt Lake City, les joueurs de Gregg Popovich avaient pris le match par le mauvais bout, avec un 9-0 signé du duo George-Filipowski. « Wemby » en est déjà à deux tirs à 3-points loupés… Et puis, la machine se met en route, et les Spurs signent un 11-0 avec un Chris Paul bien plus agressif que d’habitude. Le 11-0 se transforme en 15-2, et Gregg Popovich peut commencer à faire tourner.

Sauf que le banc de San Antonio reste très moyen, et Patty Mills prend feu. Le Jazz répond par un 13-0 pour finir le quart-temps avec 11 points d’avance (30-19). Coach Pop’ n’a pas le choix : il rappelle ses cadres.

Le duo Wembanyama-Paul n’a besoin que de trois minutes pour boucler un 13-2 et égaliser. Le Jazz compte sur Collin Sexton pour se relancer, et le match de séries se poursuit, avec Utah qui reprend 11 points d’avance (49-38) grâce à ses seconds couteaux. À la mi-temps, Chris Paul parvient encore à limiter les dégâts (53-47).

« Wemby » arrose à 3-points : 4 sur 13 !

Au retour des vestiaires, les Spurs décident de changer de défense. Une 2-2-1 bien large avec « Wemby » en ligne de fond, et le Jazz n’y arrive plus du tout. De l’autre côté du terrain, le pick-and-roll entre Harrison Barnes et le Français fonctionne à merveille, et San Antonio entame le quart-temps par un 16-2. En cinq minutes, le match a basculé, et les Spurs comptent huit points d’avance (63-55). Le Jazz ne parvient même pas à trouver de bonnes positions, et San Antonio insiste avec Keldon Johnson pour atteindre la barre des 10 points d’écart (71-61).

Le Jazz a les jambes coupées, et Chris Paul trouve en Sandro Mamukelashvili un nouveau compère pour creuser l’écart. En quelques possessions, les Spurs se rapprochent plusieurs fois des 20 points d’écart (89-71 puis 94-75). Mais les jeunes Spurs restent fragiles, et Coach Pop’ préfère laisser le duo Paul-Wemby jusqu’au bout pour sécuriser la victoire (106-88).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Wemby comme « The Dream ». À 20 ans seulement, Wembanyama devient le 3e joueur de l’histoire à cumuler plusieurs « five-by-five » en carrière. Seul Hakeem Olajuwon (6 fois) et Andrei Kirilenko (3) ont fait mieux !

– L’agressivité de Chris Paul. Meneur gestionnaire depuis plusieurs saisons, CP3 était ce soir beaucoup plus agressif que lors des quatre premiers matches. À la recherche de son « pull-up jumper », il a mis beaucoup de pression sur la défense, et du même coup offert des espaces à ses coéquipiers sur les décalages. Le tout avec 10 passes et sans perdre le moindre ballon.

– Le Jazz sans victoire. Après neuf jours de saison régulière, Utah est la seule formation à ne pas avoir encore gagné… Lauri Markkanen est touché au dos, et le cinq de départ est assez faible avec les rookies Filipowski-Williams, et un Clarkson à côté de son basket.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.