Bonus Unibet 2025 : jusqu’à 110€ offerts pour bien démarrer vos paris sportifs

Bonus Unibet 5 rating Bonus de bienvenue : jusqu'à 100 € en freebets sur votre 1er pari + 10 € sans dépôt

Bonus de bienvenue poker : jusqu'à 250 € de bonus

Bonus hippiques jusqu'à 20€ en cash Activer le bonus

Unibet propose l'une des meilleures offres de bienvenue du moment : jusqu’à 110€ offerts, avec un premier pari remboursé en freebets et 10€ sans dépôt à la clé. Dans cet article, on décrypte pour vous le fonctionnement complet du bonus Unibet, comment l’utiliser, les conditions à remplir, et surtout, comment il se compare à ceux des autres bookmakers.

Bonus Unibet 2025 : 1 inscription = 3 bonus

Unibet frappe fort en combinant 3 bonus lors de votre 1ère inscription :

Bonus pari sportif,

Bonus hippiques,

Bonus poker.

Paris Sportifs : Reçois jusqu'à 100€ de bonus sur ton 1er pari sportif !

D'ailleurs, avec le code promo Unibet, vous pouvez profitez de ces 3 bonus.

Le bonus pari sportif jusqu'à 100 euros + 10€ sans dépôt

Ce qu’il faut retenir du bonus proposé par Unibet :

Bonus 100€ de bonus cumulés dès l’inscription Bonus sans dépôt 10€ offerts sans dépôt, après vérification du compte Freebet Crédités en cas de premier pari perdant (jusqu’à 100€) Délai de versement Sous 24h après le pari ou validation du compte Conditions classiques Seuls les gains nets issus des freebets sont retirables Opérateur légal et sécurisé Licence ANJ, site fiable Offre valable sur toutes les plateforme appli mobile, tablette, site web

Unibet continue d’être une valeur sûre pour les nouveaux parieurs. Ce double avantage (remboursement + bonus sans dépôt) permet de tester la plateforme sans pression, même en cas de premier pari perdant. C’est un bon équilibre entre prise de risque minimale et liberté d’utilisation des gains.

Montant du 1er pari Si le pari est perdant Bonus crédité par Unibet 100 € Oui 100 € 50 € Oui 50 €

Bonus Turf Unibet : jusqu’à 20€ remboursés en cash sur votre premier pari hippique

Les amateurs de courses hippiques ne sont pas oubliés ! Unibet propose un bonus spécial turf : jusqu’à 20€ remboursés en argent réel si votre premier pari sur les courses est perdant.

Paris Hippiques : Reçois jusqu'à 20€ CASH sur ton 1er pari hippique !

Pour profiter de ce bonus, voici les étapes à suivre :

Ouvrez un compte sur Unibet

Effectuez un dépôt et placez votre 1er pari hippique sur une course éligible

Si ce pari est perdant, vous êtes remboursé jusqu’à 20€ en cash (et non en BonusBet)

Le remboursement est effectué en argent réel, ce qui signifie que vous pouvez le retirer ou le rejouer librement.

Exemple pratique :

Vous misez 20€ en simple gagnant sur le cheval n°5 dans une course à Auteuil :

Si le n°5 gagne → vous touchez vos gains normalement

Si le n°5 perd → vous récupérez vos 20€ en cash, crédités sur votre solde Unibet

Ce bonus turf est l’un des rares du marché à être remboursé en cash. Ce qui le rend particulièrement intéressant pour les turfistes. Une excellente porte d’entrée pour découvrir l’univers hippique Unibet sans risque.

Bonus Poker Unibet : jusqu’à 250€ + 2 tournois offerts dès votre inscription

Les amateurs de poker en ligne ont aussi droit à leur bonus de bienvenue chez Unibet ! Dès votre premier dépôt, vous pouvez débloquer jusqu’à 250€ de bonus Poker — et ce n’est pas tout : deux tickets de tournois sont également inclus pour démarrer en beauté.

Poker : Jusqu'à 250€ de Bonus sur votre 1er dépôt + vos 2 premiers tournois offerts !

Pour bénéficier de bonus poker de 250€, il y a quelques condition à respecter :

Créez un compte sur Unibet Aucun frais sur les dépôts ou retraits Effectuez un premier dépôt montant libre à partir de 10€ Recevez un bonus poker équivalent à votre dépôt Vous déposez 100€ → vous recevez 100€ de bonus ooker à débloquer progressivement Recevez automatiquement 2 tickets pour des freerolls 4000€ de prizepool et freeroll Division Nationale de 2500€ de prizepool

L‘offre est valable jusqu’au 31 décembre 2025, uniquement pour les nouveaux joueurs réalisant leur premier dépôt.

De plus, le bonus Poker cumulable avec les bonus Paris Sportifs et Paris Hippiques.

Ce bonus Poker est particulièrement attractif pour les joueurs débutants comme pour les réguliers. Le fait de recevoir des tickets de tournoi immédiatement est un excellent moyen de se familiariser avec les tables Unibet sans prendre de risque.

Pour avoir une vue plus global sur ce bookmaker, voici le test Unibet complet.

Comment activer le bonus Unibet ?

Profiter de l’offre Unibet est simple… à condition de suivre correctement chaque étape. Pour ne rien rater, voici notre mode d’emploi complet et validé par nos soins — car oui, on l’a testé.

Créez son compte Unibet ndez-vous sur le site web ou l'application Unibet et cliquez sur “Inscription”. Vous devrez remplir le formulaire avec vos informations personnelles (identité, email, adresse postale…) et surtout valider votre compte sous 30 jours, en fournissant : Une pièce d’identité

Un relevé d’identité bancaire (RIB)

Le code d’activation envoyé par courrier Sans validation complète, pas de retrait ni de bonus. C’est une étape obligatoire. Entrez le code promo Unibet L’offre 110€ (100€ remboursés + 10€ sans dépôt) n’est valable que si vous entrez le code promotionnel au moment de l’inscription. Il faut donc : Créer un compte

Entrer le code promo d'Unibet

Valider votre compte (documents + courrier)

Déposer au moins 10€

Placer un premier pari réel À noter : sans code promo saisi, le bonus de 10€ gratuit ne sera pas activé, même si vous remplissez les autres conditions. Faites un premier dépôt Unibet demande un dépôt minimum de 10€ pour déclencher l’offre. Moyens de paiement disponibles : Carte bancaire (VISA / Mastercard)

PayPal

Skrill

Paysafecard

Virement bancaire Ce n’est pas le montant du dépôt qui compte pour le bonus, mais bien celui de votre premier pari. Placez un pari éligible Pour activer le bonus, vous devez miser en argent réel sur un pari sportif répondant aux critères suivants : Montant minimum : 10€

Pari simple ou combiné

ou En pré-match ou en direct

ou Pas de Cash Out ni de pari système

Le pari doit aller à son terme Le pari peut être placé depuis le site, l'application mobile ou tablette. Récupérez vos freebets Si votre premier pari est perdant, Unibet vous rembourse jusqu’à 100€ en freebets. Les freebets sont crédités dans les 24 heures après le verdict du pari.

après le verdict du pari. Vous récupérez exactement le montant perdu, dans la limite de 100€. Attention : seuls les gains nets issus de ces bonus sont retirables.

Que vaut le bonus Unibet face aux autres bookmakers en France ?

Le bonus Unibet tire son épingle du jeu avec une offre complète : 100 € remboursés en freebets et 10 € offerts sans dépôt. Autrement dit, les nouveaux joueurs peuvent tester la plateforme sans risque. En comparaison, le bonus Parions Sport propose aussi 100 € remboursés, mais sans bonus sans dépôt. Résultat : une offre moins attractive pour les débutants.

De son côté, le bonus Olybet affiche le même montant remboursé, mais il faut déposer pour l’activer. Donc, un premier investissement est nécessaire. Enfin, le bonus Betclic offre 100 € remboursés en freebets, sans bonus supplémentaire. Moins flexible, surtout pour ceux qui veulent tester avant de déposer.

Pour en savoir plus, consultez notre comparatif des meilleurs bonus de paris sportifs.

En résumé : Unibet propose l’une des offres les plus complètes et flexibles du moment. Surtout si vous cherchez à parier sans miser tout de suite vos propres fonds.

Parier sur la NBA avec le bonus Unibet

Fan de basket ? Bonne nouvelle : le bonus de bienvenue Unibet est totalement compatible avec les paris NBA, que ce soit pour votre tout premier pari remboursé ou pour miser avec vos BonusBet (paris gratuits).

Chaque nuit, Unibet propose une large couverture NBA avec un grand choix de marchés :

Résultat du match

Écart de points à la fin du match

Total de points marqués

Statistiques individuelles (points, rebonds, passes…)

(points, rebonds, passes…) Et souvent : cotes boostées ou offres spéciales NBA

Que vaut le bonus de bienvenue d'Unibet sur les matchs NBA ?

Exemple pratique :

Vous utilisez un BonusBet de 20€ sur une victoire des Lakers à une cote de 1.55. Si le pari passe, vous touchez uniquement le bénéfice net qui sera de 11€ en cash, directement crédités sur votre solde principal.

Nos conseils pour bien jouer avec le bonus sur la NBA :

Premier pari remboursé : tentez un pari à risque mesuré , comme un joueur en feu ou un outsider qui peut surprendre (ex. : Wembanyama marque 30 points ou plus)

: tentez un , comme un joueur en feu ou un outsider qui peut surprendre (ex. : Wembanyama marque 30 points ou plus) BonusBet : visez des cotes entre 1.50 et 2.00 pour maximiser la rentabilité de vos gains sans prendre trop de risques

En résumé : que vous soyez parieur du dimanche ou suiveur assidu de la NBA, le bonus Unibet est un bon levier pour tester des paris créatifs… sans mettre en jeu votre propre argent au départ.

Tous les bonus Unibet du moment

Assurance Marqueur Unibet : votre bonus NBA remboursé si le joueur ne joue pas assez

Un joueur que vous avez parié titulaire… mais qui reste sur le banc ou sort prématurément ? Unibet couvre ce type d’aléa grâce à son offre Assurance Marqueur sur la NBA.

Si votre joueur débute dans le cinq majeur mais joue moins de 12 minutes, votre pari est remboursé en cash dans un délai de 48h. Simple, utile, efficace.

Soyez remboursé si votre pari NBA répond aux conditions

Comment fonctionne l’Assurance Marqueur NBA ?

Voici les étapes à suivre :

Sélectionnez un pari joueur éligible dans les marchés NBA (liste complète ci-dessous)

dans les marchés NBA (liste complète ci-dessous) Placez votre mise sur un joueur annoncé titulaire

Si ce joueur ne dispute pas plus de 12 minutes, vous êtes automatiquement remboursé en cash

Marchés de paris concernés par l’Assurance Marqueur

Unibet applique cette garantie à de nombreux types de paris individuels NBA (liste actualisée régulièrement) :

Joueur marque X points ou plus Paliers uniquement Chaque joueur marque X points ou plus Tous les joueurs indiqués doivent marquer Joueur réalise un triple-double Aucun palier, résultat brut Joueur marque X pts et son équipe gagne Cumul résultat joueur + résultat d'équipe Joueur prend X rebonds ou plus Paliers uniquement Joueur réalise X passes ou plus Paliers uniquement Meilleur marqueur du match Sans condition, classement final

L’assurance Marqueur est une option intéressante pour les parieurs NBA réguliers. Elle réduit le facteur “incontrôlable” d’un pari joueur (blessure, coaching, repos), tout en offrant un remboursement directement en cash, sans contrainte de mise ultérieure.

Bonus parrainage Unibet : 10€ offerts pour toi et pour chacun de tes amis

Envie de partager tes bons plans paris sportifs ? Avec le programme de parrainage Unibet, vous êtes tous gagnants : 10€ en BonusBet pour le parrain et 10€ pour chaque filleul, dès que les conditions sont remplies.

Profitez du bonus Unibet de parrainage de 10€

Comment fonctionne le bonus parrainage Unibet ?

Voici le déroulé en 4 étapes :

Étape 1 Partager ton code de parrainage depuis ton espace personnel Unibet Étape 2 Ton ami entre ce code à la fin du formulaire d’inscription Étape 3 Les deux comptes doivent remplir les conditions suivantes :

– Le filleul : validation du compte + dépôt de 10€ min. + premier pari de 10€ min.

– Le parrain : même conditions avant l’inscription du filleul Étape 4 Une fois les conditions validées, 10€ en BonusBet sont crédités à chacun sous 24h après le 1er pari du filleul

Ce qu’il faut retenir :

10€ pour toi par filleul actif

Parrainage illimité dans la limite des conditions Unibet

Bonus crédité dans les 24h suivant le premier pari du filleul

Le BonusBet peut être utilisé sur tous les sports, sans restriction de cote

Seuls les gains nets issus des BonusBet sont retirables

C’est un bon moyen de gagner quelques paris gratuits tout en faisant découvrir la plateforme à vos proches. À noter que le parrain doit déjà avoir effectué ses premiers paris avant que l’ami ne s’inscrive, sinon le bonus ne s’active pas.

Bonus Boost Combiné Unibet : jusqu’à +50% de gains grâce au MultiMax

Tu aimes les paris combinés ? Avec MultiMax, Unibet te récompense à chaque sélection ajoutée à ton ticket. Plus tu oses, plus tu gagnes : jusqu’à +50 % de gains supplémentaires, crédités en BonusBet !

Avec le MultiMax, tes gains augmentent à chaque sélection ajoutée à ton pari. Valable sur tous les sports et tous les types de paris !

Comment fonctionne le bonus MultiMax ?

Voici le principe :

Tu crées un pari combiné avec au moins 5 sélections

avec au moins Le bonus MultiMax s’affiche automatiquement dans ton ticket

s’affiche automatiquement dans ton ticket En cas de pari gagnant, tu reçois un pourcentage bonus en plus de tes gains, versé en BonusBet

Important : Le MultiMax est valable sur tous les sports et la plupart des types de paris. Il suffit de combiner plusieurs événements dans un même coupon pour activer le bonus.

Grille des gains bonus MultiMax

5 matchs + 5 % 6 matchs + 7,5 % 7 matchs + 10 % 8 matchs + 12,5 % 9 matchs + 15 % 10 matchs + 20 % 11 matchs + 25 % 12 matchs + 30 % 13 matchs + 35 % 14 matchs + 40% 15 matchs ou + + 50%

Exemple : Tu combines 20 matchs et ton combiné est gagnant ? Tu reçois tes gains normaux + un bonus de 50 % en BonusBet ajouté automatiquement.

MultiMax est un excellent booster pour les amateurs de combinés ambitieux. Même si le risque augmente avec le nombre de sélections, le potentiel de gains explosifs est bien réel. Et comme le bonus est crédité automatiquement, tu n’as rien à faire d’autre que de parier malin.

Notre avis final sur le bonus Unibet

Le bonus de bienvenue Unibet figure clairement parmi les meilleures offres du marché français en 2025. Ce qui le distingue ? Sa double mécanique, à la fois sécurisante et incitative : un pari remboursé jusqu’à 100€ si vous perdez, et 10€ offerts sans dépôt, dès la validation du compte. Peu de concurrents proposent aujourd’hui ce niveau de générosité accessible aussi facilement.

Autre point fort : la flexibilité d’utilisation. Que vous soyez fan de NBA, de foot, ou même de tennis, les BonusBet peuvent être joués librement sur tous les événements, sans contrainte de cote ni de type de pari.

Ajoutez à cela un site fiable, légal (agréé ANJ), une application performante et des options secondaires comme l’assurance marqueur ou le MultiMax, et vous obtenez une offre de bienvenue bien pensée.

Ce qu'on aime Le bonus sans dépôt immédiat

Le bonus sans dépôt immédiat Le remboursement en freebets jusqu'à 100€

Le remboursement en freebets jusqu'à 100€ Les nombreuses promos secondaires (NBA, combinés, parrainage…)

Les nombreuses promos secondaires (NBA, combinés, parrainage…) La rapidité de crédit (souvent sous 24h) Ce qu'on aimerait voir évoluer Un bonus retiré en cash plutôt qu'en freebets

Un bonus retiré en cash plutôt qu'en freebets Des conditions un peu plus souples sur certains marchés

En conclusion : Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, le bonus Unibet est un excellent tremplin pour démarrer. Il combine sécurité, accessibilité et possibilités de gains réels — une offre complète et équilibrée dans un univers très concurrentiel.

Questions fréquentes à propos de Unibet