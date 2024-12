Le Thunder se fait peur à La Nouvelle-Orléans

Drôle de match cette nuit en Louisiane dans le choc des extrêmes de la conférence Ouest, où les Pelicans, bons derniers, ont d’abord touché le fond avant de remonter progressivement à la surface, allant jusqu’à faire douter le Thunder, leader de la conférence en toute fin de partie.

OKC s’est bel et bien comporté en favori en première mi-temps, écrasant tout sur son passage à l’image de son entame, un bon 10-0 pendant lequel le Thunder a pris ses aises dans la raquette adverse.

Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont mené les attaques placées de main de maître tandis que la défense offrait le reste de paniers faciles pour faire grimper un écart déjà inquiétant après moins de dix minutes (10-27), qui est ensuite monté jusqu’à +30 en faveur des hommes de Mark Daigneault !

Brandon Ingram touché à la cheville

Il y a en effet eu un cinglant 17-4 lancé par un Jalen Williams dans tous les bons coups, au scoring ou à la passe pour Isaiah Hartenstein, puis un 3-points de Luguentz Dort afin de porter la marque à 68-38 en faveur des visiteurs.

Comme si ça ne suffisait pas, alors que le score affichait 51-77 à la pause, après les huées du public au buzzer du deuxième quart-temps, Brandon Ingram s’est tordu la cheville gauche dès la première possession du troisième quart-temps, se retrouvant évacué vers les vestiaires avec l’aide de deux coéquipiers !

Et puis, comme par miracle, New Orleans a d’abord retrouvé son assise défensive afin de grappiller tout doucement son retard, à commencer par un 12-2 libérateur avec Dejounte Murray à la baguette et le tandem Jones-Missi pour le soutenir (82-63). Les 3-points de Dejounte Murray et Trey Murphy III ont ensuite permis à New Orleans de passer sous la barre de 20 points d’écart à l’issue du troisième quart-temps (80-99).

Puis, au prix d’un nouvel effort défensif considérable, l’écart a continué de fondre sur un 16-2 passé en à peine plus de trois minutes ! Le trio Murray-McCollum-Jones a encore une fois brillé en attaque pour ramener la marque à 114-105. Après l’énorme contre par derrière de CJ McCollum sur un SGA bien moins inspiré, New Orleans a encore eu deux occasions de se rapprocher, sans parvenir à scorer. OKC ne s’est pas fait prier pour retrouver enfin le chemin du panier adverse, avec un dunk en contre-attaque d’Alex Caruso et un ultime lay-up de Shai Gilgeous-Alexander pour desserrer l’étau et permettre au Thunder de repartir avec la victoire, 119-109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Brandon Ingram mord encore la poussière. Les Pelicans étaient déjà au fond du trou à la pause, mais pas au bout de leurs peines puisque Brandon Ingram s’est écroulé après s’être tordu la cheville en retombant sur le pied de Luguentz Dort. Se tordant de douleur, il a été escorté vers le vestiaire par ses coéquipiers sans pouvoir poser son pied gauche au sol. En prime, la superstar des Pelicans a été sanctionnée d’une faute offensive sur l’action ! Reste maintenant à attendre le verdict…

– Une mi-temps chacun. Quelques chiffres pour illustrer la domination offensive d’OKC en première mi-temps et défensive des Pelicans après la pause. On commence par Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 23 points à 8/9 au tir et 4 passes décisives en 16 minutes à la pause, et qui a été maintenu à 4 points en troisième et quatrième quart-temps, pour zéro passe décisive. À la pause, OKC dominait dans la raquette avec notamment 40 points à 18 inscrits dans la peinture. La donne s’est presque inversée à la pause, avec 28 points pour les Pelicans et 20 pour le Thunder. Pour terminer, OKC a fait fort en scorant 42 points en un seul quart-temps avant le repos. New Orleans a clairement rectifié le tir après le repos en encaissant 42 points sur l’ensemble de la deuxième mi-temps.

– Du mieux pour Dejounte Murray. La soirée ne s’annonçait pas facile pour lui face au phénomène Gilgeous-Alexander. Si le match a été compliqué pour les Pelicans, leur meneur a pour sa part livré sa meilleure prestation de la saison avec 26 points à 8/15 au tir, 9 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Au rayon satisfaction, Herb Jones a lui aussi sorti son meilleur match pour sa sixième rencontre de la saison avec 24 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Autant de points positifs malheureusement éclipsés par la (nouvelle) blessure de Brandon Ingram.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.