Mais où sont passés Mike Malone et Nikola Jokic !?

Double surprise au Smoothie King Center pour la rencontre entre les Pelicans et les Nuggets, puisque Nikola Jokic et Mike Malone manquent à l’appel !

Déjà privés d’Aaron Gordon, les champions NBA 2023 venaient pourtant chercher une 6e victoire de rang pour ce premier match de NBA Cup, et ils débarquent sans leur leader, ni leur coach, absents de dernière minute.

C’est vers midi que les Nuggets ont annoncé que Nikola Jokic n’effectuerait pas le déplacement, et ce, pour des « raisons personnelles ». « Il va bien. C’est pour des raisons personnelles et je n’en dirai pas plus » a répondu David Adelman, le suppléant de Mike Malone. « Il a des choses à gérer chez lui, et quand il se sentira prêt à revenir, il reviendra ».

Mike Malone assiste à un tournoi de volley…

Pour Mike Malone, son absence est liée à un autre sport. C’est aussi pour des « raisons personnelles », mais le coach des Nuggets est resté à Denver pour assister à un tournoi de volley-ball auquel sa fille participe ! Elle est lycéenne à la Mountain Vista High School, et elle devrait, la saison prochaine, rejoindre North Carolina.

« En tant que fils de coach, j’ai grandi dans ce milieu, et il y a des choses qu’on rate en tant que père… Donc, c’est vraiment cool qu’il soit là pour elle », estime David Adelman, le fils de Rick. « C’est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Ce n’est qu’un match pour les Nuggets… alors que c’est très important pour elle. C’est très important pour leur famille. Je suis donc content qu’il soit là-bas ».

À l’arrivée, les Nuggets se sont inclinés chez les Pelicans, qui restaient pourtant sur six défaites de suite.