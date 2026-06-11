Dépendance au jeu : que faire quand les paris sportifs deviennent un problème ?

Si les paris sportifs prennent trop de place, pour vous ou pour un proche, cette page va droit au but : les signes à repérer, les gestes à poser aujourd’hui et les numéros français à appeler, gratuitement et sans donner votre identité.

Cette page est là pour aider, pas pour juger.

Les paris sportifs peuvent devenir compulsifs. L’envie de se refaire après une perte, les mises qui grimpent, le compte qu’on rouvre en cachette : ce sont des mécaniques connues et il existe des moyens concrets de les arrêter.

Besoin de parler maintenant ?

Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (8h à 2h, 7j/7, appel gratuit et anonyme).

Pour bloquer d’un coup l’accès à tous les sites de paris agréés, demandez votre interdiction de jeux sur Joueurs Info Service :(8h à 2h, 7j/7, appel gratuit et anonyme).Pour bloquer d’un coup l’accès à tous les sites de paris agréés, demandez votre interdiction de jeux sur anj.fr/ts

Cinq gestes possibles dans les dix prochaines minutes si vous sentez que les paris deviennent ou sont devenus un problème :

Gestes Comment le faire ? Effet Faire une pause Fermer l’application et ne plus parier aujourd’hui Immédiat Supprimer la carte enregistrée Retirer le moyen de paiement dans les réglages du compte Déposer redevient un effort, plus un réflexe Fixer une limite Rubrique « jeu responsable » ou « mes limites » du compte Une baisse s’applique vite, une hausse prend plusieurs jours S’auto-exclure Demande d’interdiction de jeux sur anj.fr/ts Bloque tous les sites agréés, 3 ans minimum En parler Appeler Joueurs Info Service au 09 74 75 13 13 Gratuit, anonyme, 8h à 2h, 7j/7

Nos conseils pour un jeu responsable

Parier peut et doit rester un simple loisir tant que quelques garde-fous sont en place. Voici 11 repères pour garder la main quand vous misez.

Le ministère des Sports détaille aussi les risques propres aux paris sportifs sur sa page dédiée.

1 Jouez pour le plaisir, jamais pour l’argent Ne pariez que quand l’envie de vous divertir est là. Triste, en colère ou seul, mieux vaut s’abstenir. Le jeu n’est ni un revenu ni une porte de sortie face aux dettes, et il ne règle aucun souci d’argent, de couple ou de moral. Le jour où parier ne vous amuse plus, demandez-vous ce qui vous y pousse encore. 2 Voyez l’argent perdu comme le prix de la soirée Une mise, c’est le coût d’un loisir, comme une place de concert. Un gain reste un bonus, pas une rentrée sur laquelle compter. Une bonne session se mesure au plaisir qu’elle vous a donné, pas au solde affiché à la fin. 3 Posez un budget et tenez-le Avant de jouer, fixez la somme que vous pouvez perdre sans que votre quotidien en pâtisse. Montant atteint, vous arrêtez. Les limites de dépôt du compte rendent la règle automatique. 4 Posez une durée et coupez à l’heure dite Décidez du temps de jeu avant la première mise. Quand le minuteur sonne, vous arrêtez, gagnant comme perdant. La limite de temps des réglages s’en charge si vous craignez d’oublier. 5 Ne courez jamais après vos pertes Après une série noire, l’envie de tout récupérer d’un coup grimpe vite. C’est le piège classique : plus on mise pour se refaire, plus l’ardoise s’allonge. Une perte se solde, elle ne se rattrape pas en relançant. 6 Partez du principe que vous allez perdre Sur la durée, les chances penchent du côté de la maison, c’est mathématique. Commencez chaque session en considérant la mise comme déjà dépensée. Vous éviterez la déception et l’envie de continuer une fois le budget épuisé. 7 Gardez votre vie en équilibre Un travail qui tourne, des proches autour de vous, des activités qui comptent : quand tout cela va, le besoin de parier s’efface. Le jeu ne remplace ni les amis, ni la famille, ni le reste. C’est souvent quand l’équilibre se fissure qu’il prend trop de place. 8 Ne tombez pas dans les idées reçues Plusieurs croyances laissent penser qu’on peut continuer sans risque. La chance qui « finit par tourner » après une mauvaise passe en fait partie. Miser sur plusieurs jeux à la fois pour décrocher le gros lot aussi. Ces raisonnements vident le compte, rien de plus. 9 N’empruntez jamais pour jouer Ne misez que ce que vous avez déjà en poche. Emprunter pour parier, à un proche ou via un crédit, change un loisir en dette et enclenche l’engrenage. 10 Ne jouez pas pour aller mieux Le jeu ne soigne ni le stress, ni la solitude, ni la douleur. Parier pour échapper à une émotion difficile, au lieu de se distraire, mène droit aux ennuis. Quand le moral flanche, cherchez une autre soupape. 11 Repérez les signaux et demandez de l’aide Apprenez à reconnaître les signes d’une pratique qui dérape et restez à l’écoute de votre état. Si le jeu vous échappe, parlez-en à un proche ou à un service spécialisé. Demander de l’aide tôt, c’est se donner les meilleures chances de reprendre la main. Au moindre doute sur votre pratique, Joueurs Info Service répond au 09 74 75 13 13, gratuitement et sans jugement.

Quels sont les signes d’une dépendance au jeu ?

La dépendance au jeu, ou trouble du jeu d’argent, c’est quand parier devient incontrôlable et passe avant le reste, malgré les pertes et les dégâts.

Les médecins la classent comme une addiction comportementale, au même titre que d’autres dépendances sans produit. Elle ne se mesure ni à la somme jouée ni à la fréquence : ce qui compte, c’est la perte de maîtrise et ses conséquences sur votre vie quotidienne.

Une pratique à risque ne s’installe pas du jour au lendemain.

Quelques comportements reviennent souvent :

Les mises augmentent pour ressentir la même excitation qu’avant.

Après une perte, vous repariez tout de suite pour vous refaire.

Vous n’arrivez plus à vous arrêter, même quand vous l’aviez décidé.

Vous cachez vos paris ou vos pertes à votre entourage.

Vous êtes tendu, irritable ou angoissé dès que vous ne pouvez pas parier.

Le jeu empiète sur votre budget, votre travail, votre sommeil ou vos relations.

Deux ou trois de ces signes suffisent pour parler d’un problème. Ce n’est pas une question de volonté ou de caractère : le jeu d’argent agit sur les mêmes circuits de la récompense que d’autres addictions, et il se soigne.

À force de tester les sites et applications de paris, nous constatons au quotidien comment elles sont pensées pour relancer les joueurs : notifications de cote « boostée », cash out qui invite à rejouer dans la foulée, paris en direct toutes les 30 secondes.

Si vous vous surprenez à suivre ces relances sans y réfléchir, c’est un signal à prendre au sérieux, pas un détail.

Pour ne jamais se laisser tenter, un bon conseil est de ne pas activer les notifications (ou de les désactiver). Certes, vous raterez des cotes boostées ou des promos, mais vous augmentez vos chances de garder le contrôle.

Que faire en cas de problème de dépendance aux jeux d’argent ?

Chaque geste compte, même petit. Coupez d’abord l’accès. Fermez l’application et ne repariez pas aujourd’hui.

Dans les réglages du compte, supprimez la carte bancaire enregistrée : sans moyen de paiement à portée, déposer demande un effort au lieu d’être un réflexe.

Fixez ensuite des limites beaucoup plus strictes. Tous les sites agréés proposent des limites de dépôt, de mise et de temps de jeu, dans la rubrique « jeu responsable » ou « mes limites ». Il est obligatoire de les remplir lors de votre inscription.

Une baisse de limite s’applique presque tout de suite ; une hausse, elle, prend plusieurs jours voire plusieurs semaines, par sécurité. C’est fait exprès et c’est à notre avantage, pour nous protéger.

Pour une coupure nette, demandez votre interdiction de jeux sur anj.fr/ts. Cette auto-exclusion bloque l’ensemble des opérateurs agréés en France, paris sportifs comme casinos en ligne, pour trois ans au minimum.

Si vous en ressentez le besoin, parlez-en, à un proche de confiance ou à un service spécialisé comme Joueurs Info Service. Mettre les choses en mots casse l’isolement, qui est l’un des moteurs du problème.

Quelles aides existent en France ?

Les services ci-dessous sont gratuits et confidentiels. Ils répondent aussi bien aux joueurs qu’à leur entourage.

Joueurs Info Service : une ligne d’écoute tenue par des professionnels.

Téléphone : 09 74 75 13 13 (8h à 2h, 7j/7, gratuit).

Le site joueurs-info-service.fr propose aussi un tchat et un forum pour échanger avec d’autres joueurs, de façon anonyme.

S.O.S. Joueurs : association d’aide aux joueurs et à leurs familles, y compris sur les aspects financiers.

Téléphone : 09 69 39 55 12 (gratuit)

Site : sosjoueurs.org.

Un suivi près de chez vous : les CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) reçoivent gratuitement pour un accompagnement médical, psychologique et social. Joueurs Info Service oriente vers le centre le plus proche.

Pour l’entourage : vous n’avez pas besoin d’être le joueur pour appeler. Les mêmes lignes conseillent les conjoints, parents et amis qui cherchent quoi dire et comment réagir.

En cas de pensées noires ou suicidaires, ne restez pas seul : appelez le 3114 (numéro national de prévention du suicide, 24h/24, gratuit) ou le 15 en cas d’urgence. SOS Amitié (01 42 96 26 26) et Suicide Écoute (01 45 39 40 00) sont joignables jour et nuit pour parler, sans jugement.

Quelles aides existent pour les parieurs en Afrique ?

En Afrique francophone, les dispositifs dédiés au jeu problématique sont moins développés qu’en France. La régulation est moins présente mais les opérateurs mettent en place des outils d’aide au jeu responsable.

Les outils de votre site de paris : c’est le levier le plus immédiat. Les opérateurs sérieux proposent des limites de dépôt et de mise et une auto-exclusion, dans la rubrique « jeu responsable » du compte.

: c’est le levier le plus immédiat. Les opérateurs sérieux proposent des limites de dépôt et de mise et une auto-exclusion, dans la rubrique « jeu responsable » du compte. Gamble Aware (https://www.gambleaware.org/home/) : une assistance si nécessaire et de nombreux outils pour vous aider à prendre vos distances avec les jeux d’argent.

(https://www.gambleaware.org/home/) : une assistance si nécessaire et de nombreux outils pour vous aider à prendre vos distances avec les jeux d’argent. Gambling Therapy (gamblingtherapy.org/fr) : un soutien en ligne gratuit et en français, ouvert dans le monde entier. Forum entre joueurs, échanges par e-mail avec des conseillers, outils d’auto-évaluation. Il suffit d’une connexion internet.

(gamblingtherapy.org/fr) : un soutien en ligne gratuit et en français, ouvert dans le monde entier. Forum entre joueurs, échanges par e-mail avec des conseillers, outils d’auto-évaluation. Il suffit d’une connexion internet. Une option francophone par e-mail : l’association française S.O.S Joueurs répond aussi aux demandes venant de l’étranger, par courriel à [email protected] . Utile pour échanger avec des spécialistes francophones.

Comme en France, les paris sportifs sont interdits aux mineurs en Afrique.

Quels outils de protection utiliser sur un site de paris sportifs ?

Sur un site agréé par l’ANJ, plusieurs réglages encadrent votre jeu avant qu’il ne dérape. Ils se trouvent dans l’espace « jeu responsable » du compte.

Limite de dépôt : un plafond d’argent versé par jour, semaine ou mois. Une fois atteint, impossible de déposer davantage.

: un plafond d’argent versé par jour, semaine ou mois. Une fois atteint, impossible de déposer davantage. Limite de mise : un plafond sur les sommes engagées sur une période donnée.

: un plafond sur les sommes engagées sur une période donnée. Limite de temps : une alerte ou une déconnexion après une durée que vous fixez.

: une alerte ou une déconnexion après une durée que vous fixez. Modération temporaire : une suspension du compte de quelques jours à plusieurs semaines, sans le fermer pour de bon.

: une suspension du compte de quelques jours à plusieurs semaines, sans le fermer pour de bon. Auto-exclusion : le blocage le plus fort. Au niveau de l’opérateur, ou au niveau national via l’interdiction de jeux de l’ANJ (anj.fr/ts), qui couvre tous les sites agréés à la fois.

Une règle simple : baissez vos limites avant de jouer, pas après une grosse perte. C’est le moment où la décision est la plus lucide.

S’auto-exclure d’un seul site ne sert à rien si vous avez plusieurs comptes : il en reste toujours un d’ouvert, et c’est celui-là qu’on rouvre un soir de match. L’interdiction de jeux de l’ANJ règle le problème d’un coup, parce qu’elle bloque tous les opérateurs agréés en même temps.