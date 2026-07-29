Code promo Betclic en Juillet 2026 : 100€ de feebets offerts

5 rating Code promo Betclic ✅ Jusqu'à 100 € de bonus

✅ Bonus en feebets

✅ Dépôt minimum de 10 € Voir le code promo Betclic

Betclic ne propose aucun code promo en 2026. Le bonus s’active automatiquement suite à votre inscription.

Pour le débloquer, faites un pari et si ce premier pari est perdant, votre mise vous revient en feebets dans la limite de 100 €. Les prétendus « code promo Betclic 10 euros sans dépôt » relayés ailleurs n’existent tout simplement pas.

Ce guide détaille le fonctionnement réel de l’offre, le parrainage et ce qu’elle vaut face à Winamax et Unibet.

Note de l’auteur Chez Betclic, on ne parle pas de freebets mais de feebets. C’est une obligation réglementaire pour Betclic.

Quel est le code promo Betclic valide aujourd’hui ?

Aucun code promo Betclic n’existe actuellement. C’est-à-dire que même sans code promo vous bénéficiez du bonus de bienvenue pour les paris sportifs.

Vous pouvez également accéder à toutes les promotions et offres suite à votre inscription.

Quelles sont les offres disponibles en 2026 avec le code promo Betclic ?

Quatre offres sont actuellement disponibles chez Betclic pour les paris sportifs : le bonus de bienvenue, le parrainage, le multiboost et les cotes boostées.

Bonus Betclic Détails Bonus sport (1er pari) 100 € en feebets si votre premier pari est perdant, sans condition de cote Parrainage 10 € en feebets par filleul validé et 10 € pour le filleul Multiboost La cote de vos paris combinés augmente selon le nombre de sélections (+2 % dès 2 matchs, jusqu’à +100 % au-delà de 23) Cotes boostées Via notification ou sur l’application, profitez de cotes boostées jusqu’à 100 % chaque jour

La saison NBA est terminée, donc pas de promo spécifique au basket en cours. Betclic rouvrira ses offres à la reprise, sur les grosses affiches d’octobre. On mettra cette partie ainsi que notre avis Betclic à jour dès que ça bouge.

Quel est le bonus de bienvenue sur Betclic pour la NBA ?

Betclic rembourse votre premier pari jusqu’à 100 € en feebets s’il est perdant. Pas de cote minimale à respecter, rien à activer manuellement.

Détail Bonus de bienvenue Betclic Code Aucun Montant 100 € Type feebets Condition de cote Aucune Mise minimale 0,50 € Dépôt minimum 10 € Retirable directement Non Validité 30 jours

Par exemple, si vous mettez 100 € sur les Celtics vainqueurs d’un match de saison régulière. Boston se fait piéger sur son parquet, pari perdu, Betclic vous rend 100 € en feebets. Si Boston passe, vous encaissez vos gains, sans avoir touché au bonus.

Mais ces 100 € ne sont pas en cash. Les feebets, vous devez les rejouer. Seuls les gains qu’ils vous rapportent atterrissent sur le solde retirable. La mise du freebet, elle, reste chez Betclic.

Note de l’auteur Betclic ne réinvente pas le bonus de bienvenue, mais propose une offre d’une grande clarté et sans conditions cachées. Sa force réside dans sa simplicité : pas de cote minimale, pas de calculs complexes, le remboursement est direct. C’est le bonus idéal pour se lancer sans stress dans les paris NBA.

Comment activer un code promo Betclic pour parier sur la NBA ?

Pas besoin de code promo pour activer le bonus Betclic. Voici le parcours à suivre :

Direction betclic.fr ou l’appli. Le formulaire déroule une question à la fois : civilité, prénom, date et lieu de naissance. Renseignez vos informations personnelles (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance). Ensuite, envoyez votre pièce d’identité (Carte d’identité ou passeport). Choisissez un pseudo, mot de passe et renseignez votre email ainsi que votre numéro de mobile. Ensuite, indiquez votre adresse et envoyez un justificatif. Sur le tout dernier écran, après avoir confirmé votre adresse, apparaît un champ « J’ai un parrain ou code promo ». Si tel est le cas, choisissez l’option qui vous correspond. Vous cochez les conditions, le compte est créé et le code promo activé (ou pas).

Notre conseil habituel : Ne tardez pas avant de valider votre compte. Faites-le immédiatement pour débloquer toutes les fonctionnalités, notamment le retrait.

Quel est le code promo Betclic sans dépôt ?

Il n’y a pas de code promo Betclic sans dépôt. Pour toucher le bonus de bienvenue, il faut d’abord déposer 10 € et poser un pari.

Le seul opérateur agréé ANJ à offrir un bonus sans dépôt est Betsson avec 10 €. Chez Betclic, cette formule n’existe pas.

Quel est le code promo pour les joueurs déjà inscrits sur Betclic ?

Comme pour les nouveaux joueurs, il n’existe pas de code promo pour les joueurs déjà inscrits sur Betclic. Si vous disposez déjà d’un compte, alors il n’est pas possible de bénéficier une seconde fois du bonus d’inscription.

Il vous reste le parrainage. Chaque ami que vous embarquez et qui valide son compte vous rapporte 10 € en feebets.

Les codes Betclic des influenceurs valent-ils le coup ?

Les codes qui circulent chez les influenceurs sont des codes affiliés. Le créateur touche une commission quand vous ouvrez un compte.

Pour vous, l’offre reste celle affichée publiquement sur betclic.fr, à savoir le premier pari remboursé en feebets s’il est perdant, dans la limite de 100 €, sans cote minimum imposée.

Aucun de ces codes ne relève ce plafond ni ne change les conditions. Le montant remboursé, la durée de validité des feebets et les règles de mise sont identiques, que vous passiez par un lien de créateur ou directement par le site.

Le code promo Betclic offre-t-il un meilleur bonus que les autres ?

Aucun code promo Betclic ne débloque un bonus spécifique. Nous allons donc comparer les bonus de bienvenue des 3 meilleurs sites de paris sportifs en France (Winamax, Betclic et Unibet).

Le montant se ressemble parce que l’ANJ recommande de ne pas dépasser 100 €. La vraie bagarre est ailleurs : la nature du bonus. Winamax rembourse en cash, retirable direct. Betclic et Unibet vous redonnent des crédits à rejouer.

La différence est concrète. Un freebet, vous devez le rejouer, sa mise ne revient jamais avec les gains. Le cash Winamax est déjà votre argent : vous le retirez ou vous le remisez sur le match de votre choix.

Le seul code promo à offrir un avantage est celui d’Unibet. Avec BASKET110 le bonus grimpe à 110 € au lieu de 100 € pour l’offre standard.