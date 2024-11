Trey Murphy III enfin prêt à retrouver les terrains

Les Pelicans ont dégusté depuis le début de saison au niveau des blessures, puisque les joueurs majeurs se succèdent à l’infirmerie. C’est bien simple, seul Brandon Ingram est passé entre les gouttes ! Ce lundi, un premier joueur important de la rotation de Willie Green devrait retrouver les terrains. Il s’agit de Trey Murphy III, qui n’avait pas encore foulé les parquets NBA depuis la reprise de la saison régulière, la faute à une lésion aux ischio-jambiers.

Déjà qu’il avait manqué les 19 derniers matchs de la saison précédente en raison d’une blessure au ménisque du genou, l’attente commençait à être longue. « La blessure n’est pas aussi grave que la dernière fois, voilà ce que je peux vous le dire. J’ai juste dû prendre la situation à bras le corps afin de pouvoir revenir à un niveau supérieur à celui de la première blessure », a-t-il confié à l’issue de l’entraînement de la veille. « Cela craint de devoir regarder les autres, sachant que tu sais que tu peux beaucoup apporter et aider l’équipe à gagner ».

Si son retour pour le match de ce soir ne fait pas trop de doutes, Trey Murphy III a en revanche confirmé qu’il serait sous restriction de minutes pour sa grande première en 2024-2025. « Je ne sais pas encore exactement à quoi ça ressemblera. On verra bien ». Le message que lui a adressé le staff est en revanche très clair : « Etre agressif, aller chercher des 3-points, scorer, être un joueur collectif, être un joueur complet… ».

S’il ne pourra compenser à lui tout seul l’absence des autres cadres, tout New Orleans espère que son retour sera le premier d’une belle liste, alors que CJ McCollum, Herb Jones et Jordan Hawkins sont espérés en fin de semaine. Viendront ensuite Dejounte Murray et Zion Williamson afin de redonner aux Pelicans l’intégralité de leur force de frappe.

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.8 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 57 30 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 Total 198 25 45.4 39.2 86.7 0.8 2.8 3.6 1.4 1.4 0.8 0.6 0.4 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.