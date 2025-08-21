Bonus Betclic : Comment obtenir jusqu’à 100€ offerts en feebets sur le premier pari en 2025 ?

Bénéficiez du bonus Betclic de bienvenue lors de votre inscription sur le bookmaker, jusqu'à 100€ remboursés en feebets sur votre premier pari perdant avec le code bonus BETUSA en Août 2025.

Bonus Betclic 5 rating ✅ 100€ remboursés sur votre premier pari sportif

✅ 5 tickets sur votre 1er dépôt au poker

Bonus de bienvenue sport Betclic : jusqu'à 100€ en feebets

En août 2025, Betclic propose une offre de bienvenue sport exclusive : votre premier pari est remboursé jusqu’à 100€, en paris gratuits (Feebets), si celui-ci est perdant, avec le code promo Betclic BETUSA. Cette offre est considérée comme l'une des plus simples et attractives du marché français.

5 tickets offerts dès le premier dépôt avec le bonus poker Betclic

En 2025, Betclic élargit son univers au-delà des paris sportifs et met en avant un bonus spécialement pensée pour les joueurs de poker en ligne. Lors de votre premier versement, vous obtenez automatiquement 5 tickets gratuits d’une valeur d’un euro chacun, à activer grâce au code BETUSA.

Ces tickets peuvent être utilisés dans plusieurs formats populaires comme les

Sit’n’Go,

Twisters

tournois multi-tables (MTT).

Valables pendant 90 jours, ils laissent suffisamment de temps pour les exploiter à votre rythme et selon votre style de jeu. Que vous préfériez jouer sur ordinateur ou via l’application mobile Betclic, cette offre constitue une excellente occasion de plonger dans l’univers Poker de ce bookmaker.

Bonus turf Betclic: jusqu’à 100€ remboursés sur votre premier pari hippique

Pour les amateurs de courses hippiques, Betclic propose un bonus de bienvenue turf. Si votre tout premier pari se solde par un échec, vous êtes intégralement remboursé jusqu’à 100€, sous forme de feebets, en utilisant le code promotionnel BETUSA.

Avec le bonus turf de Betclic, votre 1er pari hippique est remboursé jusqu'à 100€

Ce système permet de tenter sa chance sur les paris hippiques sans craindre de voir disparaître sa mise initiale. C’est l’occasion parfaite pour tester différents types de courses ou élaborer de nouvelles stratégies, que vous soyez novice ou parieur confirmé. Aucun montant minimum de mise ni de cote n’est imposé, rendant l’offre accessible à tous.

Les feebets créditées offrent la possibilité de rejouer et de générer de véritables gains, tout en prolongeant l’expérience de jeu sans coût supplémentaire. Disponible aussi bien sur le site que via l’app mobile, ce bonus turf peut être combiné avec les promotions réservées aux paris sportifs et au poker.

Les avantages et les inconvénients du bonus Betclic

Le bonus Betclic est particulièrement apprécié pour sa grande simplicité et ses conditions d'obtention claires. Il convient parfaitement aux parieurs débutants qui peuvent ainsi placer une première mise sans risque. Notre analyse montre que l'absence de cote minimale est un atout majeur car cela offre une certaine flexibilité pour le premier pari.

Néanmoins, le bonus est crédité en paris gratuits (non retirables directement) et uniquement en cas de perte, ce qui constitue une limite par rapport aux rares offres de remboursement en cash chez certains concurrents.

Comment obtenir le bonus Betclic ?

Si vous souhaitez réaliser votre inscription sur Betclic pour profiter du bonus de 100€ en feebets, procéder étape par étape pour activer l’offre. Voici la procédure à suivre :

Créez votre compte joueur sur Betclic avec le code BETUSA Rendez-vous sur le site officiel de Betclic via ce lien, ou ouvrez l’application mobile. Cliquez ensuite sur le bouton « Inscription » en haut de l’écran et complétez le formulaire en 3 étapes avec vos informations personnelles : Nom, prénom, adresse et date de naissance

Adresse email et numéro de téléphone

Limites de jeu selon vos préférences Vous devez également entrer le code promotionnel BETUSA pour obtenir l'offre de bienvenue.

Validez définitivement votre compte Pour finaliser votre inscription et pouvoir retirer vos futurs gains, la validation de votre compte est une étape obligatoire. Deux documents sont nécessaires : Une copie recto-verso d’une pièce d’identité (carte d'identité, passeport)

Un relevé d’identité bancaire (RIB) Après vérification, Betclic vous enverra un code d'activation par courrier postal pour valider définitivement votre compte.

Déposez au moins 10€ Effectuez un premier dépôt d’un montant minimum de 10€ pour activer votre compte joueur et être éligible au bonus de bienvenue. Plusieurs moyens de paiement rapides et sécurisés sont disponibles : Cartes bancaires (Visa, Mastercard)

PayPal

Skrill

PaySafeCard

Virement bancaire

Apple Pay / Google Pay ⚠️ Pour maximiser le bonus, il est conseillé de déposer 100€ car le montant de votre bonus correspond à la mise de votre premier pari, jusqu'à 100€.

Placez votre premier pari NBA Il ne vous reste qu’à placer votre premier pari sur Betclic ! Pour les fans de basket : Rendez-vous dans la section Basket : cliquez sur la rubrique « Sports » puis sélectionnez « Basket-ball » et enfin « NBA ».

puis sélectionnez « Basket-ball » et enfin « NBA ». Choisissez votre match préféré

Sélectionnez le type de pari qui vous convient : choisissez le pari que vous souhaitez, comme : « Victoire des Lakers » dans les paris 1N2, avec une cote à 1,90.

Saisissez votre mise et confirmez votre choix : par exemple, entrez un montant de 100 €, vérifiez votre sélection, puis cliquez sur « Valider le pari ».

Recevez jusqu'à 100€ de bonus en feebets si votre pari est perdant Si votre premier pari ne se solde pas par un succès, pas de panique ! Betclic vous rembourse intégralement votre mise, jusqu’à 100 , sous forme de paris gratuits (feebets). Ce remboursement vous permet de rejouer sans risque et de tenter de remporter de nouveaux gains. Le crédit en Feebets se fait automatiquement sur votre compte dès que le résultat de votre pari est connu, sans aucune action supplémentaire de votre part.

Pour en connaitre davantage sur ce site de pari sportif, voici le test Betclic pour avoir une vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités du bookmaker.

Quelles sont les conditions pour obtenir le bonus Betclic ?

Précisons d'abord que si votre premier pari est gagnant, vous recevrez vos gains normalement, mais aucun remboursement ne sera accordé. Le bonus s’active uniquement en cas de pari perdant ! L’offre Betclic est réservée aux nouveaux inscrits n’ayant jamais ouvert de compte joueur chez Betclic. Voici les conditions d’éligibilité :

Âge minimum 18 ans Résidence Uniquement pour les personnes domiciliées en France Dépôt initial requis 10 € minimum Délai à respecter Le premier pari doit être placé dans les 30 jours suivant le dépôt Montant minimum du pari 10€ Cote minimale Aucune Paris exclus Paris systèmes et Cash Out

La somme remboursée correspond exactement au montant misé lors de votre premier pari, jusqu’à 100 € maximum. Pour bénéficier du montant maximal, vous devez donc miser 100€ dès votre premier pari.

Notre test du bonus Betclic en conditions réelles

Nous avons testé pour vous la procédure pour bénéficier du bonus de 100€ en feebets de Betclic. Voici comment nous avons fait étape par étape :

Inscription Durée : 2 min sur ordinateur Code promo BETUSA Premier dépôt 100€ déposés par PayPal

Validation du paiement instantanée Vérification du compte Carte d’identité recto-verso (JPEG) et RIB (PDF) envoyés

Validation en 12 heures Premier pari NBA 100€ misés sur Boston Celtics vs Miami Heat

Cote 1,85 (Victoire des Celtics)

Type : simple

Résultat : pari perdu Crédit des Feebets 100€ crédités en feebets 5 minutes après la fin du match

Pour finir, retrouvez ci-dessous un résumé de notre ressenti.

Ce qu’on a aimé Processus d’inscription et d'activation très rapide

Processus d’inscription et d'activation très rapide Crédit automatique et instantané des feebets

Crédit automatique et instantané des feebets Feebets utilisables sur tous les sports et événements

Feebets utilisables sur tous les sports et événements Pas de de cote minimale À améliorer Un message plus visible pour confirmer que le bonus est bien actif serait un plus

Un message plus visible pour confirmer que le bonus est bien actif serait un plus Le délai de réception du code de validation par courrier peut ralentir le premier retrait

Quels sont les autres offres et promos Betclic ?

Comme nous l’avons vu, le bonus de bienvenue Betclic est réservée exclusivement aux nouveaux inscrits. Mais bonne nouvelle : une fois l'offre utilisée, l'opérateur est réputée pour sa générosité envers les joueurs fidèles. Betclic propose de nombreuses promotions intéressantes. Voici les principales offres que nous avons testées.

Multi+

Si vous êtes adepte des paris combinés, cette promotion est faite pour vous. Le Multi+ vous permet d'augmenter vos gains en cash jusqu'à 50% sur vos paris multiples. Plus vous ajoutez de sélections à votre pari, plus le boost est important.

Maximisez vos gains avec la promo Multi+ sur Betclic

Valable à partir de 5 sélections

Augmentation progressive des gains en fonction du nombre de matchs

C'est un excellent moyen de maximiser ses profits pour les parieurs qui aiment combiner plusieurs matchs, notamment sur la NBA.

Défis

Betclic propose régulièrement des défis à ses joueurs, accessibles depuis une section dédiée sur le site et l'application. En relevant ces défis (par exemple, “parier sur 3 matchs de NBA dans la semaine”), vous pouvez remporter des feebets de montants variés (généralement de 5€ à 20€).

Relevez les Défis Betclic pour gagnez des feebets

Les défis sont mis à jour chaque semaine et sont souvent liés aux grandes compétitions du moment, comme les playoffs NBA.

Boost

Une offre incontournable pour les parieurs à l'affût des bonnes affaires. Chaque jour, Betclic sélectionne plusieurs rencontres et augmente les cotes sur certains paris. Ces cotes boostées sont signalées par une icône jaune et permettent de gagner jusqu'à 15% de plus que la cote initiale.

Boostez vos cotes avec la promo de Betclic

Il est conseillé de consulter cette section quotidiennement, car les offres sont limitées dans le temps et peuvent concerner les plus grandes affiches.

Feebets

Betclic est très actif pour animer sa communauté. En plus des promotions fixes, des feebets ponctuels sont régulièrement offerts via :

Les réseaux sociaux (X, Instagram, Snapchat)

Des concours de pronostics lors de grands événements

Le programme de parrainage qui offre 10€ au parrain et 10€ au filleul

Parrainez un ami pour profiter de 10€ en feebets

Les montants sont souvent modestes (5 à 10€), mais ils sont fréquents et ne demandent aucune contrepartie.

Assurer mon combi

La nouvelle option proposée par Betclic permet aux joueurs de sécuriser leurs paris combinés et d’éviter les frustrations liées à une seule erreur. Le principe est simple : après avoir choisi vos sélections et validé votre combiné, un bouton « Assurer mon combiné » apparaît. En l’activant, la cote totale est automatiquement réajustée, sans que votre mise ne change.

Faites vous rembourser votre combiné facilement sur Betclic

Cette fonctionnalité agit comme une protection : si l’une de vos sélections échoue mais que toutes les autres passent, votre pari est intégralement remboursé en cash. En revanche, si deux sélections ou plus sont perdantes, le combiné est considéré comme perdu. Et bien sûr, si toutes vos sélections sont gagnantes, vos gains sont payés normalement selon la nouvelle cote recalculée.

Comment maximiser le bonus Betclic ? Nos conseils

Notre rédaction vous propose une synthèse claire et stratégique pour exploiter efficacement le bonus Betclic. Suivez ces bonnes pratiques (et évitez certaines erreurs courantes) pour rentabiliser au mieux votre bonus de bienvenue.

À faire Miser 100€ pour maximiser le bonus

Miser 100€ pour maximiser le bonus Valider son compte rapidement pour pouvoir retirer ses gains

Valider son compte rapidement pour pouvoir retirer ses gains Bien placer un seul et unique premier pari

Bien placer un seul et unique premier pari Choisir une cote raisonnable (entre 1.80 et 3.00) pour tenter de gagner en cash

Choisir une cote raisonnable (entre 1.80 et 3.00) pour tenter de gagner en cash Préférer les paris simples pré-match À éviter Oublier d’envoyer les documents pour valider son compte

Oublier d’envoyer les documents pour valider son compte Attendre trop longtemps pour placer son premier pari

Attendre trop longtemps pour placer son premier pari Tenter une cote très élevée (> 5.00) sans analyse

Tenter une cote très élevée (> 5.00) sans analyse Utiliser le Cash Out sur son premier pari

Notre comparatif du bonus Betclic avec ceux des principaux bookmakers

L’équipe de Basket USA a comparé le bonus proposé par Betclic ainsi que celles des meilleurs bonus de bookmakers français afin de vous guider vers l’offre la plus intéressante.



Betclic

Parions Sport



Winamax

Pokerstars

Unibet Bonus sport Jusqu’à 100€ en feebets Jusqu'à 110€ en freebets Jusqu’à 100€ en cash 100€ en freebets Jusqu'à 100€ en bonus Bonus poker 5 tickets gratuits 250€ 250€ 100€ + 10 tickets 250€ Bonus Turf Jusqu’à 100€ en feebets 100 en freebets – – 20€ cash Dépôt minimum 10€ 5€ 10€ 10€ 5€ Cote minimale Aucune Aucune 1.50 1,50 1.10 Expiration 30 jours 30 jours 60 jours 90 jours 30 jours Exceptions Cash Out,

paris système Cash Out Cash Out Cash Out, paris annulés Cash Out,

paris annulés,

paris système Code promo BETUSA BASKET110 Activer le bonus Winamax Activer le bonus Pokerstars Activer le bonus Unibet

Le bonus Betclic offre 100€ en feebets sans cote minimale, ce qui le rend très accessible. En comparaison, le bonus Parions Sport en ligne est également très compétitif avec 110€ en freebets, sans aucune restriction de cote.

L'offre Winamax se démarque nettement en étant versée en cash, un avantage considérable pour les joueurs. L’offre de bienvenue sport PokerStars et le bonus Unibet, qui proposent aussi 100€ en freebets, imposent des cotes minimales.

Pour le poker, Parions Sport, Winamax et Unibet proposent tous des bonus attractifs allant jusqu'à 250€, tandis que PokerStars se limite à 100 € et Betclic à 5 tickets gratuits d'une valeur de 1€ chacun. Enfin, le dépôt minimum est de 10€ chez Betclic, contre 5€ chez Parions Sport et Unibet.

Notre avis final sur le bonus Betclic

Le bonus de bienvenue Betclic est une référence sur le marché français : un remboursement simple et efficace jusqu’à 100€ en feebets si le premier pari est perdant. Son principal atout réside dans sa clarté et son accessibilité : aucune cote minimale n'est requise et le remboursement est immédiat.

Il est idéal pour les débutants qui peuvent faire leurs premiers pas sans prendre de risque. Toutefois, le bonus est versé en crédits de jeu non retirables et uniquement en cas de pari perdant, ce qui le place un cran en dessous des bonus en cash comme celle de Winamax.

Note finale : 9,0/10 ⭐. Un bonus de premier ordre, simple, rapide et sans piège, parfait pour s'initier aux paris sportifs.

Avantages Remboursement jusqu’à 100€ en feebets si le 1er pari est perdant

Remboursement jusqu’à 100€ en feebets si le 1er pari est perdant Aucune cote minimale requise

Aucune cote minimale requise Crédit du bonus immédiat après le résultat

Crédit du bonus immédiat après le résultat Nombreuses promotions pour les joueurs fidèles Inconvénients Bonus activé uniquement si le premier pari est perdant

Bonus activé uniquement si le premier pari est perdant Pas de remboursement en cash, uniquement en feebets

FAQ – Bonus Betclic

Comment obtenir le bonus de 100€ sur Betclic ? Pour bénéficier des 100€ en feebets, inscrivez-vous, effectuez un premier dépôt et placez un premier pari.

Quel est le bonus de bienvenue Betclic ? L’offre de bienvenue Betclic consiste en un remboursement de votre premier pari jusqu’à 100€ en feebets (crédits de jeu non retirables) s'il s'avère perdant.

Quels sont les bonus sans dépôt de Betclic ? Actuellement, Betclic ne propose pas de bonus sans dépôt dans son offre de bienvenue standard.

Quel est le dépôt minimum pour obtenir le bonus Betclic ? Le dépôt minimum requis pour être éligible au bonus et parier sur Betclic est de 10 €. C'est aussi le montant de mise minimum sur le premier pari pour pouvoir prétendre au remboursement.