Winamax : le meilleur bookmaker sur les paris sportifs ? Test et avis en Juillet 2025 ?

5 rating Avis Winamax ✅ Jusqu'à 100 € de bonus offerts

✅ Parrainage : 20€ par ami parrainé !

✅ Bonus de dépôt sur le poker pouvant atteindre 250€

✅ Meilleur bookmaker sur les cotes S'inscrire sur Winamax

En 2025, Winamax conserve sa réputation de bookmaker audacieux avec des cotes souvent parmi les plus élevées du marché. Voici notre avis Winamax, basé sur un test rigoureux et objectif.

L’équipe de Basket USA a passé au crible la plateforme Winamax, avec une attention particulière portée au basket… Et notre retour est globalement très favorable. Nous avons particulièrement apprécié la profondeur de l’offre sur la NBA, avec :

plus de 130 types de paris disponibles par match,

une grande flexibilité dans les combinaisons grâce à la fonction MyMatch,

des événements en live nombreux et bien couverts.

Le TRJ moyen de 94,35% sur le basket place Winamax parmi les bookmakers les plus compétitifs sur ce sport ! Le bonus de bienvenue sans exigence de cote minimale est aussi l’un des points forts. Aussi, avec un bonus d'un montant de 100€ (en cash) sur les paris sportifs et de 250€ sur le poker, Winamax fait fort !

En revanche, nous avons noté l’absence de chat en direct pour joindre le support, ce qui peut ralentir la résolution de certains problèmes. Cela dit, Winamax coche toutes les cases pour les fans de basket souhaitant parier dans un environnement structuré et performant.

Avantages Bonus cumulé de 350€ (sport et poker)

Bonus cumulé de 350€ (sport et poker) TRJ moyen de 94,35% sur le basket

TRJ moyen de 94,35% sur le basket Plus de 130 options de paris par match de basket

Plus de 130 options de paris par match de basket Annulation de paris disponible

Annulation de paris disponible Pas de cote minimale sur le bonus de bienvenue

Pas de cote minimale sur le bonus de bienvenue Fonctionnalités innovantes (Multifoot, MyMatch) Inconvénients Dépôt minimum un peu élevé (15 €)

Dépôt minimum un peu élevé (15 €) Pas de paris hippiques

Notre test du bonus de bienvenue de Winamax : jusqu’à 350 € offerts

Winamax propose une offre de bienvenue compétitive et double, cumulable avec le bonus poker – un avantage rare. Au total, les nouveaux joueurs peuvent obtenir jusqu’à 350 € de bonus, répartis ainsi :

Sport : si votre premier pari sportif est perdant, Winamax vous rembourse jusqu’à 100 € en cash . Aucun code promo Winamax n’est requis.

: si votre premier pari sportif est perdant, Winamax vous rembourse . Aucun code promo Winamax n’est requis. Poker : jusqu'à 250 € de bonus à débloquer progressivement grâce au programme de fidélité (30 Miles = 1 €).

⚠️ Important : les 2 bonus sont cumulables et sont activés dès le premier dépôt !

Le bonus Sport de Winamax

Le bonus de bienvenue sport chez Winamax est simple, efficace et sans piège : ton premier pari est remboursé en cash s’il est perdant, jusqu’à 100 €.

Obtenez jusqu'à 100€ avec le bonus de bienvenue Winamax sur les paris sportifs.

Contrairement à d’autres bookmakers qui proposent des paris gratuits ou des crédits non retirable, ici, c’est de l’argent réel qui est recrédité. C’est un vrai plus pour tester la plateforme sans pression.

Le montant remboursé correspond au premier dépôt, dans la limite légale de 100 €. Pour l'instant, pas besoin de code promo ni de conditions compliquées : vous déposez, vous pariez, et si vous perdez, vous êtes remboursé. C’est transparent, clair et sécurisé, avec une interface bien pensée qui te guide à chaque étape.

Le bonus poker de Winamax

Winamax propose un bonus de bienvenue sur le poker équivalent au montant du premier dépôt, plafonné à 250 €. Autrement dit, un dépôt de 100 € peut rapporter jusqu’à 100 € supplémentaires… à condition de jouer.

Avec le bonus poker Winamax, obtenez jusqu'à 250€ pour jouer au poker.

Ce bonus n’est pas versé en une seule fois, mais débloqué par paliers de 10 %, à mesure que le joueur cumule des Miles en participant à des parties de poker.

Pour accélérer la prise en main, Winamax ajoute aussi des tickets Expresso en fonction du montant déposé. Ces mini-tournois au format express permettent de se familiariser rapidem

Verdict : Les bonus Winamax sont parmi les plus intéressants du marché : jusqu’à 100 € remboursés en cash sur le premier pari et 250 € à débloquer au poker. Une offre sérieuse, bien construite, qui mérite l’attention des joueurs réguliers.

Avantages Le remboursement en cash est un vrai plus.

Le remboursement en cash est un vrai plus. Aucune cote minimale exigée : un avantage pour les joueurs prudents.

Aucune cote minimale exigée : un avantage pour les joueurs prudents. La double offre sport + poker est rare et fait vraiment la différence.

La double offre sport + poker est rare et fait vraiment la différence. Activation fluide, sans conditions compliquées : un bonus prêt à l'emploi. Inconvénients Un dépôt initial de 15 € qui peut paraître un peu plus élevé

Un dépôt initial de 15 € qui peut paraître un peu plus élevé Le Cash Out interdit sur le premier pari peut frustrer certains parieurs.

Comment obtenir le bonus de bienvenue Winamax ?

Obtenir le bonus Winamax est un jeu d’enfant, et presque automatique ! Il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Inscription Entrez votre adresse e-mail et créez un mot de passe sécurisé.

Vérification d’identité Téléchargez une pièce d’identité valide.

Informations personnelles Complétez vos coordonnées et choisissez un pseudo.

Premier dépôt Déposez un minimum de 15 € pour activer le bonus.

Cotes minimale Aucune cote minimal n'est requise pour bénéficier du bonus de bienvenue.

Délai d'activation Vous avez 30 jours pour faire valider vos documents.

Autres conditions Pas de Cash Out sur le 1er pari sportif

Et voilà ! Votre bonus Winamax sera automatiquement enclenché. N’oubliez pas que, pour recevoir le bonus maximum de 100 €, il vous faudra déposer ce montant en une fois.

Validation finale : faites valider vos documents dans un délai de 30 jours, sans quoi votre compte sera suspendu, puis définitivement fermé après 60 jours.

Avis Winamax : que vaut l’application mobile ?

L’application Winamax est disponible sur Android et iOS. Pour en évaluer les performances, nous l’avons testée sur deux appareils récents :

Un iPhone 14 Pro

Un Samsung Galaxy S22

Notre avis sur l'appli Winamax en 2025

Dans les deux cas, nous avons pu accéder sans restriction à toutes les fonctionnalités du site, avec une fluidité constante. D’après notre expérience terrain, l’application Winamax dépasse largement la simple adaptation mobile classique !

Nous avons constaté :

Une optimisation pensée pour le tactile

Une navigation sans ralentissements

Utilisation fluide de plusieurs fonctionnalités à la fois (live, grilles ou Cash Out)

Mention spéciale de l’équipe Basket USA pour le mode nuit, les temps de chargement courts et la stabilité en live, même avec une connexion 4G moyenne !

Voici maintenant les principales fonctionnalités testées, dans l’ordre de leur utilité pour un parieur mobile.

Le Cash Out Winamax

Notre avis sur la fonction CashOut de Winamax

Nous avons beaucoup apprécié la fonction Cash Out de Winamax. Elle est disponible dès l’enregistrement du pari, sur la plupart des événements, y compris en basket. Elle permet de sécuriser un gain ou de limiter une perte, sans attendre la fin du match. C’est très utile en cas de retournement de situation, comme une blessure ou un changement de dynamique. Sur les combinés, c’est un vrai atout. Pour nous, c’est une option efficace et bien intégrée à la plateforme.

Les alertes en direct Winamax

Notre avis sur les alertes en direct sur Winamax

Les notifications push personnalisables de Winamax sont un réel outil de réactivité. Elles signalent en temps réel les variations de cotes, scores, stats live et résultats. Sur un match NBA ou EuroLeague, elles permettent d’identifier instantanément un moment décisif ou un changement de dynamique. On peut aussi activer des alertes sur les boosts de cotes ou l’évolution de ses paris en cours. Résultat : prise de décision rapide, données à jour, et aucune opportunité manquée.

Annulation pari sous 2 minutes

Notre avis sur la fonction Annuler Mon Pari de Winamax

Winamax permet d’annuler un pari dans les 2 minutes qui suivent sa validation, à condition qu’aucune cote n’ait changé entre-temps. Nous l’avons trouvé particulièrement utile sur mobile, pour éviter les erreurs de manipulation ou les changements d’avis soudains. Une fonctionnalité rare chez les concurrents !

Winamax TV et MultiFoot : l’offre de streaming

Notre avis sur Winamax TV

Winamax TV diffuse plus de 20 000 événements sportifs en direct. De plus, avec l’option MultiFoot, vous pouvez suivre plusieurs matchs live en simultané sur une seule interface ! Bien que conçue pour le football, cette fonction est aussi très pratique pour les soirées NBA ou les multiplex Pro A, car elle permet de surveiller plusieurs scores et dynamiques de match sans avoir à switcher constamment d’écran.

Selon notre équipe, l’interface pourrait encore être optimisée pour d’autres sports que le foot. Par exemple, les statistiques affichées restent trop limitées en basket, et l’ergonomie lors des matchs simultanés gagnerait à être plus adaptée à ce format.

MyMatch et paris combinés

Notre avis sur MyMatch Winamax

MyMatch permet de combiner plusieurs paris sur un seul match, comme “+200 points”, “victoire des Lakers” et “LeBron marque 25+”. Nous l’avons trouvé idéal pour les matchs NBA, où les marchés sur les performances individuelles (points, rebonds, passes) sont variés !

Verdict : l'app Winamax qui coche presque toutes les cases

Avantages Excellente ergonomie tactile

Excellente ergonomie tactile Vitesse de chargement exemplaire

Vitesse de chargement exemplaire Streaming intégré performant

Streaming intégré performant Outils modernes comme MyMatch, Cash Out et alertes en temps réel Inconvénients Interface encore trop centrée sur le foot

Interface encore trop centrée sur le foot Statistiques live en retrait pour le basket

En résumé : Winamax propose l’une des applications les plus complètes du marché en 2025. Que ce soit pour parier en direct, gérer ses combinés, suivre des matchs ou réagir à chaud, tout est là. Une appli pensée par des parieurs, pour des parieurs.

Que valent les paris sportifs Winamax sur le basketball ?

Parmi les nombreux sports pour parier sur Winamax, le basketball occupe une place stratégique. En 2025, Winamax a renforcé sa présence sur le segment basket avec des promotions ciblées, notamment :

Des boosts de cotes sur les matchs NBA phares

Des freebets offerts lors du All-Star Game

Des combinés pré-construits autour des performances de stars comme Luka Doncic ou Nikola Jokic

Sur Winamax, vous pouvez parier sur la NBA et la WNBA.

Nous saluons ces initiatives qui témoignent d’une réelle attention portée aux amateurs de basket, trop souvent négligés par d'autres opérateurs plus centrés sur le football !

Notre avis sur l'offre sportive Winamax

Avec une trentaine de sports, Winamax propose une offre nettement plus étendue que certains de ses concurrents, notamment PMU. Nous y avons retrouvé naturellement les sports phares, comme :

Football (Ligue 1, Ligue des champions, Premier League, Serie A, etc.).

(Ligue 1, Ligue des champions, Premier League, Serie A, etc.). Tennis (Grand Chelem, ATP/WTA, tournois Challenger).

(Grand Chelem, ATP/WTA, tournois Challenger). Cyclisme (Tour de France, Giro, Vuelta).

Sur Winamax, vous pouvez parier sur une multitude de sport comme le foot, le tennis ou le cyclisme.

Sur le plan du basketball, l’offre est particulièrement robuste et cohérente, couvrant tous les niveaux clés :

NBA (saison régulière, Playoffs, All-Star Weekend, NBA Finals)

(saison régulière, Playoffs, All-Star Weekend, NBA Finals) Betclic Elite (saison régulière, playoffs, Leaders Cup)

(saison régulière, playoffs, Leaders Cup) EuroLeague (saison régulière, Final Four)

(saison régulière, Final Four) Championnats FIBA (EuroBasket, Coupe du Monde)

(EuroBasket, Coupe du Monde) NCAA (March Madness, tournoi final, saison régulière)

Nous estimons que l’offre basket de Winamax est particulièrement aboutie. Elle répond même aux attentes des parieurs spécialisés, avec une couverture complète des compétitions majeures. L'offre générale nous paraît aussi complète, variée et compétitive. Seul regret : l’absence de paris hippiques, qui pourrait en décevoir certains.

Analyse des cotes proposées par Winamax

Winamax figure parmi les meilleurs bookmakers en matière de cotes. Sur les sports majeurs, le bookmaker peut proposer des TRJ proches de 94%, un niveau rarement atteint en France.

Mais ce qui fait réellement la différence, c’est sa régularité sur les marchés dits secondaires. Contrairement à d’autres opérateurs qui réduisent leurs cotes sur les paris plus techniques (handicap, buteurs, over/under), Winamax maintient des marges faibles. Cela représente un avantage concret pour les parieurs aguerris.

Focus sur le cotes NBA : un avantage clair

Winamax confirme sa solidité en termes de cotes sur le basketball, un sport souvent négligé par les autres opérateurs, notamment sur les marchés :

NBA

EuroLeague

Betclic Elite

Sur les lignes over/under ou les écarts de victoire (handicaps, marges), ses cotes restent stables et compétitives, là où d'autres ajustent fortement. Le TRJ sur le basket reste autour de 94,35%, y compris sur les matchs à enjeu moyen.

Cette régularité et cette qualité de cotes nous paraissent essentielles pour les parieurs à la recherche de valeur, notamment sur les paris alternatifs où il est souvent plus difficile de trouver un bon rapport risque/rendement. À nos yeux, Winamax s’impose donc comme une plateforme performante pour qui veut miser intelligemment sur le basketball.

Que vaut Winamax contre les autres bookmakers français ?

Nous avons voulu savoir si Winamax tenait réellement la corde face à ses concurrents directs sur le terrain du basket. Pour cela, nous avons comparé quatre acteurs majeurs du marché — Winamax, Betclic, PMU et Vbet — en nous basant sur des critères concrets.

L’équipe Basket USA vous présente le tableau comparatif ci-dessous, qui offre une vision claire et synthétique.

Opérateur TRJ moyen Basket Options de paris basket Basket en live Lien bonus 94,35% 130+ Oui S'inscrire sur Winamax 92,61% 97 Oui S'inscrire sur Betclic 93,50% 55 Oui Activer le bonus PMU 86,80% 56 Oui S'inscrire sur Vbet

Cotes et TRJ Winamax propose le taux de retour joueur le plus élevé sur le basket, avec une moyenne à 94,35 %.

C’est un point fort décisif pour les parieurs qui misent sur le long terme et cherchent une meilleure rentabilité sur chaque mise. Marchés disponibles Avec plus de 130 types de paris différents sur le basketball (handicaps, quart-temps, performances individuelles, etc.), Winamax distance largement ses concurrents.

À titre de comparaison, PMU et Vbet peinent à dépasser les 60 options. Paris live Tous les bookmakers testés proposent du basket en direct, mais la fluidité et la réactivité de l’interface chez Winamax (notamment sur mobile) apportent une expérience bien plus agréable lors des matchs en cours.

Winamax s’impose sans surprise comme la meilleure option pour parier sur le basket en 2025, que ce soit pour des mises ponctuelles ou une stratégie de jeu régulière. Les parieurs réguliers y trouveront plus de souplesse et de rentabilité, surtout sur les cotes NBA.

Pour comparer au niveau du bonus, des opérateurs tels que Parions Sport en Ligne, Unibet ou Bwin sont aussi très interessants.

Notre avis pour faire un dépôt et retrait sur Winamax

Nous avons testé par nous-mêmes quelques-unes des 10 méthodes de paiement proposées par Winamax, pour évaluer à la fois leur diversité, leur efficacité et leur transparence.

Avis Winamax : les dépôts

Vous pouvez approvisionner votre compte Winamax à partir de 15 €, en choisissant parmi une large gamme de solutions de paiement :

Cartes bancaires (Visa ou Mastercard)

Cartes prépayées (Paysafecard, Neosurf)

Apple Pay / Google Pay

Portefeuilles électroniques (Neteller, Skrill, Paypal)

Coupons Winamax

Virement bancaire

Lors de nos tests, les versements ont été instantanés. Aucun frais n’est appliqué, un vrai plus pour les joueurs ! Cependant, le montant minimum de 15 € est plus élevé que chez certains concurrents, ce qui peut représenter un frein pour les petits parieurs.

Les retraits sur Winamax

Les gains sont exclusivement versés par virement bancaire, comme l’exige la réglementation de l’ANJ pour garantir la traçabilité et la sécurité des transactions. Le montant minimum de retrait est fixé à 15 €.

Les délais de retraits varient entre l'immédiat et 72 heures selon la banque. Bien que ces délais ne soient pas les plus rapides du marché, nous avons particulièrement apprécié la rigueur apportée à la sécurité et à la traçabilité des transactions.

Tableau récapitulatif des méthodes de paiement :

Méthode de dépôt Dépôt minimum Retrait minimum Délai de retrait Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB) 15 € Indisponible Instantané Cartes prépayées 15 € Indisponible 24 heures Apple Pay & Google Play 15 € Indisponible Instantané Portefeuilles électroniques 15 € Indisponible Instantané Virement bancaire 15 € 15 € 2 – 4 jours ouvrés Coupons Winamax 15 € Indisponible 24 heures

Sécurité des paiements sur Winamax

Côté sécurité, Winamax utilise un protocole SSL 256 bits pour chiffrer toutes les transactions financières. Vos données sont stockées sur des serveurs sécurisés, conformes aux exigences de l’ANJ.

De plus, les méthodes de paiement sont toutes agréées et passent par des canaux vérifiés, assurant une protection maximale contre la fraude et le vol de données.

Verdict : Winamax propose un système bancaire fiable, transparent et bien adapté aux besoins des joueurs français. Même si le retrait unique par virement peut paraître un peu rigide, il garantit une sécurité maximale. Et c’est un choix assumé que nous comprenons.

Test du service client et de la fiabilité de Winamax

Lorsqu'on s'intéresse au service client de Winamax, notre première impression est mitigée. Contrairement à plusieurs concurrents comme PMU ou Unibet, aucun live chat ni numéro de téléphone ne sont proposés.

Notre avis sur le service client Winamax.

Les canaux disponibles sont limités à trois méthodes, toutes disponibles 24h/7j :

E-mail : [email protected]

: [email protected] Courrier postal : CS 50746 – 75345 PARIS CEDEX 07

: CS 50746 – 75345 PARIS CEDEX 07 Fax : 01 45 50 19 89

Cela peut paraître dépassé, surtout à l’ère de l’instantané. Pourtant, notre test s’est avéré très concluant ! Nous avons contacté le support par e-mail pour signaler un souci technique : l'impossibilité d'accéder à notre historique de paris sur l'application mobile après une mise à jour.

À notre surprise, le problème a été résolu en moins de 2 heures, avec une réponse claire, personnalisée et efficace. Un correctif temporaire nous a même été proposé en attendant la mise à jour corrective !

Avis Winamax fiable ou pas ?

Notre réponse est oui ! La plateforme Winamax est agréée par l’Autorité Nationale des Jeux sous les agréments :

N. 0006-PO-2010-06-25 pour le poker

N. 0006-PS-2014-06-07 pour les paris sportifs

Sur le volet du jeu responsable, nous avons été convaincus par la qualité des outils proposés. Limites de dépôt, plafonds de mise, options d’auto-exclusion (temporaires ou définitives )… Tout est en place pour encadrer l’activité de manière responsable. L’accès rapide à des services d’aide comme Joueurs Info Service renforce encore cette approche.

À nos yeux, Winamax montre un vrai engagement sur ces questions, au-delà des simples obligations légales.

Avis Winamax : la réputation auprès des joueurs

La réputation de Winamax auprès des joueurs français est globalement très positive. L’opérateur est perçu comme sérieux, créatif et généreux, avec une plateforme stable et un univers bien identifié.

Voici les 5 points les plus appréciés :

✅ Une interface fluide, aussi bien sur le site que l’app

✅ L’intégration sport/poker jugée dynamique et unique en France

✅ Un vrai suivi communautaire

✅ Un système de fidélité (Miles) jugé rentable et transparent

✅ Des réponses claires et rapides aux réclamations

En revanche, quelques critiques reviennent souvent : l’absence de live chat et des délais parfois longs pour vérifier un compte. Quelques changements ergonomiques récents (comme la suppression du mode paysage sur tablette) ont aussi déçu les habitués.

Notre verdict : le service client Winamax est compétent

Avantages Disponibilité 24/7 par e-mail

Disponibilité 24/7 par e-mail Qualité des réponses et suivi réactif

Résolution de problème rapide Inconvénients Pas de chat en direct

Pas de chat en direct Aucune assistance téléphonique

Aucune assistance téléphonique Moyens de contact jugés obsolètes pour un acteur digital de ce calibre

Notre avis final sur Winamax en 2025

Après un test approfondi, notre avis Winamax est très positif. Le bookmaker coche quasiment toutes les cases pour les parieurs réguliers, surtout ceux qui cherchent à optimiser leurs gains sur le long terme.

De plus, pour les fans de NBA, ce site de pari sportif propose clairement les meilleurs cotes. Surtout son bonus de bienvenue de 350€ (sport et poker) est vraiment très attrayant.

Ce qu'on a aimé Bonus généreux de 350€ (pari sportif et poker)

Bonus généreux de 350€ (pari sportif et poker) Cotes très compétitives, notamment sur le basketball

Cotes très compétitives, notamment sur le basketball Offre fonctionnelle riche

Application mobile stable et fluide Ce qu'on aurait aimé voir en plus L'absence de chat en direct ou de numéro d'assistance

L’absence de chat en direct ou de numéro d’assistance Quelques choix ergonomiques discutables sur tablette

Quelques choix ergonomiques discutables sur tablette Un dépôt minimum de 15 €, un peu plus élevé que certains concurrents

Note Final : Nous lui avons attribué une note globale de 4 sur 5 !

