Avis Unibet : l’un des meilleurs sites de paris sportifs en France ? Test du bookmaker Juillet 2025

Notre avis rapide sur le site de pari sportif Unibet

Solide, complet, et taillé pour les parieurs exigeants : Unibet reste un incontournable des sites de paris en ligne en 2025. Bonus de bienvenue attractif, cotes compétitives, streaming de la NBA, de la Bundesliga ou des tournois ATP, fonctionnalités avancées… tout y est pour parier dans les meilleures conditions.

Mais derrière cette belle vitrine, que vaut vraiment l'expérience utilisateur sur mobile ? L’appli est-elle à la hauteur ? Le service client est-il à l'écoute ? On a tout testé pour vous fournir le meilleur avis.

Avant de plonger dans les détails, voici un aperçu rapide des forces et faiblesses d’Unibet, basé sur notre test. Entre cotes compétitives, application mobile de référence et streaming live, le site coche presque toutes les cases. Toutefois, quelques limites subsistent, notamment côté promotions et diversité des compétitions.

Cotes parmi les plus élevées du marché, notamment grâce aux cotes boostées

Support client multilingue disponible 24/7

Paris gratuits régulièrement offerts sur les réseaux sociaux

Plateforme de streaming live performante pour suivre les matchs en direct

Moins de compétitions disponibles que chez certains concurrents

Promotions moins variées, en cours d'amélioration

Options bancaires limitées (par rapport à d'autres bookmakers)
Pas de Fantasy League ni de Loto Foot

Notre avis sur les différents éléments du bookmaker

Bonus de bienvenue : 4/5 ⭐ Offre simple, jusqu’à 100 € remboursés ainsi que 10 € de freebets sans dépôt Offre paris & cotes : 4/5 ⭐ Bonne profondeur de marché, cotes compétitives mais légèrement en retrait sur certains sports Application mobile : 4/5 ⭐ Expérience globalement fluide mais bugs fréquents et stabilité perfectible Fonctionnalités : 5/5 ⭐ Cash Out, Bet Builder, Multiplex, Unibet TV… une offre très complète Fiabilité & sécurité : 5/5 ⭐ Agréé ANJ, cryptage SSL, +20 ans d’expérience, groupe Kindred Service client : 3/5 ⭐ Multicanal, mais manque de réactivité et trop d’automatisation dans les réponses Note globale Unibet : 4/5 ⭐ Un bookmaker solide, mais qui doit encore progresser sur la stabilité et le support

Notre avis sur les meilleurs bookmakers en 2025 : Unibet dans les meilleurs bookmakers ?

Bonus (€ + Type) 100€ remboursés en freebets + 10€ sans dépôt 100€ en freebet 100€ remboursés + bonus dépôt 100€ remboursés en freebet Niveau des cotes Correct, surtout en NBA Souvent en dessous de la moyenne Cotes solides sur plusieurs sports Bon niveau général Nb Sports/Paris +25 sports / nombreux marchés & MyBet +20 sports / choix classique 18 sports +25 sports / catalogue complet Cash Out ✅ ❌ ✅ ✅ Bet Builder ✅ ❌ ✅ ✅ Streaming ✅ ✅ ✅ ✅ Appli Mobile ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Parrainage ✅ ❌ ❌ ✅ Note Globale ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐

Le bonus Unibet reste l’un des plus simples et souples du marché, avec :

10€ de freebets offerts sans dépôt

Pas de cote minimale imposée

Le bonus de 10€ utilisable sans contrainte

bonus de 10€ utilisable sans contrainte Streaming, grilles, app mobile et parrainage inclus

Verdict : Certes, certains concurrents comme Betclic ou PMU Sports affichent des cotes plus compétitives sur certains matchs, mais peu offrent un écosystème aussi complet et facile à prendre en main que celui d’Unibet.

Notre avis sur le bonus Unibet : 100€ + 10€ sans dépôt expliqué étape par étape

Parmi les offres les plus attractives du moment, Unibet propose un bonus double :

Jusqu’à 100 € remboursés sur votre 1er pari sportif perdant

sur votre 1er pari sportif perdant 10 € de freebets offerts sans dépôt, avec le code promotionnel Unibet.

Pas besoin de conditions compliquées ou de cotes minimales : voici comment activer facilement cette offre exclusive.

Bonus de 110€ à récupérer avec le code promo

Comment obtenir le bonus Unibet ?

Cliquez ici pour ouvrir un compte Accédez au site officiel via notre lien sécurisé et entrez le code promo au moment de l'inscription. Remplissez le formulaire Créez votre compte en quelques clics avec vos informations personnelles. Validez votre compte Envoyez une pièce d'identité + justificatif de domicile pour recevoir les 10 € sans dépôt. Effectuez un dépôt Déposez au minimum 10 € pour pouvoir placer votre premier pari. Placez votre premier pari Misez en argent réel sur un pari simple ou combiné, en pré-match ou live. (Attention : pas de cash out ou de pas de paris système.) Recevez vos freebets Si vous perdez votre premier pari

À savoir que la première partie est créditée dans les 24h suivant le résultat et que le reste est versé après validation définitive de votre compte.

Exemples de mise chez Unibet

Pour obtenir ce bonus, voici un exemple concret :

Vous misez 100 € ➝ 100 € remboursés en freebets si le pari est perdant

si le pari est perdant Vous misez 50 € ➝ 50 € remboursés

Votre compte est validé ➝ 10 € de freebets offerts sans rien déposer

Conditions clés à retenir pour le bonus Unibet

Pour bénéficier de ce bonus, il y a quelques règles à respecter :

Validité de l’offre : jusqu’au 31 décembre 2025 Cote minimale : aucune exigence Paris autorisés : simples ou combinés, en live ou pré-match Exclus : paris système & cash out Retrait : seuls les gains nets obtenus avec les freebets sont crédités en cash

Notre avis : cette offre est cumulable avec les bonus poker et turf. Elle est parfaite si vous souhaitez découvrir toute la plateforme.

Les conditions pour utiliser le bonus Unibet

Notre avis sur l'inscription Unibet

Cliquez sur le lien sécurisé Aller sur le site web d’Unibet (via bouton “S'inscrire”). Remplissez le formulaire Indiquez toutes vos informations personnelles, votre identifiant, vos limites et bien entendu le code promo. Validez les termes et conditions Afin de répondre à la conformité de l'opérateur français. Effectuez le premier dépôt Pour non seulement réaliser votre premier pari, mais aussi obtenir votre votre bonus Unibet Validez le compte En renvoyant le plus rapidement possible à Unibet, une photocopie de votre pièce d'identité et RIB.

Verdict : comme ses concurrents directs, le processus d'inscription avec Unibet est relativement facile.

Notre avis pour faire un dépôt et retrait chez Unibet

Critères Informations Moyens de dépôts Carte bleue, Visa, Mastercard, Skrill, Virement classique et instantané, Paysafecard, Neteller, PayPal, Apple Pay Non acceptés Cartes PCS Dépôt minimum 10 € Frais de dépôt Aucun Méthodes de retrait Virement bancaire classique (1 à 5 jours), virement instantané (sous 15 min, max 500 €), Skrill (après validation sous 48h) Retrait minimum 10 € Frais de retrait Aucun Limite de gains maximum Jusqu’à 100 000 € pour le football / 50 000 € pour le basket ou le hockey Cote minimum 1,10 Mise minimum 0,10 € (10 centimes)

Verdict : Rien de bien différent avec Unibet : les moyens de réaliser un dépôt ou un retrait sont similaires à ce qu'on retrouve sur les autres opérateurs.

Que vaut l'application mobile Unibet sur iOS & Android ?

Envie de parier en ligne de n’importe où depuis votre mobile ? L’application Unibet paris sportifs & courses hippiques est disponible gratuitement sur iOS et Android, et son installation est rapide et très simple.

Mais donc, comment télécharger l'application Unibet ?

Téléchargez l'appli Unibet sur iOS

Voici toutes les étapes pour avoir l'app Unibet sur votre Iphone ou Ipad :

Rendez-vous sur l’ App Store ,

, Recherchez Unibet Paris Sportifs & Turf

Téléchargez-la directement depuis Unibet

Taille : 126 Mo : Compatible à partir d’iOS 9.0

Installation en quelques secondes, même pour les débutants.

Téléchargez l'application Unibet sur Androïd

Ouvrez le Google Play Store ,

, Tapez Unibet Paris Sportifs & Turf,

Cliquez sur Installer.

Taille : 63,8 Mo : Fonctionne dès Android 4.0

Légère et rapide, l’appli est opérationnelle en un instant.

L'application Unibet : ergonomie, rapidité, fonctionnalités… on l’a testée !

Si vous cherchez un site de pari en ligne fiable à utiliser depuis votre smartphone, l’application Unibet pour les paris sportifs & turf fait partie des meilleures du marché.

Toutes les fonctionnalités à retrouver sur l'application mobile Unibet

Notée 4,4 sur Google Play et 4,7 sur l’App Store, elle promet une expérience fluide, rapide et complète, avec toutes les fonctionnalités essentielles :

cash out,

streaming,

cotes boostées,

gestion du compte,

dépôts et retraits.

Nous l’avons testée dans ses moindres détails pour vérifier si elle tient ses promesses : ergonomie, navigation, stabilité, mais aussi comparaison avec la version mobile classique. Voici notre retour complet.

Design de l’appli Unibet : que vaut vraiment l’expérience utilisateur ?

L’appli Unibet reprend les codes graphiques du site, tout en proposant une interface plus intuitive sur mobile. Le style est épuré, les menus clairs, et l’expérience globale est pensée pour aller droit au pari.

Navigation fluide et rapide : la structure est optimisée pour vous permettre de placer un pari ou retrouver un événement en quelques clics seulement.

: la structure est optimisée pour vous permettre de placer un pari ou retrouver un événement en quelques clics seulement. Réactivité au top : les pages chargent rapidement, les transitions sont fluides, et les retours utilisateurs confirment une appli rapide et agréable.

: les pages chargent rapidement, les transitions sont fluides, et les retours utilisateurs confirment une appli rapide et agréable. Design ergonomique : certaines catégories de lives rappellent le format “stories” d’Instagram, ce qui rend la navigation très naturelle, notamment pour les nouveaux utilisateurs.

: certaines catégories de lives rappellent le format “stories” d’Instagram, ce qui rend la navigation très naturelle, notamment pour les nouveaux utilisateurs. À noter : quelques retours d’utilisateurs mentionnent que les polices pourraient être plus lisibles, surtout sur petits écrans.

Verdict : une application solide, bien pensée, qui offre une expérience mobile claire, rapide et efficace pour tous les types de parieurs.

Un excellent design est visible sur l'application Unibet

Que vaut l'expérience pour parier en ligne avec Unibet ?

L’application Unibet permet de gérer l’ensemble de votre expérience de jeu depuis votre smartphone : placer des paris, déposer ou retirer de l’argent, suivre vos gains, tout est accessible depuis un seul endroit.

Mais si toutes les fonctionnalités sont bien présentes, leur exécution manque parfois de fiabilité : quelques bugs peuvent survenir lors de la validation de paris, ou rendre le processus de dépôt un peu laborieux.

Bien que l’interface soit claire, la stabilité technique n’est pas encore au niveau des meilleurs du marché.

Verdict : fonctionnalités complètes, mais la fluidité reste à renforcer pour garantir une expérience 100 % mobile sans accroc.

L'appli Unibet propose de très bonnes fonctionnalités en ce qui concerne les paris sportifs

Le test de rapidité sur l'application Unibet

Si l’application Unibet reste globalement fluide et agréable à utiliser au quotidien, plusieurs utilisateurs soulignent des problèmes de stabilité ponctuels :

Certains retours font état de déconnexions soudaines, de bugs sur les dépôts ou d’un ralentissement lors de la navigation entre les écrans.

Des fonctionnalités comme le suivi des paris favoris ou la reconnaissance biométrique peuvent parfois ne pas fonctionner correctement.

Malgré ces remontées récurrentes, des mises à jour sont publiées régulièrement, ce qui laisse espérer des améliorations continues de la part des développeurs.

L'appli Unibet a quelques complications mais les mises à jour régulières permettent de régler tout cela

Notre avis : si l’ergonomie et la vitesse d’exécution restent de bons points, la stabilité de l’application mérite encore d’être renforcée, notamment en période de forte affluence ou sur certains appareils Android.

Notre avis sur les performances de l’application Unibet

Que vous passiez par l’application Unibet ou par la version mobile du site, l’expérience reste très complète. Les deux supports donnent accès à toutes les fonctionnalités clés : paris en direct, streaming, cotes boostées, gestion du compte, service client, et bien sûr dépôts/retraits.

L’application se distingue toutefois par une meilleure fluidité, des temps de chargement plus rapides, et une interface optimisée pour les gestes tactiles, notamment grâce à :

la reconnaissance par empreinte digitale pour se connecter plus rapidement,

pour se connecter plus rapidement, la fonctionnalité Multiplex, qui permet de suivre jusqu’à 9 événements en simultané,

et l’accès facilité au live stream Unibet TV

La performance de l'application Unibet comparé aux autres

Verdict : si la version mobile du site est déjà très performante, l’application offre une expérience plus fluide, plus rapide et mieux adaptée à une utilisation quotidienne. Pour les parieurs réguliers, l’appli reste clairement le choix le plus confortable.

Notre avis sur les paris en direct et le streaming sur Unibet

Unibet fait partie des meilleurs sites de paris sportifs en ligne pour suivre l’action en temps réel. Grâce à une interface live fluide, un accès rapide aux statistiques, et surtout au service Unibet TV, les parieurs peuvent à la fois miser et regarder leurs matchs préférés en NBA depuis une seule plateforme.

Mais que vaut vraiment l’expérience live sur l’application mobile ? Nous avons testé l’ensemble : navigation pendant les matchs, qualité du streaming, statistiques en direct et ergonomie globale. Voici notre retour complet.

Interface live : fluide mais perfectible

L’interface live de l’application Unibet est globalement réactive et fluide, ce qui permet de suivre les événements et de placer ses paris en temps réel sans ralentissement. Cependant, plusieurs points pourraient être optimisés pour améliorer l’expérience :

Le design est très monochrome, dominé par le vert, ce qui manque de repères visuels pour naviguer plus intuitivement entre les sections.

entre les sections. L’accès aux statistiques de joueurs ou aux compositions d’équipe se fait via une fenêtre externe peu pratique à refermer , ce qui peut casser le rythme pendant un match.

, ce qui peut casser le rythme pendant un match. La sélection des buteurs à parier est peu intuitive lors de la première utilisation, ce qui peut dérouter les nouveaux utilisateurs.

Verdict : une interface live rapide et efficace, mais qui gagnerait à être mieux structurée visuellement pour renforcer la clarté et l’ergonomie en pleine action.

Statistiques en direct : faciles à trouver, mais trop minimalistes

Sur Unibet, les statistiques en direct sont faciles à repérer depuis l’interface live, ce qui est un bon point. Mais leur contenu est limité, avec peu de données disponibles comparé à d'autres sites.

Visuellement, elles tranchent avec le reste de l'application noir et vert, en s'affichant en noir sur fond blanc, dans un style très sobre, presque brut, qui rappelle un tableau Excel. Si ce contraste a le mérite d’attirer l’attention, il nuit à l’harmonie globale de l’interface.

Notre avis : pratiques mais peu fournies, ces stats gagneraient à être plus riches et mieux intégrées à l’expérience utilisateur.

Que vaut l’assurance marqueur Unibet ?

Avec l’assurance marqueur, vos paris NBA sont remboursés en cash si votre joueur, pourtant titulaire dans le 5 majeur, joue moins de 12 minutes. Il suffit de parier sur un pari “joueur” éligible (points, passes, rebonds, double-double, etc.).

Avec Unibet, récupérez votre mise si votre pari répond aux critères de l'assurance marqueur

Exemple : vous misez 20€ sur “Le joueur marque 20 points ou +”, il sort rapidement et joue moins de 12 minutes ? Vous récupérez 20€ en cash sous 48h. Une offre idéale pour parier sur la NBA sans crainte d’un coaching imprévisible !

Si vous hésitez encore, découvrez aussi notre comparatif des bonus bookmakers ou notre guide pour bien utiliser son pari gratuit Unibet.

Notre avis sur Unibet TV : la plateforme qui permet de suivre des matchs en live

Grâce à Unibet TV, vous pouvez regarder de nombreux matchs en streaming directement depuis l’application ou le site. Ce service est intégré à l’interface des paris en direct et couvre un large éventail de compétitions majeures :

NBA

Liga (Espagne), Bundesliga (Allemagne), Serie A (Italie)

Tournois ATP / WTA

Regardez vos matchs préférés en utilisant le service de streaming Unibet TV

Il est même possible de suivre plusieurs matchs en simultané, notamment grâce à la fonction Multiplex. Un vrai plus pour les parieurs live, qui peuvent suivre l’action en direct tout en ajustant leurs mises en temps réel.

Voici comment accéder à Unibet TV en 5 étapes simples :

Rendez-vous sur le site officiel d’Unibet : cliquez sur notre lien sécurisé pour accéder directement à la plateforme. Créez votre compte joueur : remplissez le formulaire avec vos infos personnelles (nom, adresse, date de naissance, etc.) et vos identifiants de connexion. Validez votre compte Unibet : fournissez une copie de votre pièce d'identité + un RIB pour activer votre compte. Un code de validation vous sera envoyé par courrier. Effectuez un dépôt : déposez au moins 10 € via carte bancaire, PayPal, Skrill ou virement pour activer toutes les fonctionnalités, dont Unibet TV. Accédez à Unibet TV : connectez-vous, puis cliquez sur l’onglet “Unibet TV” pour voir les matchs disponibles en direct. Le pictogramme indique qu’un événement est diffusé.

Unibet TV fonctionne sur mobile, tablette et ordinateur, et vous permet même de regarder plusieurs matchs en simultané grâce au mode Multiplex. Pour activer le plein écran, il suffit de cliquer sur l’icône d’agrandissement ou de double-cliquer sur le lecteur vidéo.

Pensez à maintenir un solde positif ou à avoir placé un pari au cours des dernières 24h pour continuer à profiter du service.

Verdict : L'appli Unibet est très intéressante pour ceux souhaitant suivre l'évolution de leurs paris sur des matchs en direct.

Le service client Unibet a-t-il répondu à nos questions ?

Unibet propose plusieurs moyens de contact pour accompagner ses utilisateurs, avec un service accessible 7 jours sur 7 :

Email : [email protected]

: [email protected] Formulaire de contact : disponible directement sur le site ou sur l’application, via la rubrique “Centre d’aide”

: disponible directement sur le site ou sur l’application, via la rubrique “Centre d’aide” FAQ complète : accessible en bas de page dans l’onglet “Centre d’aide”, avec des réponses détaillées par thème

: accessible en bas de page dans l’onglet “Centre d’aide”, avec des réponses détaillées par thème Téléphone : 09 75 18 83 21 (appel non surtaxé), disponible tous les jours de 10h à 19h

: 09 75 18 83 21 (appel non surtaxé), disponible tous les jours de 10h à 19h Live Chat : accessible de 08:00 à 00:00 et 7j/7 directement sur le site

Les différentes manières de contacter le support Unibet

Le service client Unibet propose plusieurs canaux de contact (live chat, téléphone, e-mail…), mais la qualité de l’accompagnement reste inégale, d’après notre test et de nombreux retours d’utilisateurs.

Le live chat est accessible 24h/24, ce qui est un bon point. Toutefois, les réponses sont souvent très automatisées , avec peu de personnalisation dans les échanges. Cela peut ralentir la résolution des problèmes plus complexes.

est accessible 24h/24, ce qui est un bon point. Toutefois, , avec peu de personnalisation dans les échanges. Cela peut ralentir la résolution des problèmes plus complexes. Le support par e-mail est utile pour les démarches plus détaillées, mais les délais de réponse peuvent s’étendre sur plusieurs jours selon la période et le volume de demandes.

est utile pour les démarches plus détaillées, mais les délais de réponse peuvent selon la période et le volume de demandes. L’assistance téléphonique (10h à 19h, 7j/7) est appréciable, mais les réponses manquent parfois de clarté ou de suivi, selon certains avis.

Verdict : si le SAV d'Unibet est complet, la réactivité et la pertinence des réponses laissent parfois à désirer. Surtout en cas de bug technique ou de problème de retrait. On attend d’un acteur aussi établi un niveau de support plus à la hauteur de sa réputation.

Notre avis final sur le bookmaker Unibet en 2025

Le site reste une valeur sûre du marché français, surtout pour les parieurs qui recherchent des cotes compétitives, une application mobile solide et un accès facile au streaming en direct. Malgré cela, certains utilisateurs fidèles regrettent l’ancienne version de l’appli, jugée plus simple et stable avant la refonte.

Avantages Cotes parmi les plus hautes du marché, notamment en NBA, tennis et football

Cotes parmi les plus hautes du marché, notamment en NBA, tennis et football Bonus de bienvenue ultra simple à activer

Bonus de bienvenue ultra simple à activer Application mobile performante

Application mobile performante Streaming vidéo de qualité via Unibet TV

Streaming vidéo de qualité via Unibet TV Nombreuses fonctionnalités : cash out, pari personnalisé, Multiplex…

Nombreuses fonctionnalités : cash out, pari personnalisé, Multiplex… Offre complète : sport + poker + turf accessibles via un seul compte Inconvénients Stabilité de l’appli à améliorer (bugs signalés lors de la validation des paris)

Stabilité de l’appli à améliorer (bugs signalés lors de la validation des paris) Interface live un peu monotone et manque de clarté sur les statistiques

Interface live un peu monotone et manque de clarté sur les statistiques Service client inégal, peu réactif selon les retours utilisateurs

Note globale : 4/5 ⭐

Unibet s’adresse avant tout aux parieurs aguerris et à ceux qui cherchent un bookmaker fiable, bien établi, avec une offre riche et des cotes solides. Les amateurs de paris live et les fans de NBA ou de tennis y trouveront clairement leur compte.

Questions Fréquentes (FAQ) sur le bookmaker Unibet