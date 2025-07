Code promo Winamax : Jusqu’à 350€ de bonus remboursés sur le 1er pari en Juillet 2025

Avec le code promo Winamax en juillet 2025, profitez lors de votre inscription d'un bonus de bienvenue jusqu'à 100€ remboursés en cash sur votre premier pari perdant ! Aussi, obtenez jusqu'à 250€ de bonus poker. Au total obtenez jusqu'à 350€ de bonus cumulé !

5 rating Code promo Winamax ✅ Jusqu'à 100 € de bonus offerts

✅ Parrainage : 20€ par ami parrainé !

✅ Bonus de dépôt sur le poker pouvant atteindre 250€

✅ Meilleur bookmaker sur les cotes S'inscrire sur Winamax

Code promo Winamax : quels avantages et bonus disponibles ?

Winamax propose régulièrement des avantages et bonus disponibles avec notre code promo, avec un accent particulier sur la NBA et le basket. Voici un récap simple pour s’y retrouver :

Code promo Winamax Sport : Jusqu'à 100 € rembourser en CASH sur votre 1er pari

Le code promo Winamax Sport offre un remboursement en CASH jusqu'à 100 € sur votre premier pari, si celui-ci est perdant. Cette offre est simple et directe. Dès votre premier dépôt, vous pouvez parier en toute confiance. Si vous perdez, Winamax vous rembourse en argent réel.

Remboursement de 100€ en CASH avec le code promo Winamax.

Le montant remboursé dépend du dépôt, avec un maximum de 100 €. Par exemple, si vous déposez 100 € et perdez votre pari, vous récupérez 100 € en cash. Si votre dépôt est inférieur, le remboursement correspondra à la valeur de votre pari. Vous pouvez ainsi commencer à parier sans pression, sachant que vous serez remboursé si la chance ne vous sourit pas.

Code promo Winamax Poker : Jusqu'à 250€ par tranche de 10%

Le code promo Winamax Poker vous permet de bénéficier d'un bonus jusqu'à 250 €, égal à votre premier dépôt. Ce bonus est débloqué par tranches de 10% dès que vous avez accumulé suffisamment de Miles en jouant exclusivement au poker.

250€ offerts pour jouer sur le poker grâce au code promotionnel Winamax.

Par exemple, si vous déposez 100 €, vous recevrez progressivement 10 € à chaque palier de Miles atteint. En plus de cela, Winamax ajoute un petit “plus” : des tickets Expresso, parfaits pour découvrir les parties de poker rapides.

Le dépôt minimum pour activer cette offre est de 5 €. Selon le montant de votre dépôt, vous recevrez différents tickets Expresso. Par exemple, vous pourrez obtenir des tickets allant de 0.25 € à 5 €. Cette offre est idéale si vous souhaitez maximiser votre expérience de poker. Elle vous permet également d'explorer différents formats de jeu proposés sur Winamax.

S'inscrire sur Winamax

Comment profiter de votre code promo Winamax à l'ouverture de votre compte ?

Winamax a récemment modifié son offre de bienvenue : fini les freebets, place à un remboursement en cash jusqu’à 100€ ! Cette nouvelle offre est réservée exclusivement aux nouveaux joueurs, après inscription complète sur la plateforme. Voici la procédure à suivre :

Allez sur le site ou l'application En vous assurant de bien utiliser notre lien officiel Winamax Insérez votre mot de passe pour lancer l'inscripton Ajoutez l'ensemble de vos informations personnelles pour complèter votre inscription pour débloquer le bonus de bienvenue Validez votre compte joueur Envoyez une pièce d'identité et un justificatif de domicile Effectuez votre 1er dépôt Déposez au moins 10€ et placez votre 1er pari sportif en argent réel (pré-match ou live, simple ou combiné) Placez votre premier pari sur Winamax En cas de pari perdant, Winamax vous rembourse en cash dans un délai de 24h.

Inscrivez-vous sur Winamax avec le code promo

Où entrer le code promo Winamax ?

Le code promo ne s’entre pas lors de l’inscription, et non, ce n’est pas un bug ! Voici la marche à suivre une fois inscrit :

Connectez-vous à votre compte Rendez-vous dans l’onglet « Mes Avantages » Dans le menu à gauche, cliquez sur « Code promo » Entrez le code promo, puis validez votre compte joueur.

Une fois activé le code promo, votre premier pari est couvert à hauteur de 100 € remboursés en cash s’il est perdant.

Vous aimez le basket et le poker ? Bonne nouvelle ! Winamax vous permet de cumuler les 100 € sur le sport avec 250 € de bonus poker, pour un total de 350 €, soit le plus gros bonus de bienvenue en France à ce jour !

Vérification du compte Winamax

Pour pouvoir obtenir le bonus de bienvenue, vous devrez d’abord valider votre compte en envoyant quelques documents :

Une pièce d’identité (recto-verso)

(recto-verso) Un relevé bancaire

Un justificatif de domicile (moins de 3 mois)

Il est possible de parier (sans bonus) avant validation, mais mieux vaut ne pas attendre : en envoyant vos documents dès l’inscription, vous éviterez toute suspension ou blocage en cas de gains à retirer !

S'inscrire sur Winamax

Code promo Winamax : quelles conditions pour l'activer ?

Pour profiter pleinement du code promo Winamax, il est essentiel de bien comprendre les conditions associées

Premier dépôt minimum 10 € (sauf si vous déposez par virement bancaire, auquel cas il n’y a pas de minimum) Validité du code promo 6 mois à partir de la création du compte Exceptions les paris en Cash Out et les grilles ne sont pas éligibles au bonus Conditions de mise le bonus étant en argent réel, il peut être retiré immédiatement, sans conditions de mise Cote minimale 1,05

Le remboursement Winamax est de 100% du montant déposé. Cela signifie que pour obtenir le maximum de 100 € remboursés, il faut déposer 100 €. Si vous déposez seulement le minimum de 10 €, vous ne bénéficiez que d’un remboursement jusqu’à 10 €.

Quels sont les paris NBA recommandés avec le code promo Winamax ?

Pour tirer le meilleur parti de votre code promo Winamax sur la NBA, il est essentiel d’opter pour des paris stratégiques. Voici quelques exemples concrets sélectionnés par l’équipe de Basket USA pour maximiser vos gains :

1. Pari “Performance par quart-temps”

Plutôt que de miser sur le score final, concentrez-vous sur un quart-temps. Pourquoi ? Car certaines équipes accélèrent brutalement à des moments précis du match. Prenons un exemple : les Bucks dépassent souvent les 30 points au 3ᵉ quart-temps contre des équipes comme les Nuggets. Ce n’est pas un hasard.

Les statistiques le confirment : les écarts se creusent souvent au retour des vestiaires. L’intensité monte, les ajustements tactiques font la différence. C’est là que le favori impose son rythme.

Notre conseil : ciblez le 3ᵉ ou le 4ᵉ quart-temps. Repérez les équipes qui démarrent lentement mais finissent fort. Analysez leurs moyennes de points par période. Puis placez votre pari au bon moment. Cette approche demande un peu d'observation, mais elle augmente vos chances de succès.

2. Pari “Total rebonds offensifs + défensifs d’un joueur”

Parier sur les rebonds peut rapporter gros. Prenons un cas concret : Lebron James capte plus de 8,5 rebonds contre les Boston Celtics. Ce type de pari repose sur des données stables.

Contrairement aux points, les rebonds varient peu. Tout dépend du style de jeu, du positionnement et de l’impact physique. Face à une équipe faible au rebond, un intérieur dominant fait souvent la différence.

Voici notre conseil : ciblez ces duels. Analysez les moyennes des rebonds concédés. Repérez les joueurs réguliers dans ce domaine. Et jouez sur la constance, pas sur l’exploit.

3. Pari “Nombre de passes décisives”

Misez sur les meneurs, pas seulement sur les scoreurs. Exemple : Stephen Curry dépasse les 5,5 passes contre les Lakers. Les créateurs distribuent souvent plus face à des défenses passives. S’ils tiennent la balle et dictent le rythme, les occasions de passes pleuvent.

Conseil des experts : repérez les équipes qui concèdent beaucoup d’aides. Analysez aussi leur taux d’interceptions. Moins elles coupent les lignes, plus le meneur brille.

S'inscrire sur Winamax

Que vaut ce code promo Winamax face à la concurrence ?

Le code promo Winamax se distingue nettement grâce à son remboursement en cash. Contrairement aux freebets classiques, ce cashback garantit un véritable retour en argent réel, ce qui rassure les joueurs et facilite la prise de risque sur leurs premiers paris.

Pour mieux évaluer sa valeur, les experts de Basket USA ont comparé cette offre à celles des principaux concurrents présents sur le marché français :

Bonus sport Dépôt minimum Expiration S'inscrire sur le bookmaker

Winamax Jusqu'à 100€ en cash sur votre 1er pari perdant 10€ 6 mois S'inscrire sur Winamax

Parions Sport Jusqu'à 100€ en freebets 5€ 30 jours S'inscrire sur Parions Sport

Vbet Jusqu'à 100€ en freebets sur votre 1er pari perdant avec le code promo VBETUSA 10€ 30 jours S'inscrire sur Vbet

Betclic Jusqu'à 100€ en freebets sur votre 1er pari perdant avec le code promo BETUSA 10€ 30 jours S'inscrire sur Betclic

Unibet Jusqu'à 100€ en freebets sur votre premier pari 5€ 15 jours S'inscrire sur Unibet

Winamax se distingue des autres bookmakers grâce à son bonus en cash, offrant jusqu’à 100 € sur votre premier pari perdant, contrairement aux autres plateformes qui proposent des freebets. Avec Winamax, le remboursement est immédiat et en argent réel. Ce qui offre plus de flexibilité pour parier à nouveau ou retirer les gains.

En revanche, le code promo Parions Sport, Vbet, Betclic ainsi que le code Unibet offrent des freebets qui, bien qu'intéressants, sont souvent moins souples. Par exemple, les freebets chez Vbet et Betclic sont limitées à 100 € avec un code promo (VBETUSA ou BETUSA), mais l'expiration et les conditions d’utilisation peuvent être contraignantes.

Verdict : Winamax reste donc l'option la plus flexible pour ceux qui préfèrent un remboursement en CASH et sans condition.

Quid des autres promotions sur le sport avec le code promo Winamax

En plus, l’opérateur propose régulièrement diverses promotions sur les paris sportifs et le basket

Profitez de cette promo Winamax sur la NBA

Bonus Parrainage 20 € offerts (10 € en bonus et 10 en freebets) pour vous.

20 € pour votre ami dès son premier dépôt de 10 €. Cotes Boostées Basket Jusqu’à 50% de cotes améliorées sur vos paris combinés en basket. SuperCharged Ta fidélité sur les paris sportifs est récompensée avec Winamax. Collectez des miles pour chaque prono placé et gagnez des freebets ! Garantie 5 Majeur Si le joueur sur lequel vous avez parié joue moins de 12 minutes sur le parquet, cette option Winamax rembourse votre pari ! Paris sportif NBA Large sélection de matchs NBA et compétitions internationales

Marchés classiques présents, mais pas de livestream

Cotes parfois inférieures à la concurrence

De plus, l’opérateur propose une fonctionnalité appelée MyMatch, qui permet de combiner plusieurs marchés d’un même match NBA en un pari unique personnalisé. Vous pouvez ainsi mixer résultats, performances de joueurs (points, rebonds, passes) et événements précis (comme le vainqueur du 1er quart-temps). Cette option offre plus de flexibilité et des cotes souvent supérieures.

N’hésitez pas à consulter régulièrement la section « Mes Avantages » sur le site Winamax pour découvrir les défis et tournois organisés. Pensez aussi que l’accès aux promotions nécessite une inscription complète et validée sur la plateforme !

S'inscrire sur Winamax

Les promotions poker du moment avec le code Winamax

En ce moment Winamax propose des promos sur des tournois poker pour cet été. Les voici :

Winamax Islands Du 20 au 27 juillet 2025 – Plus de 3 millions d’euros garantis à gagner sur une semaine de tournois explosifs. Super Freeroll Du 16 juin au 31 août 2025 – Tournois gratuits ouverts à tous, avec 200 000 € de prix à partager. Alerte Expresso En cours – Participe à un Expresso et décroche un jackpot jusqu’à 1 000 000 €. En prime : une place dans l’émission TV. Road to Series Tous les jours – Tente ta chance pour te qualifier aux tournois phares des Winamax Series.

Zoom sur les cotes NBA proposées par Winamax

Autre point fort incontournable : les cotes proposées par Winamax, régulièrement classées parmi les plus compétitives du marché. Une étude de l’institut indépendant Odoxa, portant sur 8 700+ matchs (tous sports confondus), a désigné Winamax n°1 pour les meilleures cotes dans 71 % des cas.

Sur la NBA en particulier, l’avantage est net :

Marge faible (3-4 %) sur les principaux matchs, offrant des cotes plus justes.

Cotes boostées régulières sur les paris combinés basket.

Meilleures valorisations sur les underdogs, les paris “Player Props” et les écarts de score.

Grande compétitivité sur les over/under et handicaps par rapport à Betclic, Unibet ou Parions Sport.

Pour les parieurs réguliers de basket, ces différences de cotes peuvent représenter un gain réel sur la saison !

Profitez des meilleures cotes NBA sur Winamax

S'inscrire sur Winamax

Code promo Winamax déjà inscrit : est-il utilisable ?

Le code promo Winamax est strictement réservé aux nouveaux joueurs lors de leur première inscription. Si vous avez déjà un compte, vous ne pourrez pas en bénéficier. Cela dit, Winamax propose régulièrement d'autres offres aux joueurs existants : cotes boostées, défis NBA, bonus de parrainage, promos JDE, etc.

Pourquoi choisir d'utiliser le code promotionnel Winamax ?

Winamax fait partie des meilleurs sites de paris sportifs en France : 100% légal, sécurisé, et aujourd’hui utilisé par plus de 5 millions de joueurs. S’il connaît un tel succès, ce n’est pas un hasard !

L’équipe de Basket USA a listé les principaux points forts qui en font un choix de confiance pour parier sur la NBA :

Un nouveau bonus de bienvenue en cash (jusqu’à 100 €), activable avec le code promo.

(jusqu’à 100 €), activable avec le code promo. Plus de 25 sports disponibles , avec un accent particulier sur le basketball : plus de 150 types de paris sont proposés chaque jour (vainqueur, écart de points, performance par quart-temps, large éventail de marchés NBA, NCAA, WNBA ).

, avec un accent particulier sur le basketball : plus de 150 types de paris sont proposés chaque jour (vainqueur, écart de points, performance par quart-temps, large éventail de marchés NBA, NCAA, WNBA ). Une application mobile notée 4,6/5 , disponible sur iOS et Android, fluide et complète pour suivre et parier en temps réel.

, disponible sur iOS et Android, fluide et complète pour suivre et parier en temps réel. Streaming en direct de nombreux matchs , avec la possibilité de parier en live, notamment sur tous les matchs NBA.

, avec la possibilité de parier en live, notamment sur tous les matchs NBA. Des partenariats solides avec des clubs pros, comme le RC Lens et Le Havre AC, gage de fiabilité et de reconnaissance institutionnelle.

Code promoWinamax : notre avis final

Après avoir analysé l’offre en détail, notre rédaction vous livre son verdict sur le code promo Winamax. Voici ce que nous avons réellement apprécié… et ce qui, selon nous, pourrait être encore amélioré pour les parieurs NBA les plus exigeants.

Avantages Remboursement en cash jusqu’à 100€

Remboursement en cash jusqu’à 100€ Bonus poker jusqu’à 250 €

Bonus poker jusqu’à 250 € Pas de conditions de mise

Pas de conditions de mise Cotes NBA compétitives

Cotes NBA compétitives Bonus cumulables sport et poker Inconvénients Dépôt minimum de 10 € pour le sport

Dépôt minimum de 10 € pour le sport Pas de code promo sans dépôt

FAQ – Code promo Winamax 2025