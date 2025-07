Code promo Unibet : 110€ de bonus de bienvenue offert sur ton premier pari sportif en Juillet 2025

Code promo Unibet 5 rating Bonus de bienvenue : jusqu'à 100 € en freebets sur votre 1er pari + 10 € sans dépôt

Bonus de bienvenue poker : jusqu'à 250 € de bonus S'inscrire sur Unibet

En juillet 2025, le code promo Unibet permet de débloquer un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ sur votre 1er pari sportif. Aussi, lors de votre inscription, vous pouvez débloquer 3 bonus :

Quels sont les avantages en Juillet 2025 avec le code promo Unibet ?

Pour en savoir davantage sur ce bookmaker, notre avis sur Unibet peut sou intéresser.

Comment activer le code promo Unibet pour bénéficier du bonus ?

Pour profitez des différents bonus d'Unibet avec le code promotionnel, voici les différentes étapes à suivre :

Créez un compte sur Unibet En vous assurant de bien utiliser notre lien officiel Saisissez le code promo Écrivez le code lorsque vous êtes sur le formulaire d'inscription Validez votre compte joueur Envoyez une pièce d'identité et un justificatif de domicile Débloquez votre bonus sans dépôt Recevez immédiatement 10€ de freebets dès validation du compte. Effectuez votre 1er dépôt Déposez au moins 10€ et placez votre 1er pari sportif en argent réel (pré-match ou live, simple ou combiné) Recevez vos freebets En cas de pari perdant, Unibet vous rembourse en Freebets dans un délai de 24h.

D'ailleurs, voici un exemple pour bénéficier du bonus Unibet :

Je m’inscris avec le code promo d'Unibet

Je mise 100€ sur mon 1er pari

Si je perds ➝ 100€ de freebets crédités sous 24h

crédités sous 24h Si mon compte est validé ➝ +10€ de freebets sans dépôt

Pour finir, les freebets sont utilisables sur tous les sports, hors Turf. Seul le gain net est crédité en cash.

Quelles sont les conditions importantes pour activer le code promo Unibet ?

Avant de profiter pleinement de votre bonus de bienvenue Unibet, voici les conditions clés à respecter. Cela vous évitera toute mauvaise surprise… et vous assurera de toucher l’intégralité de vos bonus.

Bonus de 110€ à récupérer avec le code promo

Qui est éligible pour recevoir le bonus Unibet ?

Pour bénéficier du bonus, vous devez respecter certaines conditions :

Offre réservée aux nouveaux inscrits sur Unibet.fr

Vous devez avoir 18 ans ou plus et résider en France (y compris DOM-TOM)

et (y compris DOM-TOM) Une seule offre de bienvenue par personne, foyer, adresse IP ou carte bancaire.

Code promo requis pour profiter des 10€ sans dépôt.

Quel est le dépôt minimum requis ?

Pour faire un dépôt, rien de compliquer. Déposez 10€ et utilisez l'un des moyens de paiements ci-dessous :

Cartes bancaires Visa / Mastercard Virements bancaires Classiques / Instantanés Portefeuilles électroniques Skrill / Neteller / PayPal Cartes prépayées Paysafecard

Quelles sont les règles pour le 1er pari sportif sur le bookmaker Unibet ?

Voici une liste de règle à respecter lors de votre premier pari sur ce site de pari sportif.

Montant minimum : 10€ En argent réel uniquement (pas en argent gratuit) Type de pari : simple ou combiné, en pré-match ou live Pas de pari système Pas de cote minimale imposée : liberté totale Cash Out interdit → le bonus est annulé si vous l’utilisez

Comment fonctionnent les freebets Unibet ?

Si votre 1er pari est perdant, vous recevez jusqu’à 100€ en freebets, selon le montant misé.

Crédit de jeu Unibet Une première partie sous 24h après le résultat et le reste après validation du compte Validité des freebets Unibet Vous pouvez jouez ces freebets jusqu’au 31 décembre 2025. Utilisation des freebets Unibet Paris simples ou combinés autorisés (hors paris système). Aucun minimum de cote. Vous ne récupérez que le gain net.

Exemple : vous pariez 20€ en Freebet sur une cote 2.00 ➝ Vous recevez 20€ en cash si le pari est gagnant (la mise n’est pas rendue)

La validation du compte est-elle obligatoire ?

Oui, la validation du compte est absolument obligatoire. Elle vous permet tout d'abord d'obtenir les 10 € offerts sans dépôt. De plus, elle est nécessaire pour recevoir l'intégralité des Freebets auxquels vous avez droit. Enfin, valider votre compte vous garantit la possibilité de retirer vos gains sans aucune restriction.

Pour réaliser cette validation, vous devez transmettre plusieurs documents. Une pièce d'identité valide (carte nationale d’identité ou passeport) sera demandée. Un justificatif de domicile récent est également requis. Enfin, il faudra fournir un RIB pour activer les virements bancaires sur votre compte.

Que vaut le code promo Unibet face aux autres bookmakers ?

Voici notre comparatif des principaux codes promo disponibles en avril 2025, avec un zoom sur ce qu'ils apportent à l'inscription, notamment pour les fans de sports comme la NBA.

Bonus 100€ remboursés en freebets + 10€ sans dépôt 100€ en freebet 100€ remboursés + bonus dépôt 100€ remboursés en freebet Niveau des cotes Correct, surtout en NBA Souvent en dessous de la moyenne Cotes solides sur plusieurs sports Bon niveau général Nb Sports/Paris +25 sports / nombreux marchés & MyBet +20 sports / choix classique 18 sports +25 sports / catalogue complet Cash Out ✅ ❌ ✅ ✅ Bet Builder ✅ ❌ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Appli Mobile ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Parrainage ✅ ❌ ❌ ✅ Note Globale ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Site Officiel ✅ Pariez sur Unibet ✅ Pariez sur PMU ✅ Pariez sur OlyBet ✅ Pariez sur Betclic

Quelles sont les autres promotions Unibet ?

Unibet ne se contente pas d’un bonus de bienvenue attractif. L’opérateur propose également de nombreuses promotions permanentes qui méritent votre attention, notamment si vous êtes un parieur régulier.

MultiMax : comment ça marche ?

Le MultiMax est une offre qui vous permet de booster vos gains sur les paris combinés, en fonction du nombre de sélections. Plus vous combinez de matchs, plus le bonus augmente. Le bonus est crédité en BonusBet en cas de pari gagnant.

Grille des bonus MultiMax :

Nb de sélections Bonus 5 +5% 6 +7.5% 7 +10% 8 +12.5% 9 +15% 10 +20% 11 +25% 12 +30% 13 +35% 14 +40% 15 à 20+ +50%

Conditions :

Paris combinés uniquement (simples exclus).

Tous sports et marchés éligibles.

Le bonus s’affiche directement dans le coupon avant validation.

Annule ton pari : quelles sont les règles exactes ?

Avec la fonctionnalité d’annulation de pari d'Unibet, vous pouvez facilement retirer un pari placé par erreur, sans attendre la fin de l'événement sportif concerné.

Cette option est valable exclusivement pour les paris simples effectués en pré-match, c’est-à-dire avant le début de l'événement. Vous disposez d’un délai précis de 5 minutes à compter de la validation de votre pari pour procéder à l’annulation. Si ce délai est dépassé ou que l'événement a commencé, il ne sera plus possible d’annuler votre pari.

Exemple concret : Si vous placez accidentellement un pari à 20h00 sur le match NBA Lakers – Celtics, vous avez jusqu’à 20h05 pour demander l’annulation. Passé ce délai, votre pari est définitivement engagé.

Les défis et missions : comment participer ?

Unibet organise régulièrement des défis et missions hebdomadaires ou mensuels. Ces événements vous permettent de remporter des Freebets ou de participer à des tirages au sort en remplissant des objectifs simples et variés.

Parmi les exemples fréquents de missions proposées :

Remporter un pari combiné sur des matchs NBA (au minimum 3 rencontres).

Miser sur le buteur d’un match de Ligue 1.

Placer un pari personnalisé avec la fonctionnalité MyBet.

Atteindre un montant spécifique de mises durant une période déterminée.

Les récompenses à la clé peuvent inclure :

Des freebets allant de 5€ à 50€.

L'accès à des grilles exclusives ou à des tournois privés.

L’apparition dans un classement des meilleurs parieurs sur le Club House Unibet.

Vous pouvez facilement consulter toutes les missions disponibles en vous rendant directement sur l’onglet « Promotions » du site ou depuis l’application mobile Unibet. Pour ne rater aucune opportunité, pensez à activer les notifications et recevez des alertes personnalisées.

Assurance Marqueur NBA : vos paris protégés si le joueur ne joue pas assez

Parier sur un joueur NBA est passionnant, mais parfois une blessure inattendue ou une décision du coach peuvent gâcher votre pari. Avec l'Assurance Marqueur NBA d'Unibet, ce risque disparaît. Si le joueur sur lequel vous avez misé est titulaire mais joue moins de 12 minutes, Unibet vous rembourse votre mise en cash sous 48 heures.

Avec Unibet, récupérez votre mise si votre pari répond aux critères de l'assurance marqueur

Comment ça fonctionne ?

Pour profiter de cette fonctionnalité, voici les conditions :

Sélectionnez un pari joueur NBA éligible dans la liste proposée (ex : “Joueur marque 20 points ou +”, “Double-double”, “Nombre de passes”…). Le joueur doit commencer le match dans le 5 majeur. S’il joue moins de 12 minutes, Unibet vous rembourse votre mise en argent réel, même si le pari est perdant.

Quelques sont les paris sportifs NBA éligibles ?

Pour bénéficier de l'assurance marqueur NBA, voici les types de paris NBA disponible :

Nombre de points (paliers)

Double-double / Triple-double

Duo/trio de joueurs marquant X points

Points + victoire/défaite de l'équipe

Rebonds / Passes / Panier à 3 points (paliers uniquement)

Meilleur marqueur / passeur / rebondeur du match

Exemple concret de l'assurance marqueur

Vous misez 20€ sur « LeBron James marque au moins 20 points ». Il débute bien dans le 5 majeur mais ne joue que 8 minutes avant de sortir. Dans ce cas précis, Unibet vous rembourse automatiquement vos 20€ en argent réel.

Pourquoi choisir Unibet pour ses paris?

Unibet fait partie du top 5 des bookmakers en France depuis plusieurs années. En 2025, la plateforme s’impose comme un acteur incontournable grâce à son bonus de bienvenue attractif, son application mobile très bien notée, et une expérience utilisateur taillée pour les parieurs exigeants.

Bonus de bienvenue allant jusqu’à 100€ offerts + 10€ de freebets sans dépôts (remboursement du 1er pari)

allant jusqu’à 100€ offerts + 10€ de freebets sans dépôts (remboursement du 1er pari) Streaming live sur NBA, Bundesliga, tennis ATP/WTA

sur NBA, Bundesliga, tennis ATP/WTA Cotes compétitives sur les grands sports

sur les grands sports Interface ergonomique sur desktop et mobile

sur desktop et mobile Fonctionnalités avancées tels que le cash out, bet builder ou le multiplex

tels que le cash out, bet builder ou le multiplex Licence ANJ avec plus de 20 ans d’expérience

avec plus de 20 ans d’expérience Application Unibet qui est notée 4,7/5 sur l’App Store

L’appli Unibet offre une navigation fluide, une gestion complète du compte, et l’accès aux paris en live, au streaming et à toutes les promos. Parfait pour parier de n’importe où.

Notre note sur 5 : 4/5 ⭐

Ce score repose sur notre test complet de la plateforme (bonus, interface, appli, cotes, service client…). Et pour voir comment il se compare aux autres, consultez notre comparatif des bonus bookmakers en 2025.

Notre avis final sur le code promo Unibet

Le code promo Unibet vous permet de bénéficier jusqu’à 100€ remboursés en freebets sur votre 1er pari sportif s’il est perdant. Une offre simple, rapide à activer et sans conditions de cote minimum, ce qui la rend idéale pour débuter sans pression.

Points forts Montant intéressant : jusqu’à 100€ offerts ainsi que 10€ de freebets sans dépôts

Montant intéressant : jusqu’à 100€ offerts ainsi que 10€ de freebets sans dépôts Retrait instantané possible de 10€ minimum

Retrait instantané possible de 10€ minimum Application mobile performante

Application mobile performante Streaming vidéo de qualité via Unibet TV

Streaming vidéo de qualité via Unibet TV Pas de code obligatoire, bonus activé automatiquement via notre lien Points faibles Le 1er pari doit être bien choisi : il détermine le montant du bonus

Le 1er pari doit être bien choisi : il détermine le montant du bonus Seuls les gains nets des freebets sont retirables

Seuls les gains nets des freebets sont retirables Cash Out interdit sur le premier pari si vous voulez le bonus

Recommandation finale

L’offre Unibet est l’une des plus accessibles et transparentes du marché français. Si vous recherchez un bookmaker fiable, complet et qui récompense votre inscription sans piège, Unibet est un excellent choix.

FAQ Code promo Unibet 2025