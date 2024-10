Le Thunder éteint complètement Victor Wembanyama et les Spurs

Tout va toujours bien pour le Thunder, un peu moins pour les Spurs et Victor Wembanyama. San Antonio a été éteint à Oklahoma City (105-93) dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par les joueurs de Mark Daigneault. « Wemby » n’a pas existé, terminant avec son plus faible total de points et de tirs réussis en carrière.

La première minute de la partie a donné le ton de la soirée pour l’intérieur français. « Wemby » est cherché au alley-oop pour profiter de l’avantage de taille sur son défenseur Jalen Williams. Mais Chet Holmgren arrive de loin et vient claquer la passe contre le plexi, avant de contrer le lay-up de Jeremy Sochan sur le rebond offensif.

Sur la possession suivante, Victor Wembanyama n’est pas assez prompt à récupérer une passe à hauteur de Chris Paul, interceptée par Lu Dort lui aussi bien plus petit que le Tricolore. Bousculés, les Spurs et leur star le seront tout le match durant par la défense de haut niveau du Thunder.

Wembanyama coupé de ses coéquipiers

Les Texans n’ont mené qu’à peine trois minutes en début de match, avant que le Thunder ne signe un premier 13-0 pour prendre les commandes. Puis une nouvelle série de 10-0 dans le deuxième acte pour prendre le large (45-26), avec un superbe 13/26 de loin à la pause. Gênés par la capacité d’Oklahoma City à changer sur tous les écrans sans jamais perdre en agressivité, les visiteurs ont eu bien du mal à développer du jeu.

Les Spurs auront au moins eu le mérite de ne jamais lâcher, revenant à sept points à plusieurs reprises après le repos. Mais même sans un grand Shai Gilgeous-Alexander mercredi, OKC a trouvé d’autres ressources, de l’adresse de loin de Dort (6/8 à 3-points) à l’audace du rookie Ajay Mitchell, crucial pour repousser l’assaut de San Antonio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un des pires matchs en carrière pour Victor Wembanyama. Le Thunder a trouvé la recette pour non seulement limiter, mais même stopper « Wemby ». Avec ses défenseurs moins hauts mais costauds prêts à le bouger à la moindre occasion, et Chet Holmgren en couverture au besoin, Victor Wembanyama n’a jamais pu trouver de positions préférentielles en attaque. Rentré au vestiaire après un coup dans le deuxième quart-temps, il termine avec six petits points et un seul tir réussi, du jamais-vu dans sa carrière en NBA, et aucun shoot tenté en deuxième période. Il ajoute quatre balles perdues, face aux prises à deux du Thunder.

– Les Spurs ont encore du travail en attaque. L’intégration de Chris Paul devait aider San Antonio dans la circulation et la justesse offensivement. Mais l’adaptation va encore demander quelque temps. L’équipe de Gregg Popovich a cumulé 22 ballons perdus (pour 22 passes), après en avoir déjà lâché 19, 17 et 17 lors de ses trois premiers matchs. Le Thunder, meilleure équipe pour provoquer les erreurs de ses adversaires de toute la ligue, s’en est régalé.

– OKC déroule… et en a encore sous le pied. Quatre matchs, quatre victoires, toutes de plus de dix points, dont trois en laissant l’adversaire sous les 100 points. L’entame de saison du Thunder est quasi idéale. Mercredi, Oklahoma City n’a pas donné l’impression d’avoir à trop forcer son talent, survivant sans difficulté à une soirée sans de Shai Gilgeous-Alexander au tir (7/20 dont 2/10 longue distance).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.