Dimanche, Chris Paul a rendez-vous avec l’histoire !

Dimanche, les Spurs reçoivent des Pelicans toujours aussi malheureux, puisqu’ils ont perdu Brandon Ingram. Ironie du calendrier, c’est face à la franchise de ses débuts que Chris Paul a de grandes chances d’entrer dans l’histoire ce soir puisqu’il lui manque trois petites passes pour devenir le 2e meilleur passeur de l’histoire de la NBA. Dans sa 20e saison, le coéquipier de Victor Wembanyama affiche 8.5 passes par rencontre, et il cumule 12 089 passes en carrière. Deux de moins que Jason Kidd.

« Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à jouer. Pas uniquement de jouer, mais de le faire à un niveau élevé et de prendre du plaisir », a-t-il expliqué après le revers face aux Kings. « Il s’est passé tellement de choses, et on dit ensuite qu’il a fait ceci ou qu’il a fait cela… Je pense donc qu’il y a beaucoup de gratitude, et si je dépasse Kidd, je serai reconnaissant. Je me souviens, qu’en j’étais rookie, d’avoir vu que John Stockton était le meilleur intercepteur et passeur de la NBA. Donc, c’est assez dingue ».

Cinquième passeur de la NBA cette saison, Chris Paul a été trois fois meilleur passeur de la ligue, et second à quatre reprises. Il fait partie des sept joueurs qui ont dépassé la barre des 10 000 passes en carrière, et seuls lui et LeBron James ont cumulé en carrière au moins 20 000 points et 10 000 passes !

Ce qui impressionne, c’est qu’à 39 ans, Chris Paul ne peut plus miser sur sa vitesse, mais il compense par un coup d’oeil exceptionnel. « Il va peut-être m’en vouloir de dire cela, mais je suis peut-être un peu plus rapide que lui », sourit Mike Brown, le coach des Kings. « Mais on parle de l’un des plus grands joueurs de tous les temps et il tire le meilleur de chaque gramme de son corps et de son cerveau. Je n’en reviens pas. Quand on parle de Chris Paul, oui, c’est l’ultime compétiteur au plus haut niveau. Il a trois longueurs d’avance sur tout le monde et c’est comme ça que Jason Kidd était… Mais Kidd était plus rapide que Paul. Il était plus grand que Paul. Il avait donc un petit avantage physique sur CP qui a dû compenser par sa détermination et son mental. »

Si Chris Paul va sans doute dépasser Jason Kidd dès ce soir, il va rester scotché à la 2e place puisque John Stockton est intouchable avec ses 15 806 passes !