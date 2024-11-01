Application Betclic : comment télécharger l’appli mobile sur Android et iOS en 2025 ?

Téléchargez l'application Betclic sur votre mobile, depuis le Google Play Store et l'App Store, pour pouvoir commencer à parier simplement et facilement depuis votre smartphone.

Application Betclic 5 rating ✅ Disponible sur iOS et Android

✅ 100€ de bonus en feebet

✅ Sport et Poker sur la même app Télécharger l'app Betclic

Comment télécharger l’application Betclic en Août 2025 sur Android et iOS ?

L'application Betclic est accessible sans frais sur Android et iOS. Voici la méthode pour l'installer sur votre appareil mobile.

Téléchargez dès maintenant l'appli Betclic et profiter d'un bonus jusqu'à 100€ sur le sport

D'ailleurs, avec le code promo Betclic BETUSA, profitez d'un bonus de bienvenue allant jusqu'à 100€ en feebets.

Télécharger Betclic sur iPhone ou iPad (iOS)

L'application Betclic est disponible sur l'App Store. Elle fonctionne avec les iPhones, iPads et même les Mac récents.

Téléchargez l’application Betclic depuis l’App Store et pariez depuis votre iPhone ou iPad en toute sécurité.

Si vous possédez un appareil Apple, suivez ces étapes simples :

Ouvrez l’App Store sur votre appareil. Tapez “Betclic” dans la recherche. Cliquez sur Télécharger pour lancer l'installation. Une fois l'appli installée, ouvrez-la pour vous connecter ou créer un compte.

L'application requiert iOS 13.0 ou une version plus récente. Maintenez votre système à jour pour un fonctionnement optimal.

Store App Store Notation 4,7/5 ⭐ (sur 279k notes) Langues disponibles Français Compatibilité OS iOS 13.0 ou ultérieure Taille du fichier Environ 150 Mo Âge minimum requis 18 ans Télécharger l'appli sur iOS Télécharger l'app Betclic

Télécharger l'app Betclic sur smartphone et Android

L'application est également téléchargeable via le Google Play Store.

Téléchargez l’application Betclic depuis le Google Play Store et commencez à parier sur votre smartphone Android.

Pour les détenteurs d'Android, voici la marche à suivre :

Accédez au Google Play Store. Recherchez “Betclic”. Lancez le téléchargement, puis l'installation se fera simplement. Ouvrez l'application pour vous connecter ou créer un nouveau profil.

En cas de problème, autorisez les sources inconnues dans vos paramètres, notamment pour une installation via un fichier APK.

Store Google Play Store Notation 4,5/5 ⭐ (sur 99k avis) Langues disponibles Français Compatibilité OS Android 8.0 ou version ultérieure Taille du fichier Environ 50 Mo Âge minimum requis 18 ans Télécharger l'appli sur Androïd Télécharger l'app Betclic

Si l'application n'est pas visible sur le Play Store, vous pouvez télécharger l'APK depuis le site officiel de Betclic. Évitez les sites tiers non officiels. Betclic est agréé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), garantissant le respect des normes françaises.

Configuration minimale requise pour l’appli Betclic sur Android

Avant d'installer l'appli Betclic sur Android, vérifiez la compatibilité. Un téléphone récent n'est pas obligatoire, mais des prérequis techniques sont nécessaires pour une bonne utilisation.

Critère Exigence minimale Android Système d’exploitation Android 8.0 ou supérieur Espace de stockage libre Minimum 100 Mo recommandés Taille du téléchargement Environ 50 Mo Connexion Internet 3G minimum (4G/5G fortement conseillé) Processeur 1,5 GHz ou plus (recommandé) RAM 2 Go ou plus Accès au Play Store Recommandé pour un téléchargement sécurisé

Télécharger l'app Betclic

Betclic mobile sans installation : une alternative pratique

Vous préférez ne pas installer d'application ? La version mobile du site Betclic est une bonne solution. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur mobile et s'adapte à tous les types de téléphones. L'interface est conçue pour s'ajuster à la taille de votre écran. Toutes les fonctionnalités importantes y sont présentes.

Sur la version mobile, vous pouvez :

Parier en direct sur de nombreux sports.

Accéder aux promotions et bonus.

Utiliser le Cash Out.

Regarder des matchs en direct via Betclic TV.

Aucune installation n’est requise. Vous pouvez parier directement depuis votre navigateur.

Appli Betclic ou version mobile ? Notre comparatif des deux options

Fonctionnalité Application mobile Version mobile du site Installation requise ✅ ❌ Compatibilité Android & iOS Tous navigateurs mobiles Interface optimisée Oui, expérience rapide Oui, mais moins rapide Accès aux promotions ✅ ✅ Paris en direct ✅ ✅ Cash Out ✅ ✅ Betclic TV (Streaming) ✅ ✅ Notifications push ✅ ❌ Connexion (Face ID/Touch ID) ✅ ❌ Accès rapide via icône ✅ ❌

Pour une utilisation complète et personnalisée, l'application reste le meilleur choix. Pour un usage occasionnel, la version mobile reste très fonctionnelle et ne prend pas de place sur votre téléphone.

Télécharger l'app Betclic

Comment ouvrir un compte depuis l’appli mobile Betclic ?

Parier avec l'application mobile Betclic est très simple. En seulement quelques instants, placez une mise sur votre sport préféré, peu importe où vous êtes. Voici les étapes à suivre pour réaliser son inscription depuis l'app :

Téléchargez et ouvrez l’application Betclic Android : cherchez “Betclic” sur le Google Play Store ou téléchargez l'APK depuis le site officiel.

iOS (iPhone/iPad) : allez sur l’App Store et tapez “Betclic Paris Sportifs” dans la recherche.

Lancez l'application puis connectez-vous ou créez un nouveau compte en quelques minutes.

Connectez-vous ou inscrivez-vous Si vous possédez déjà un compte, vos identifiants suffisent pour vous connecter. Si vous êtes nouveau, suivez la procédure d'inscription depuis l'application. Renseignez vos informations personnelles dans le formulaire d'inscription et téléchargez les documents justificatifs pour vérifier votre compte. La validation du compte est nécessaire pour obtenir le bonus de bienvenue.

Utilisez le code promo Betclic BETUSA Lors de votre inscription, le code promotionnel Betclic BETUSA doit être utilisé pour activer le bonus de bienvenue.

Effectuez un dépôt sécurisé Allez dans votre espace personnel, cliquez sur “Dépôt” et sélectionnez une méthode : Virement bancaire

Visa / Mastercard / Carte Bleue

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Ticket Premium Le dépôt minimum sur Betclic est de 10€. Aucun frais n'est appliqué par le bookmaker. Les dépôts apparaissent instantanément sur votre compte, même via mobile.

Choisissez votre sport et l’événement sur le que vous souhaitez parier Plus de 40 disciplines sont disponibles. Sélectionnez le sport de votre choix, puis parcourez les différentes compétitions et rencontres proposées. Chaque match offre de nombreux types de paris. Vous pouvez parier sur le résultat final, le score précis ou d'autres faits de jeu.

Ajoutez vos sélections à votre coupon Appuyez sur une cote pour l'ajouter à votre panier. Vous avez alors plusieurs possibilités : Placer un pari simple pour une gestion prudente.

Associer plusieurs cotes pour un gain potentiel plus important.

Validez votre pari Indiquez le montant de votre mise. Votre gain potentiel est calculé automatiquement. Il vous suffit ensuite de cliquer sur “Valider” pour confirmer le pari. S'il est perdant, vous recevrez 100€ en feebets.

Télécharger l'app Betclic

Pour tout savoir sur le bookmaker, visitez notre test du bookmaker Betclic.

Bonus Betclic sur mobile : comment bénéficier du bonus de bienvenue sport ?

L'application mobile Betclic propose le même bonus de bienvenue que le site web. Vous pouvez obtenir jusqu'à 100€ en crédits de jeu si votre premier pari sportif est un échec. Il n'y a pas de bonus réservé à l'application. Toutes les promotions sont cependant accessibles depuis un smartphone.

Profiter du bonus sport sur l'appli Betclic jusqu'à 100€ en feebets

Comment profiter de ce bonus Betclic sur smartphone ?

Après avoir créé votre compte Betclic et fait un premier dépôt, misez sur un sport. Le pari peut être simple ou combiné, avant ou pendant le match. Si vous perdez ce premier pari, Betclic vous rembourse jusqu’à 100€ en feebets.

Le remboursement est immédiat après le résultat de votre pari perdant. Il est indispensable d'avoir un compte validé pour pouvoir ensuite retirer les gains.

Exemple d’activation du bonus sur mobile

Imaginez miser un premier pari de 100€ sur un match de basket. Si ce pari est incorrect :

Vous recevez 100€ en crédits de jeu non retirables.

Les feebets sont disponibles dès que le résultat du match est officiel.

Vous pouvez utiliser ces 100€ de crédits comme vous le souhaitez. Vous pouvez les jouer en une seule fois ou en plusieurs mises. Par exemple :

10 paris de 10 €

ou 2 paris de 50 €

ou une autre répartition de votre choix

Ce bonus Betclic n'est valable qu'une fois par personne lors de la première inscription sur le bookmaker.

Bonus Poker : 5 tickets gratuits à l'inscription sur l'appli Betclic

Dès votre premier dépôt sur Betclic Poker en 2025 avec l'application mobile, une surprise vous attend : 5 tickets offerts, d’une valeur de 1€ chacun en saisissant le code promo BETUSA.

Ces entrées gratuites vous permettent de découvrir l’ensemble des formats disponibles : tournois multi-tables (MTT), Sit’n’Gos ou encore les rapides et intenses Twisters. À vous de choisir l’ambiance qui correspond le mieux à votre manière de jouer.

Chaque ticket reste utilisable pendant 90 jours après votre dépôt, vous laissant toute la liberté d’organiser vos sessions. Cette offre spéciale de bienvenue est valable aussi bien sur la plateforme web que depuis l’application mobile Betclic.

Jusqu’à 100€ pour bien débuter sur le turf avec l'app mobile Betclic

Avec Betclic, votre premier pari hippique est sans risque : s’il n’aboutit pas, vous récupérez votre mise jusqu’à 100€ en feebets grâce au code promo BETUSA.

Cette offre de bienvenue vous ouvre les portes du turf en toute sérénité, que vous soyez nouveau joueur ou parieur confirmé curieux d’explorer de nouvelles approches. Aucun dépôt minimum ni condition de cote n’est exigé : vous profitez directement de la protection de votre premier pari.

Les feebets créditées après remboursement peuvent être rejouées, vous offrant ainsi une nouvelle chance de transformer votre expérience en gains réels tout en prolongeant vos sessions de jeu.

Télécharger l'app Betclic

Les meilleures offres et promotions disponibles sur l’application Betclic

L'application mobile Betclic va au-delà des paris traditionnels. Elle propose des promotions et des options pour plus de contrôle et de flexibilité.

Profitez de toutes les fonctionnalités et des promotions depuis l'app Betclic

Cash Out

Le Cash Out vous permet de fermer un pari avant la fin d'un match. C'est utile si le résultat est incertain, ou pour sécuriser un bénéfice partiel. Cette option est visible sur de nombreux événements. Une icône spécifique apparaît dans votre historique de paris quand elle est disponible.

Boost

L'application propose des cotes augmentées sur certains matchs. Cela vous donne l'opportunité de viser des gains plus importants. Ces offres sont fréquentes sur les grands événements sportifs, comme la Ligue des Champions.

Défis

Betclic organise souvent des défis pour ses joueurs. En y participant, vous pouvez gagner des récompenses comme des paris gratuits. Ces challenges sont un bon moyen de dynamiser vos sessions de jeu.

Multi+

Le bookmaker propose aussi l'option “Multi+”. Elle augmente vos gains en cash sur les paris combinés. Plus vous ajoutez de sélections, plus le bonus potentiel est élevé.

Betclic TV

Avec Betclic TV, vous pouvez regarder des matchs en direct. Le service est disponible directement sur l'application mobile. Il suffit d'avoir un solde positif sur votre compte pour y accéder.

De nombreuses compétitions sont diffusées. Cela inclut le football, le tennis ou le basket. C'est un vrai plus pour parier en direct tout en suivant l'action.

Assurer mon combi

Cette option permet aux joueurs de sécuriser leurs paris combinés en cas de mauvaise surprise. Concrètement, si une seule sélection vient à échouer, le parieur est remboursé en cash, ce qui évite de tout perdre d’un coup.

L’activation est simple : il suffit de composer son combiné comme d’habitude, puis de cliquer sur le bouton « Assurer mon combiné » qui apparaît automatiquement. Une fois l’option activée, la cote totale est recalculée afin de prendre en compte cette assurance. La mise, elle, ne change pas, mais les gains potentiels sont ajustés en conséquence.

Quels sont les moyens de paiement sur l’application Betclic ?

L'application Betclic fournit plusieurs moyens de paiement sécurisés. Ils sont adaptés aux habitudes de chaque parieur. Voici un résumé des options existantes :

Cartes bancaires : Visa, Mastercard, Carte Bleue

: Visa, Mastercard, Carte Bleue Portefeuilles électroniques : PayPal, Skrill, Neteller

: PayPal, Skrill, Neteller Cartes prépayées : Paysafecard, Ticket Premium

: Paysafecard, Ticket Premium Virement bancaire : disponible pour dépôts et retraits

: disponible pour dépôts et retraits Montant minimum de dépôt : 10€

: 10€ Montant minimum de retrait : 10€

: 10€ Frais : Aucun frais appliqué par Betclic

: Aucun frais appliqué par Betclic Dépôts : Crédités immédiatement sur le compte joueur

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des différents moyens de paiements disponibles sur l'opérateur :

Moyen de paiement Dépôt Retrait Dépôt minimum Carte bancaire ✅ ❌ 10€ Neteller ✅ ❌ 10€ Skrill ✅ ❌ 10€ PayPal ✅ ❌ 10€ Paysafecard ✅ ❌ 10€ Virement bancaire ✅ ✅ 10€

Avis des utilisateurs sur l’application Betclic

L'application Betclic reçoit de très bonnes notes sur les stores. Elle est souvent appréciée pour sa fiabilité et sa facilité d'utilisation.

Google Play Store : ⭐ 4,5/5 sur 99k avis

Voici ce que les utilisateurs pensent de l'application sur Android.

Les avis positifs sur Betclic

« Très bonne expérience avec Betclic Le site est clair, rapide et facile à utiliser. les cotes sont compétitive et les options de paris variées. » – Avril 2025

« Bon service, le site et l'application mobile sont agréables à utiliser. » – Novembre 2023

Les avis négatifs sur Betclic

« Quelques bugs sur les paris combinés » – Septembre 2024

« La suppression de la barre de recherche qui est pénible pour une utilisation régulière » – Août 2024

App Store : ⭐ 4,7/5 sur 279k notes

Voici les retours des utilisateurs sur appareils iOS.

Les avis positifs sur Betclic

« L'application est très rapide et fluide, que cela soit sur Android ou iOS. D'ailleurs, cela se voit au niveau des évaluations. » – Janvier 2025

« Un modèle d'ergonomie et de stabilité. Mises à jour très régulières. » – Février 2023

Les avis négatifs sur Betclic :

« Les notifications qui ne fonctionnent pas toujours. » – Mars 2024

« Cotes trop faibles. » – Juin 2025

Télécharger l'app Betclic

Peut-on contacter le service client depuis l'application mobile Betclic ?

Oui, il est tout à fait possible de joindre le support Betclic. L'aide en ligne est directement accessible depuis l'application mobile. Elle fait partie des services de base de la plateforme. De nombreux utilisateurs qualifient le service client de réactif. Le Live Chat, disponible de 8h à minuit, permet d'obtenir une réponse rapide à ses questions.

Une FAQ très complète est également proposée pour répondre aux interrogations les plus courantes. De plus, l'application est compatible avec la connexion par Face ID. Cela accélère l'accès à votre compte et aux différentes rubriques d'aide, un avantage en cas de besoin urgent.

Voici les coordonnées utiles pour les contacter :

Téléphone : 01 70 72 21 91

: 01 70 72 21 91 Live Chat : accessible depuis l’application ou le site (8h-minuit)

: accessible depuis l’application ou le site (8h-minuit) Email : [email protected]

Que vaut l'application Betclic face aux apps des principaux concurrents ?

Comparons l'application Betclic avec les autres grands noms du marché français pour dénicher les meilleures applications de paris sportifs en 2025 :

Bookmaker Taille Note moyenne Atouts Streaming Téléchargez

Betclic ~150 Mo ⭐ 4,5 Ergonomie, Betclic TV, défis réguliers ✅ Télécharger l'app Betclic

Unibet 180 Mo ⭐ 4,5 Design épuré, statistiques, Unibet TV ✅ Télécharger l'application Unibet

Bwin 214 Mo ⭐ 4,1 Centre de stats, Bwin TV +1500 événements/mois ✅ Télécharger l'app Bwin

Winamax 200 Mo ⭐ 4,4 Interface pratique, Winamax TV, analyses expressos ✅ Télécharger l'app Winamax

Parions Sport 93 Mo ⭐ 4,0 Simple et claire, idéale pour les débutants ✅ Télécharger l'app Parions Sport

L'app Betclic est une référence grâce à son interface claire et ses défis. L'app Unibet est très apprécié pour son design et son catalogue de streaming. L'appli mobile Winamax reste un concurrent solide, surtout pour les amateurs de football et de poker.

Télécharger Bwin est un bon choix pour ses statistiques très poussées. Enfin, télécharger l'application Parions Sport est parfait pour débuter dans les paris sportifs. Son application simple va droit à l'essentiel, bien que ses cotes soient parfois moins élevées.

Pourquoi télécharger l’application mobile Betclic ?

L'application Betclic est l'une des meilleures du marché français, sinon la meilleure. Son grand atout est son ergonomie. Elle est très facile à prendre en main pour tous les types de parieurs. L'ajout de Betclic TV, du Cash Out et des défis en font un outil très complet.

Quelques points faibles sont parfois notés par les utilisateurs. Certains signalent des bugs occasionnels ou des cotes un peu basses. Malgré cela, l'expérience globale reste excellente. L'application est un choix fiable pour parier au quotidien, que l'on soit débutant ou expert.

Points forts Application très simple à utiliser

Application très simple à utiliser Bonus de bienvenue jusqu'à 100 €

Bonus de bienvenue jusqu'à 100 € Streaming vidéo en direct (Betclic TV)

Streaming vidéo en direct (Betclic TV) Défis réguliers pour gagner des feebets

Défis réguliers pour gagner des feebets Excellentes notes sur Android & iOS Points faibles Quelques bugs signalés par les utilisateurs

Quelques bugs signalés par les utilisateurs Catalogue de streaming moins fourni que certains concurrents

Télécharger l'app Betclic

FAQ – Application Betclic

Comment installer l’application Betclic sur mobile ? Allez sur le Google Play Store (Android) ou l’App Store (iOS). Cherchez “Betclic”, puis téléchargez l'application. Vous pourrez ensuite vous inscrire pour recevoir le bonus.

Quels moyens de paiement sont disponibles sur l’application Betclic ? Les cartes bancaires, PayPal, Skrill, Neteller et Paysafecard sont acceptés. Le dépôt minimum est de 10 €. Les retraits se font par virement bancaire.

Comment bénéficier du bonus de bienvenue Betclic ? Si votre premier pari est perdant, le montant de votre mise est remboursé. Le remboursement se fait en crédits de jeu, jusqu'à 100 €.

Quelles promotions propose l'application Betclic en 2025 ? Betclic propose régulièrement des défis et des cotes boostées. Vous avez aussi accès au Cash Out et au bonus de bienvenue de 100 €.