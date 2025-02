Chris Paul, deuxième meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA

Début décembre 2024, Chris Paul est devenu le deuxième meilleur passeur de l’histoire de la NBA, en dépassant Jason Kidd pour s’installer derrière John Stockton. On peut aujourd’hui écrire la même phrase, en changeant la date et un seul mot : intercepteur au lieu de passeur.

En volant un ballon dans les mains de Bradley Beal, le meneur de jeu des Spurs a doublé l’actuel coach des Mavericks pour devenir le deuxième meilleur intercepteur. « Je savais que j’étais à une interception de le faire », glisse Chris Paul, qui a volé deux balles dans cette victoire face aux Suns.

Le voici désormais à 2 686 interceptions en carrière, le deuxième total derrière les 3 265 de John Stockton.

L’ancien All-Star du Jazz est toujours l’indéboulonnable numéro un aux passes et interceptions, avec Chris Paul derrière lui à chaque fois donc.

Un exemple pour les jeunes

« Il a tellement réussi de choses et de records et on en est témoin cette saison », se réjouit Mitch Johnson. « On a la chance d’assister à ces grands moments. C’est un grand joueur et un magnifique exemple pour les jeunes. »

De’Aaron Fox insiste lui aussi sur l’exemple donné par « CP3 ».

« Jouer vingt ans avec sa taille et faire autant de choses, c’est vraiment exceptionnel. Cela donne de l’espoir à beaucoup de monde. Tout le monde ne fait pas 1m90 avec des qualités athlétiques incroyables, ou 2m03, 2m10, 2m13. Il donne beaucoup d’espoir aux gamins », juge l’ancien des Kings.

The 2,685th steal of Chris Paul’s brilliant career… Moving him into SECOND all-time in steals! pic.twitter.com/1DLEFOTGdf — NBA (@NBA) February 21, 2025

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 53 29 41.4 35.9 94.7 0.5 3.6 4.0 8.2 1.9 1.4 1.5 0.2 9.2 Total 1325 34 47.0 36.9 87.1 0.6 3.9 4.4 9.3 2.4 2.0 2.3 0.2 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.